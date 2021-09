Ako by mal podľa Slovákov vyzerať ideálny cudzinec? Je kresťan a osvojil si náš miestny život

Prijali by kresťanských cudzincov

Osvojiť si miestny spôsob života

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Väčšina Slovákov nechce, aby boli na Slovensko prijímaní cudzinci pochádzajúci z moslimských krajín. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v júli agentúra Focus uskutočnila pre Nadáciu Milana Šimečku na vzorke 1 004 respondentov.Pri prieskume spolupracovali na metodológii a analýze výsledkov s Nadáciou Milana Šimečku aj Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) . Celkovo 56,5 percenta opýtaných uviedlo, že by vstup na Slovensko neumožnili žiadnym moslimským cudzincom z iných krajín.Povolený vstup do krajiny by mali mať iba podľa 1,8 percenta respondentov. V prípade hinduistických cudzincov by vstup do krajiny neumožnilo 46,5 percenta opýtaných, umožnilo by ho 3,5 percenta z nich. Židovským cudzincov by vstup nepovolilo 29,5 percenta a povolilo 7,1 percenta respondentov.V prieskume sa najviac Slovákov vyjadrilo, že by prijali kresťanských cudzincov. Úplný zákaz vstupu deklarovalo 10,9 percenta opýtaných, vstup do krajiny by im umožnilo 15,9 percenta. V prípade cudzincov bez vierovyznania by vstup do krajiny udelilo 9,3 percenta účastníkov prieskumu, ďalších 19,2 percenta by vstup cudzincom – ateistom zakázalo.„Obraz o cudzincoch a cudzinkách nám však viac-menej formujú médiá a politický diskurz. Takmer každý druhý obyvateľ Slovenska (47,3 percenta) nepozná žiadneho človeka pochádzajúceho z inej krajiny a žijúceho na Slovensku. Na druhej strane, až 77 percent respondentov v prieskume z minulého roka uviedlo, že sa so správami o cudzincoch a cudzinkách stretávajú minimálne niekoľkokrát za rok,“ povedala riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Nina Galanská.Pre Slovákov je najdôležitejšie, aby si cudzinci na Slovensku osvojili miestny spôsob života. Za dôležité pri prijímaní cudzincov to považuje 45,2 percenta opýtaných. Celkovo 28,5 percenta považuje za dôležité, aby cudzinci mali pracovnú kvalifikáciu, ktorú Slovensko potrebuje, 27 percent opýtaných uviedlo, že je dôležité, aby cudzinec vedel po slovensky.Pätina opýtaných (20,2 percenta) považuje za dôležité, aby mal cudzinec dobré vzdelanie. Takmer pätina opýtaných (19,1 percenta) pritom za dôležité považuje to, aby cudzinec pochádzal z kresťanského prostredia. Najmenej dôležitá je z pohľadu Slovákov farba pleti. Celkovo 16,1 percenta účastníkov prieskumu uviedlo, že prijímaní cudzinci by mali byť belosi.