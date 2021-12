Ako dlho budete môcť využívať Covid pass? Dĺžka platnosti sa v Európskej únii zjednotí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri krajín EÚ sa na rokovaní Európskej rady dohodli, že v celej Európskej únii (EÚ) bude rovnaká platnosť COVID passov, a to deväť mesiacov od plnej zaočkovanosti. Ako uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti, zosúladenie nastane od februára 2022.Dodal, že pandémia COVID-19 je na terajšom samite v Bruseli jednou z hlavných tém diskusie. Zástupcovia krajín hovoria aj o novom variante omikron. Podľa Hegera je vzhľadom na nedostatok informácií potrebné, aby si vzájomne vymieňali všetky dostupné dáta a informácie.Heger priblížil, že na európskej úrovni presadzuje, aby boli pre zaočkovaných čo najmiernejšie obmedzenia pri cestovaní v rámci EÚ. Naopak, pre cestujúcich z tretích krajín presadzuje prísnejšie kontroly na vstupe do EÚ, napríklad dodatočnými PCR testami aj pre očkovaných. Premiér diskutoval s viacerými lídrami aj o téme povinného očkovania. Tí ho informovali o ich konkrétnych skúsenostiach so zavádzaním povinného očkovania. Ocenil, že EÚ je najväčším darcom vakcín na svete. „Darovali sme už 378 miliónov dávok vakcín. Slovensko samotné darovalo vyše 2 300 000 dávok,“ napísal.