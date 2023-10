Ako hovoriť s deťmi o alkohole? Problémy majú čoraz častejšie aj dievčatá

Hovorte s nimi včas

Nekričte

Nehádajte sa, nevyhrážajte sa

Vyhnite sa trestom

Pozor na fyzický kontakt

Počúvajte ich

3.10.2023 (SITA.sk) -V niektorých situáciách sa ťažko zachováva pokoj a chladná hlava. Najmä ak rodičia vidia svoje deti v ohrození. Čo však v prípade, že sa do nebezpečenstva dostali samé? Keď príde dcéra domov pod vplyvom alkoholu, v rodičoch zrejme zápasia obavy s hnevom. Práve vtedy je však najdôležitejšie nepodľahnúť emóciám. Čo teda robiť? Dôležité je byť pripravený a najmä začať s rozhovormi o téme "alkohol" proaktívne, kým sú deti mladšie."Dieťa sa v prvom rade učí tak, že napodobňuje vzory správania, či už počas bežného dňa alebo napríklad na spoločenských udalostiach. Neskôr ho samozrejme formuje aj partia, ale v prvých rokoch sa učí najmä od rodičov," hovorí psychológ Matúš Bakyta. Okrem dbania na svoje správanie pri deťoch, by rodičia mali myslieť aj na to, ako s dieťaťom otvoriť tému ohľadom zodpovednej konzumácie alkoholu.Rozhovor o alkohole by sa mal uskutočniť ešte pred tým ako ho dieťa vôbec ochutná. A nemal by sa týkať len chlapcov, pri ktorých mnohí rodičia skôr predpokladajú, že budú mať záujem takýto nápoj skúsiť. Realita je taká, že pijú aj dievčatá a často sa stáva, že nárazové kontakty s alkoholom zvládajú horšie ako mladí muži.Ešte pred pubertou by preto rodičia mali myslieť na to, aby deti s témou zoznámili. Môžu napríklad reagovať na podnety v okolí. Ak na ulici stretnú niekoho, kto je viditeľne pod vplyvom alkoholu, je to priestor na to, ako túto otázku otvoriť.Staré známe pravidlo: "krikom sa nič nevyrieši" má v tomto prípade cenu zlata. Je nevyhnutné byť otvorený a rozprávať sa s dieťaťom pokojne. Krik zbytočne vzbudzuje vášne a v dieťati môže namiesto rešpektu vzbudzovať dešpekt.Hádky majú zvyčajne opačný účinok, to isté platí o vyhrážkach. U detí vzbudzujú odpor a konflikt medzi dieťaťom a rodičom sa zbytočne eskaluje. Hádky nikdy neprinášajú ovocie, práve naopak, v návale emócií môže z úst rodiča či dieťaťa odznieť aj to, čo by za bežných okolností nevyslovili.Rodičia niekedy robia chybu, že zákazmi riešia až dôsledky. Lepšie je im predchádzať – budovaním dôverného vzťahu, vlastnými hodnotami, porozumením. Niekedy je náročné ovládnuť sa a nedať sa vyprovokovať hnevom vyvolaným sklamaním. Pohľad na opitú dcéru môže byť pre rodičov veľmi zraňujúci, najmä ak si dovtedy mysleli, že sa alkoholu ani nedotkla.Zákazy ale nie sú riešením. Napriek obavám, že je napríklad dieťa súčasťou partie, ktorá naň ma zlý vplyv, je vhodnejšie, vytvoriť priestor na komunikáciu o tejto téme. A to bez okamžitého karhania alebo trestov.Je dôležité vyhodnotiť si, v akom stave prišlo dieťa domov a či nepotrebuje odbornú pomoc. Rodič by nemal podliehať panike a dieťaťa sa zbytočne dotýkať, pretože môže reagovať podráždene, až agresívne. Zachovanie rozvahy je na mieste.Vyčkajte, kým sa situácia upokojí, a potom deťom dajte priestor na to, aby si s vami v pokoji pohovorili. Ak ste si s nimi trpezlivo budovali láskyplný vzťah, je pravdepodobné, že sa vám zdôveria. Vaše dcéry, ale iste aj synov bude zrejme mrzieť ich prešľap a to, že vás sklamali. Dajte im šancu vám to povedať.Informačný servis