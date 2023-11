Ako malé deti, kritizuje Sulíkova SaS vládnu koalíciu za schovávanie prihlasovacieho hárku

Koalícia len naťahuje čas

Rokovať v noci odmietli

24.11.2023 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že koalícia zámerne naťahuje čas, aby sa opozícia nedostala k slovu v rozprave k návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ).Ficova vláda podľa nej vo štvrtok predviedla „tú svoju slávnu politickú kultúru, o ktorej toľko básnila“, a to tým, že pred opozíciou schovávala prihlasovací hárok, a keď ho dala dispozícii, už tam boli napísaní mnohí koaliční poslanci. „Ako malé deti,“ uviedla SaS.Rozprava k odvolávaniu ministra sa začala vo štvrtok o 13:00, avšak prvý opozičný poslanec sa k slovu dostal až po 19:30.Liberáli tvrdia, že koaliční poslanci a aj ministri totiž vstupujú tak často do debaty, že ju nezmyselne naťahujú. „Vystúpili aj takí poslanci, o ktorých budeme zase počuť až o rok, keď bude treba natiahnuť čas. Alebo vôbec,“ domnieva sa SaS.Strana tiež poukázala na to, že koalícia si vo štvrtok odhlasovala, že sa bude rokovať aj celú noc „a oni si doobeda (v piatok, pozn. SITA) len prídu na hlasovanie“.„Dôvod je jasný - snaha o šikanu opozície a znechutenie poslancov. A ešte to, že verejnosť ani médiá už v noci nebudú rozpravu, pochopiteľne, sledovať,“ píšu liberáli.Zdôraznili, že rokovať v noci odmietli, zo sály odišli a podpredsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi SNS ) nezostalo nič iné, len vo štvrtok po 21:00 schôdzu prerušiť.