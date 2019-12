Ako maximalizovať výkonosť dátových centier? Ide to aj cez chladenie

Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, trendom a technológiám

13.12.2019 (Webnoviny.sk) - Schneider Electric v spolupráci so spoločnosťami Avnet a Iceotope predstavuje prvý integrovaný, kvapalinou chladený, priemyselný rack pre dátové centrá. Systém optimalizovaný pre projekty vyžadujúce náročný výpočtový výkon, kombinuje vysoko výkonný GPU server s technológiou kvapalného chladenia Iceotope. Riešenie Avnet je postavené na integrácii kvapalinou chladeného servera a stojanovej skrine NetShelter od Schneider Electric. Rack spĺňa požiadavky pre jednoduchú inštaláciu do dátových centier alebo prostredí edge computingu . Je kompatibilný s produktmi EcoStruxure, podporuje softvéry riadenia dátových centier novej generácie, program EcoStruxure IT Expert a digitálny servis EcoStruxure Asset Advisor Systém je ideálny pre aplikácie, ktoré pristupujú k veľkým dátam, využívajú prvky umelej inteligencie, strojového učenia, pri ktorých výpočtový výkon spotrebuje veľké množstvo energie. Analytik spoločnosti Gartner Henrique Cecci odporúča prevádzkovateľom dátových centier maximalizovať výkonnosť pomocou chladenia použitím moderných chladiacich kvapalín. Kvapalné chladenie ponúka väčšiu efektivitu, nižšie prevádzkové náklady, väčšiu spoľahlivosť a takmer tichú prevádzku pri zachovaní vysokého výkonu.,,Zaviazali sme sa vyrábať dátové centrá, ktoré sú postavené na princípoch udržateľnosti a práve kvapalné chladenie je tou správnou cestou,” hovorí Kevin Brown, technický riaditeľ a senior viceprezident inovácií divízie Secure Power spoločnosti Schneider Electric. ,,Vývoj smeruje k výraznejšiemu nasadeniu kvapalinou chladených riešení umiestnených v nosnej konštrukcii, ktoré ponúkajú účinnosť a efektivitu, pričom poskytujú kompatibilitu s existujúcimi kvapalinou chladenými zariadeniami typu direct-to-chip. Vzhľadom na rastúci počet výpočtovo náročných procesov myslíme, že táto technológia má silný potenciál.”,,Spoločnosť Avnet vždy vynikala v rýchlej adaptácii na meniace sa trendy a technológie,” hovorí Scott MacDonald, prezident spoločnosti Avnet Integrated. ,,Spolupracujeme s najlepšími svetovými technologickými inžiniermi a výrobcami hardvéru. V tomto prípade sú to spoločnosti Iceotope a Schneider Electric, s ktorými prinášame našim zákazníkom najlepšie možné riešenia chladenia kvapalinou. Integrácia tohto systému sofistikovane rieši chladenie napriek zvyšovaniu počtu čipov, komplikovanému IT prostrediu, zvyšujúcim nákladom na energiu, obmedzeniam využitia zdrojov vody a priestoru.”,,Ponúkame jedinečnú technológiu chladenia kvapalinou, ktorá sa ľahko prispôsobí od edge computing zariadení až po veľké serverové farmy. A v porovnaní s direct-to-chip systémami s kvapalným chladením je náš spôsob chladenia účinnejší, spoľahlivejší, šetrí miesto, obsahuje menej chladiacich ventilátorov a po zapojení znižuje prevádzkové náklady,” vysvetľuje David Craig, generálny riaditeľ spoločnosti Iceotope.Inzercia