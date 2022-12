Ako môže ranné cvičenie zlepšiť váš deň

Tri dôvody, prečo z postele vyskočiť skôr

1. Zdravšia voľba potravín

2. Cvičenie dodáva energiu

3. Vyhnite sa zápcham

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk

. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Zacvičiť si skoro ráno? Niekomu to môže znieť ako mučenie, najmä ak máte problém vstať ráno z postele. Takisto môže niekomu vyhovovať cvičenie aj neskôr počas dňa. No so začiatkom dňa a ranným cvičením sa spája mnoho výhod."Uvedomujem si, že každému z nás vyhovuje niečo iné. Skočiť do ranného cvičenia rovnými nohami určite nie je ten najlepší prístup. Preto zvážte postupné vstávanie každý deň o pár minút skôr, kým sa vám nepodarí zaradiť do rannej rutiny celých 30 minút cvičenia," hovorí Samantha Clayton, viceprezidentka pre vzdelávanie a fitness v spoločnosti Herbalife Nutrition.Keď začnete deň cvičením, je veľká šanca, že sa budete počas dňa aj zdravšie stravovať. Ráno je čas, keď ľudia často siahajú po sladkých potravinách s vysokým obsahom tuku a sacharidov, pretože majú pocit, že im pomáhajú prebudiť sa. Keď začínate deň nezdravým výberom jedla, nielenže pripravujete svoje telo na deň plný výkyvov hladiny cukru v krvi, ale je tu aj väčšia pravdepodobnosť, že v tom budete pokračovať počas celého dňa.Prirodzené zvýšenie energie z cvičenia vám pomôže vyhnúť sa konzumácii zbytočných a nezdravých kalórií. Mnohí ľudia po cvičení vedome uprednostňujú čerstvé potraviny. Ranné cvičenie, ktoré vám rozprúdi krv, vám tiež môže dodať pocit väčšej čulosti a pozitívnej nálady.Ak dochádzate do práce v dopravnej špičke, zvážte možnosť navštevovať posilňovňu v blízkosti kancelárie. Skorý odchod z domu a cvičenie namiesto sedenia v zápche pomôže nielen zlepšiť vašu kondíciu, ale môže tiež výrazne zlepšiť vašu náladu či poskytnúť úľavu od stresu. Ak je ranné cvičenie v posilňovni nad vaše možnosti, vždy môžete zvážiť prechádzku vďaka skoršiemu príchodu do práce."Ak začnete deň fyzickou aktivitou, budete sa cítiť lepšie a položíte tým aj základ pre produktívny deň. Najlepšie na tom je, že pozitívne zmeny vďaka rannému cvičeniu môže zaznamenať každý v akomkoľvek veku a fyzickej kondícii," dodáva Samantha Clayton.Autorom článku je Samantha Clayton, viceprezidentka pre vzdelávanie a fitness v spoločnosti Herbalife Nutrition