Ako môžu správne moderné technológie pomôcť vášmu gastro podniku?

S vývojom moderných technológií paralelne stúpajú aj nároky súčasnej klientely. Aby si gastro podnik udržal svoje miesto v prostredí veľkej konkurencie, mal by uskutočniť niekoľko krokov, ktoré zefektívnia celkovú prevádzku.Aké gastro vybavenie by sa malo nachádzať v inovatívnom podniku?

Jedlo so sebou: Rôzne možnosti balenia

Za posledné obdobie sa u verejnosti výrazne zvýšil záujem o jedlo so sebou. Pre úspešný chod podniku by bolo dobré prispôsobiť sa tomuto narastajúcemu trendu a zaobstarať čo najlepšie gastro vybavenie na balenie jedál. Je zrejmé, že zákazník od podniku očakáva vysokú kvalitu – zabezpečte, aby objednávka vydržala v pôvodnom stave a bez vychladnutia čo možno najdlhšiu dobu. Pre dosiahnutie tohto cieľa je vhodné využitie modernej technológie v podobe zatavovacieho stroja na potraviny. Toto gastro zariadenie má pomerne jednoduchý princíp použitia. Potrebujete k nemu špecifickú zatavovaciu fóliu a zatavovaciu misku, v ktorej sa bude nachádzať objednané jedlo. Vďaka elektrickej regulácií tavnej plochy fólia priľne k miske a jedlo udrží v teple.

Zatavovací stroj nie je jediné gastro vybavenie, ktoré by sa malo nachádzať v podniku. Cesta ekologických riešení je v súčasnosti čím ďalej, tým viac obľúbenejšia. Ľudia vyhľadávajú možnosti, šetrné k životnému prostrediu. Už len samotná náhrada plastových slamiek za ekologické, znížila veľké množstvo odpadu. Kovové, papierové, alebo napríklad bambusové slamky sú z udržateľného hľadiska neporovnateľne výhodnejšie. Ak do spôsobov balenia jedál priradíte eko obaly, pomôžete gastro podniku hneď z viacerých dôvodov. Práve eko obaly vedú k udržateľnosti, pretože sú vyrobené z recyklovaného odpadového materiálu. Po použití sa nemusia nutne recyklovať, lebo sa dajú premeniť na kompost – sú tak prospešné aj po tom, ako splnili svoj účel, keďže sú biologicky rozložiteľné. Eko obaly zároveň zlepšujú meno vášho podniku.

Ekologické prevádzka podniku priláka viac zákazníkov, ktorí sa budú vracať v závislosti od vášho prístupu k životnému prostrediu. Ľudia si uvedomujú dôležitosť environmentálnych tém a väčšina z nich by sa rada stala súčasťou zelenej iniciatívy. Využite túto príležitosť a povzbuďte zákazníkov, aby sa stravovali v reštaurácii, ktorá sa zaoberá udržateľnými postupmi a čerstvými produktmi z miestnych zdrojov. Buďte úprimní vo svojich postupoch a informujte verejnosť o tom, čo robíte. Takouto pozitívnou propagáciou podporíte ekologickú zodpovednosť.

Moderné prostriedky pre čistý interiér

Čistota je základom toho, aby sa zákazník cítil vo vnútri podniku príjemne a bezpečne. Je dôležité vedieť, ktoré hygienické potreby udržia gastro zariadenie čisté a na úrovni. Zatiaľ čo v minulosti neboli špeciálne dezinfekčné prostriedky bežne dostupné a čistenie sa vykonávalo napríklad za pomoci (nie veľmi vábivej) kombinácie vody a octu, dnes sa viete dostať k správnym prípravkom. Rôzne univerzálne výrobky zároveň dokážu do interiéru rozptýliť príjemnú vôňu. Uistite sa, že využívate profesionálne čistiace produkty, ktoré nenarušia povrch reštauračného zariadenia. Podobný princíp aplikujte aj v kuchyni. Hoci je umývačka riadu efektívne gastro zariadenie, nie vždy si poradí so všetkými nečistotami. Zákazníci sú obzvlášť citliví na nedostatočnú čistotu, ktorá menu podniku rozhodne nepomôže. Zabezpečte do kuchyne kvalitné prípravky na umývanie riadu pre očakávanú čistotu.