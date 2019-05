Ako na firemnú udržateľnosť vo firme

Foto: SmartHead Sustainability Summit Foto: SmartHead Sustainability Summit

O spoločnosti SmartHead Co.

SmartHead je platforma pre firemnú udržateľnosť, ktorej online časť bola spustená v septembri 2016. V decembri 2016 vyhrala slovenské kolo medzinárodnej súťaže Chivas The Venture a reprezentovala Slovensko na finále v Los Angeles. Tím SmartHead sa zúčastnil aj akcelerátora Said Business School na University of Oxford a získal nomináciu na Krištáľové krídlo v kategórii Inovácie a Startupy za rok 2018. Spoločnosť je členom American Chamber of Commerce (AmCham) a Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).

Bratislava 13. mája (OTS) – Bratislavský Austria Trend Hotel bude vo štvrtokmiestom konania konferencie o udržateľnom podnikaní s názvom SmartHead Sustainability Summit 2019 . Cieľom prvého ročníka je vytvoriť jedinečný priestor pre lídrov a zahraničných odborníkov, ktorí sú aktívni v budovaní firemnej udržateľnosti. Záštitu nad podujatím prevzali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.Iniciátorom a organizátorom podujatia je spoločnosť SmartHead Co., ktorá sa dlhodobo venuje téme firemnej udržateľnosti.“ hovorí zakladateľka a CEO firmy. „Na panelových diskusiách sa budú experti venovať napríklad budúcnosti podnikania v súlade s SDGs, implementácii myšlienok trvalo udržateľného rozvoja vo firmách, tzv. škandinávskemu prístupu k firemnej udržateľnosti, či green technológiám a smart cities.Jedným z mnohých vzácnych hostí bude Robert Strand, výkonný riaditeľ Centra pre udržateľné podnikanie na Kalifornskej univerzite v Berkeley a odborník na škandinávsky model korporátnej udržateľnosti. Podujatia sa tiež zúčastní Eva Vati zo Švédska, ktorá je zakladateľkou a CEO spoločnosti VATI of Sweden a odborníčkou na strategickú implementáciu SDGs, Peter Bjørn Larsen, zakladateľ a CEO Smart City Insights, ktorý bude hovoriť o svojich 18-ročných skúsenostiach s premenou miest ako Berlín, Londýn či Sydney na smart cities, a mnohí ďalší.Pozvanie prijali aj manažéri medzinárodných firiem, ktoré sú aktívne práve v oblasti firemnej udržateľnosti. Napríklad, za spoločnosť Tesco odovzdá svoje know-how CEO pre strednú Európu Matt Simister z Veľkej Británie.Z osobností, ktoré sa aktívne venujú téme trvalej udržateľnosti, vystúpi slovenská freediverka svetovej triedy Katarína Linczényiová. Katarína má pod palcom viaceré vzdelávacie projekty v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva a patrí k zapáleným ambasádorom trvalej udržateľnosti.Súčasťou samitu bude aj ceremoniál odovzdávania SmartHead Awards, počas ktorého organizátori a porota ocenia firmy v troch kategóriách: prvé miesto v SmartHead rebríčku TOP firmy, ktoré transparentne komunikujú firemnú udržateľnosť, najlepšie rozloženie aktivít v rámci oblasti firemnej udržateľnosti a najlepšia aktivita v oblasti firemnej udržateľnosti.Zaujímavosťou určite bude aj dražba fotografií svetoznámeho fotografa a zakladateľa Amazing Planet Filipa Kuliševa, ktorého diela majú vo svojej zbierke aj Princ Charles či herec Will Smith. Výťažok z aukcie bude použitý na výsadzbu stromčekov v Tatranskom národnom parku.Samit bude moderovať Patrick J. O’Brien, oceňovaný írsky novinár, ktorý prispieva do médií ako The Times, The Mail a ďalších popredných európskych médii, a ktorý sa aktívne venuje téme trvalej udržateľnosti v podnikaní. Slávnostné oceňovanie firiem a charity auction bude moderovať slovenská 16-násobná nositeľka ocenení OTO Adela Vinczeová, ktorá je aj ambasádorkou projektov, ktoré podporujú udržateľnosť.“ hovorí. Do samitu sa už zapojili medzinárodné firmy ako napríklad Oriflame, Pernod Ricard, Red Bull ale aj mladé slovenské úspešné firmy ako Exponea, Digitask či Slido.Patríte k firmám, ktoré sú alebo chcú byť aktívne v téme firemnej udržateľnosti? Samit je práve pre vás. Ak sa chcete stať jeho súčasťou, napíšte správu na info@besmarthead.com. Podujatie je určené pre firmy a počet účastníkov je obmedzený.