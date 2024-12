Ako na hollywoodsky úsmev bez námahy? S týmto pomocníkom to bude hračka

Kedy je čas na novú kefku?

Prečo sa nebáť zmeny?

Revolučný Oral B iO2: Tajomstvo žiarivého úsmevu

10.12.2024 (SITA.sk) - Každý túži po dokonalom americkom úsmeve a niektorí sú ochotní podstúpiť drastické riešenia, ako je bielenie zubnej skloviny nešetrnými domácimi metódami či zubné zákroky v zahraničí za horibilné sumy. Pritom dosiahnutie krásneho úsmevu nemusí byť zložité ani nákladné. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel a od úsmevu ako z Hollywoodu už vás nebude deliť zhola nič. A my vám poradíme ako na to.Túžba po krásnom úsmeve je univerzálna. Všetci vieme, že zdravý a biely úsmev pôsobí atraktívne a dodáva sebavedomie. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že základom žiarivého úsmevu nie je len pravidelná návšteva zubára, ale aj každodenná starostlivosť o zuby. A nielen to.Odborníci odporúčajú meniť zubnú kefku každé tri mesiace. Prečo? Časom sa vlákna opotrebovávajú, čo znižuje ich účinnosť pri odstraňovaní povlaku a nečistôt. Opotrebovaná kefka môže navyše spôsobiť podráždenie ďasien, a dokonca zhoršiť stav vašej ústnej dutiny. Ako spoznáte, že je čas na novú kefku? Pokiaľ vlákna začínajú meniť tvar, strapkať sa alebo strácať pevnosť, je najvyšší čas investovať do nového."Pravidelná výmena kefky je jedným zo základných predpokladov na udržanie zdravých zubov a ďasien. Opotrebovaná kefka čistí výrazne menej efektívne," hovorí Andrej Murgaš, manažér profesionálnej divízie značky Oral-B.Na to sú ideálne elektrické zubné kefky. Ponúkajú lepšie čistenie ako tie manuálne, najmä pokiaľ ide o odstránenie povlaku z ťažko dostupných miest a navyše zabudovaný časovač motivuje čistiť aspoň 2 minúty. Moderné elektrické kefky sú navrhnuté tak, aby boli šetrné k ďasnám a ľahko použiteľné pre každého. "Takéto kefky dokážu zaistiť efektívnejšie čistenie zubov a zdravia ďasien, čo vedie k zlepšeniu celkového zdravia ústnej dutiny," konštatuje Andrej Murgaš. Majú navyše často zabudovaný tlakový senzor, ktorý vás upozorní, keď na zuby či ďasná príliš tlačíte, čo je skvelá pomoc najmä pre ľudí s citlivými ďasnami.Mnoho ľudí stále používa manuálnu zubnú kefku, pretože si myslí, že tá elektrická je príliš komplikovaná, tvrdá na ďasná alebo príliš drahá. Ale nie je potrebné sa báť. Elektrické kefky sú dnes navrhnuté s ohľadom na pohodlie používateľa, sú intuitívne, šetrné k ďasnám a zároveň efektívne. Vďaka tomu vám pomôžu dodržiavať správnu techniku čistenia a zaistia, že sa vaše zuby budú cítiť a vyzerať lepšie.Každý úsmev je jedinečný a zaslúži si dokonalú starostlivosť. Práve preto Oral-B, značka zubných kefiek číslo jedna medzi zubnými lekármi, predstavila nový model. Táto elektrická kefka je ideálna pre tých, ktorí prechádzajú z manuálneho čistenia. Jej okrúhla hlavica, vyvinutá podľa odporúčaní odborníkov, dokonale obklopí zuby a odstraňuje až o 100% viac plaku než bežné manuálne kefky. Vďaka intuitívnemu ovládaniu jedným dotykom a technológiou, ktorá vás upozorní, že je čas na výmenu hlavice, sa čistenie stáva efektívnym a zároveň šetrným k ďasnám. S Oral-B iO2 je dosiahnutie žiarivého úsmevu jednoduché a dostupné pre každého. Ešte ju nemáte na poličke? Zoženiete v predajniach dm drogerie markt.Informačný servis