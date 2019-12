Ako na Vianoce obdarovať niečím nevšedným? Darujte zážitok!

Aj zážitkový darček je tovar, dá sa reklamovať

Aj pri zážitkoch máte na výber

S cashbackom darujete výhodne takmer čokoľvek - šport, dovolenku alebo aj relax

O Cashback World

2.12.2019 (Webnoviny.sk) -Keďže je však reč o vašich najbližších, ktorých dobre poznáte, je viac ako pravdepodobné, že sa pri výbere zážitkového darčeka nepomýlite. Obdarovanému tak zostane váš darček zapísaný v pamäti navždy!Ak vás od nevšedných zážitkových darčekov doteraz odrádzala obava, že ich nemôžete reklamovať, ste na omyle. Aj na tieto netradičné darčeky sa vzťahujú rovnaké obchodné podmienky ako na bežný tovar. Výhodou tu navyše je, že ak vám niečo nevyhovuje, napríklad termín, nemusíte darček hneď vracať, s poskytovateľom sa dá väčšinou dohodnúť na jeho zmene.Pozrite si niekoľko tipov na zážitkovú vianočnú nádielku. Ak si ju zakúpite od niektorého zo zmluvných predajcov medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World, získate k zážitkovému darčeku aj ďalšie benefity: cashback a tzv. Shopping points. Shopping points sú bonusové body, ktoré môžete neskôr využiť na výhodné ponuky pri svojich budúcich nákupoch.Zákazník medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World má celkovo k dispozícii približne 140 000 zmluvných predajcov v 48 krajinách sveta. Ich ponuka je naozaj pestrá a platí to aj v prípade zážitkových darčekov.Pestrý je napríklad výber športových zážitkov. V portfóliu nájdete zájazdy na futbalové zápasy Ligy majstrov, prestížnu anglickú Premier League, španielsku Primera Divisón, nemeckú Bundesligu či taliansku Serie A. Veľkým ťahákom sú aj zájazdy na zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie. Podobné je to pri hokeji – môžete vycestovať na hokejové Majstrovstvá sveta, ale napríklad aj na zápasy slávnej NHL. Podarovať sa dajú aj lístky na iné športy, ako napríklad na tenis vo Wimbledone, preteky F1, autosalón v Ženeve, či iné športové sviatky po celom svete.Vhodným zážitkovým darčekom sú aj cestovné zájazdy , dovolenky rôzneho typu a dĺžky alebo poznávacie pobyty. Tu je možné využiť ponuky cestovných kancelárií alebo dokonca zľavových portálov, ktoré sú zmluvnými predajcami Cashback World. Ich ponuka je naozaj široká, vybrať sa dá z množstva ponúk na Slovensku alebo kdekoľvek v zahraničí. A nielen dovolenkových, ale aj adrenalínových, dobrodružných, či naopak, relaxačných.Nezanedbateľnou výhodou zážitkových darčekov je aj posilnenie sociálnych väzieb. Môžete napríklad s obdarovaným vycestovať spoločne, ale prehovoriť viacerých členov rodiny a urobiť si spoločný výlet alebo dovolenku. To je niečo, čo žiadny hmotný vianočný darček poskytnúť nevie.Jedinou podmienkou na využitie uvedených nákupných výhod je členstvo v Cashback World. Ak ešte nie ste členom, môžete sa zadarmo zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov. Registrácia je bezplatná.Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny na 48 trhoch. 14 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 140 000 obchodných partnerov na celom svete.Inzercia