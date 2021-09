Ako na výber športového kočíka?

Športový kočík ako taký je vhodný najmä pre väčšie deti, ktoré už vedia sedieť a rovnako im nevyhovuje vanička, ktorá im neposkytuje dostatočný rozhľad. Napriek tomu je vhodné, aby bol takýto kočík pohodlný aj na spánok, či na dlhšie výlety. Ideálne je keď spojíte estetickú a praktickú stránku, aby ste sa na tento produkt mohli kedykoľvek spoľahnúť.

Praktickosť športového kočíka

V prvom rade je nesmierne dôležité, aby ste zvolili kočík so správnou hmotnosťou. Hmotnosť športového kočíka by nemala byť príliš nízka, ani vysoká, aby bol kočík bezpečný a zároveň sa s ním dalo dobre a pohodlne manipulovať. Hmotnosť ovplyvní napríklad aj cestovanie a preto ide o jeden z faktorov, ktorý má významný vplyv na praktickú účelnosť športového kočíka.

Okrem hmotnosti je tiež podstatné, aby bol kočík správnej veľkosti a tak bol skladný. Podľa rozmerov by ste mali vopred zistiť, či sa s ním vojdete do výťahu, cez dvere a podobne. Z praktickej stránky je potom ešte dôležité siahať po kočíčkoch s nastaviteľnou rúčkou a madlom. To má vplyv na bezpečnosť a tiež aj vaše pohodlie pri kočíkovaní. Pre pohodlie bábätka je nesmierne podstatné, aby bol športový kočík polohovateľný.

Pre zabezpečenie bezpečnosti je veľmi dôležitý aj výber koliesok a brzdenia. Ak chcete siahať po naozaj všestranných kúskoch, mali by ste voliť rôzne alternatívy s väčšími, terénnymi kolieskami. S takýmto kočíkom sa dostanete všade. Tiež predstavuje rozdiel či zvolíte kolieska fixné alebo rotačné, nafukovacie alebo plastové, troj alebo štvorkolesové kočíky. Čo sa týka brzdenia, môžete zvoliť klasickú centrálnu brzdu na zašliapnutie alebo ručnú brzdu. Pre športovo aktívnych rodičov odporúčame voľbu ručnej brzdy.

Vzhľad netreba podceniť

Vo všeobecnosti ani tak nezáleží na vzhľade kočíka ako na účelnosti jeho zovňajšku. To predstavuje predovšetkým voľbu vhodného poťahu, ktorý sa bude dať jednoducho oprať a bude sa jednoducho udržiavať. Tmavé farby majú sklony k vyšediveniu vplyvom slnka, zatiaľ čo svetlé farby sa prirodzene omnoho rýchlejšie zašpinia bežným používaním. Pred kúpou je tiež dobré zvážiť veľkosť a umiestnenie úložného priestoru, aby bol praktický na bežné používanie.

Čo sa týka farieb, nesmierne trendy sú rôzne kočíky s výraznými vzormi, ktoré na prvý pohľad zaujmú okolie. Veľmi populárne sú aj minimalistické čierne, či iné neutrálne farby. Čierne kočíky však veľmi nie sú vhodné na letné obdobie. Vyberajte vždy s ohľadom na praktickosť a estetická stránka je už len bonusom – skvelé je však siahať po nadčasových farbách a dizajnoch, ktoré len tak nevyjdú z módy.