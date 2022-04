Ako nadobudnúť istoty v neistom svete? Týchto 5 tipov od uznávaného mentora vám pomôže

1. Čo nezmením, musím prijať

2. Kľúčovým je sebapoznanie

3. Počúvajme a pozorujme druhých

4. Niekedy sa treba prispôsobiť

5. Nebojme sa zlyhania

Kto je Dan Moore:

29.4.2022 (Webnoviny.sk) -V živote máme rôzne aktivity a činnosti rozdelené do troch skupín. Najprv sú to tie, ktoré dokážeme kontrolovať, patrí sem napríklad dýchanie, to, kedy ráno vstaneme a čo budeme počas dňa robiť, alebo aj to, čo zjeme. Tých vecí však nie je až tak veľa. Potom nasleduje skupina javov, ktoré dokážeme ovplyvniť, nie však kontrolovať. Sem patrí napríklad aj názor iných ľudí, ale aj náš vlastný postoj. "Často študentom hovorím, že mnoho vecí dokáže ovplyvniť hudba. Keď si pustím veselú pieseň, nejaký dobrý song zo 70-tych rokov, automaticky zrýchlim krok, vystriem sa a budem mať lepšiu náladu," radí Dan Moore. No čo ak trávime priveľa času riešením vecí, ktoré nevieme ani kontrolovať, ani ovplyvniť? "Vtedy strácame energiu na akékoľvek ďalšie aktivity. Všetku premrháme zbytočne. Existuje totiž veľa vecí, ktoré musíme jednoducho iba prijať. Pozitívne na tom je, že si môžeme povedať zázračné slovíčko – nateraz. Veci teda akceptujeme len dočasne a keď príde ten čas, budeme ich vedieť zmeniť," dopĺňa známy kouč. Čo teda môžeme robiť, aby sme vedeli veci kontrolovať, ovplyvniť, prípadne dočasne prijať?Mnohokrát sa stane, že ak veci nedokážeme zmeniť, hnevá nás to a sme z toho frustrovaní. Berme to však ako výzvu. Výzvu na zmenu samých seba. "Skúsme sa odosobniť a pozrieť sa na seba očami niekoho iného. Je dôležité uvedomiť si, akí sme a čo robíme, ale urobme to objektívne. Niekedy pomôže jednoducho sa opýtať niekoho zvonka a riešenie príde rýchlo," radí uznávaný mentor. Častokrát pomáha aj tzv. "self-talk", čiže akýsi vnútorný dialóg so sebou samým. Ak sa totiž nútime hneď zmeniť naše skutky a aktivity, zrejme neuspejeme. Pretože najprv musíme zmeniť to, ako vidíme samých seba.Okrem seba samozrejme najviac času trávime s ďalšími ľuďmi, väčšinou si vyberáme takých, s ktorými nás niečo spája a máme spoločné záujmy. Z času na čas je však príjemným a hlavne poučným osviežením stretnúť sa s ľuďmi z iného prostredia. S takými, ktorí majú rozdielny názor ako my a pozerajú sa na svet z inej perspektívy. "Snažme sa ľudí viac počúvať, a tak ich skúsiť pochopiť. Trávenie času s ľuďmi, s ktorými možno aj v nejakých názoroch nesúhlasíme, je dôležité, aby sme im porozumeli," dopĺňa Dan Moore.Nie vždy sa veci okolo nás dejú tak, ako by sme si práve želali. Život praje tým, ktorí sú flexibilní. Tak, ako sme si povedali už v úvode, je to o nastavení mysle. Ten tzv. "mindset" je jedným z kľúčových pilierov uvedomenia si, že nie vždy budú veci také, aké chceme. "To, ako na rôzne situácie v našom živote odpovedáme, súvisí s našou odolnosťou. Aj tu platí, že základom je urobiť krok vzad a pozrieť sa na situáciu z nadhľadu. Len ak sa nad vecami zamyslíme, budeme vedieť učiniť iné rozhodnutie. A keď sa rozhodneme inak, budeme vedieť aj konať inak," vysvetľuje kouč.V dnešných časoch má každý názor na všetko. Týchto názorov, hlavne, keď sa týkajú nás a toho, čím a kým sa máme v živote stať, akou cestou kráčať, sa netreba báť. Koniec koncov, jediný názor, na ktorom naozaj záleží, je ten náš. "Nepoznám nikoho, kto je úspešný a predtým v živote nikdy nezlyhal. Nebojme sa zlyhaní. Prostredníctvom nich sa učíme, že nie všetko je len zábava. Vďaka nim sa stávame vnímavejšími, citlivejšími a vďačnejšími," uzatvára Dan Moore.Dan Moore vyrastal na severe Nového Mexika. Navštevoval Harvardskú univerzitu, kde namiesto obvyklých štyroch rokov promoval s vyznamenaním za tri roky. Má tiež titul MBA na Vanderbilt University, kde bol absolventom s vyznamenaním a triednym hovorcom. Školné na Harvarde si platil najprv ako umývač riadu, neskôr podomovým predajom vzdelávacích produktov a budovaním obchodných tímov pre spoločnosť Southwestern Advantage. Každý rok bol najlepším predajcom, stal sa oblastným riaditeľom predaja. Pokračoval ako priekopník v niekoľkých nových úlohách v spoločnosti vrátane rozvoja nových ziskových centier, až sa nakoniec stal viceprezidentom pre rozvoj podnikania. V júli 2007 bol vymenovaný za prezidenta Southwestern Advantage.Celkovo vyškolil viac ako 100 000 ľudí, naučil ich ako predávať, ako viesť a ako sa dostať na cestu k dosiahnutiu svojich životných cieľov. Vo voľnom čase rád cestuje (doteraz najazdil viac ako 6 miliónov vzdušných míľ a bol v 49 štátoch a 42 krajinách), hrá na gitaru a klavír a je vášnivým bežcom. Od 51 rokov absolvoval 24 polmaratónov a absolvoval aj New York City Marathon, kde skončil v prvej polovici 46-tisíc bežcov. S manželkou Máriou sú manželmi 45 rokov, majú tri dospelé deti.Informačný servis