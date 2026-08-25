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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
25. augusta 2026
Ako naučiť deti správne vyslovovať R? Pomocou veselej knižky Logopedické básničky (VIDEO)
Trúbka, tričko, drak, brokolica, mravec, hroch či strom. Dvadsaťjeden dvojíc veselých slov pomáha deťom hravou formou precvičovať artikulačne náročnú hlásku R. Knižku
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Logopedické básničky vytvorili logopedička Lenka Kačmárová a ilustrátorka Veronika Nina Bohušová, básničky navyše zhudobnil Poky z kapely Medial Banana.
Autorka Lenka Kačmárová má v oblasti logopédie a špeciálnej pedagogiky viac ako 25 rokov skúseností. Dlhé roky pôsobila ako vedúca Centra špeciálno-pedagogického poradenstva a venuje sa deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj deťom s poruchami reči. Vytvára tiež didaktické hry, pomôcky a publikácie.
Takže nejde o knihu vytvorenú od stola a tobôž nie pomocou AI. Sú za ňou roky skúseností s deťmi a ich problémami s výslovnosťou. Jej cieľom bolo vytvoriť pomôcku, ktorá deťom spríjemní tréning a zároveň podporí ich vzťah k jazyku. „Pre deti je učenie najpríjemnejšie, keď sa spája so zábavou,“ píše autorka v úvode knihy.
Kniha ponúka básničky zamerané na rôzne slabikové skupiny s hláskou R. Deti sa tak postupne stretávajú so spojeniami TR, DR, PR, BR, MR, VR, FR, KR, GR, HR a STR.
Každá skupina prináša dvojicu veselých tém. Nechýba napríklad TR – Trúbka a Tričko, DR – Dron a Drak, PR – Práčka a Prvák, MR – Mraky a Mravec, KR – Krab a Kravata, HR – Hruška a Hroch či STR – Strom a Straka.
Dôležitou súčasťou knihy sú aj ilustrácie Veroniky Niny Bohušovej. Grafická dizajnérka a ilustrátorka detských kníh sa vo svojej tvorbe sústreďuje na jemnosť, cit a porozumenie detskému svetu. Jej farebné a hravé obrázky majú deti zaujať a zároveň podporovať ich kognitívne funkcie.
Kniha má ešte jednu zvláštnosť. Básničky totiž nezostali iba na papieri. Filip Pokorný alias Poky, spevák a textár kapely Medial Banana, ich zhudobnil. A nečakajte klasické detské pesničky. Poky im vdýchol reggae rytmus, ktorý má učenie ešte viac premeniť na zábavu. „Dal som im melódie a vdýchol som im hudobný život,“ hovorí Poky. Podľa neho môže hudba pomôcť deťom lepšie si zapamätať básničky, rytmus reči aj nové slová. Z logopedického cvičenia sa tak môže stať malá hudobná hra. Poky sa pritom k projektu dostal s veľkým nadšením. „Chytil som sa toho s vervou, s veľkou radosťou,“ opisuje vznik pesničiek.
Pozrite si krásne video ku knihe:
Kniha Logopedické básničky je určená deťom od troch rokov a môže byť praktickým pomocníkom pri domácom precvičovaní. Autorka však upozorňuje na dôležitú vec: publikácia nenahrádza osobnú konzultáciu ani terapeutické postupy logopéda. Básničky sú určené najmä ako motivačná pomôcka na domáci nácvik a prevažne na precvičovanie vo fáze fixácie. To je podstatné najmä preto, že pri problémoch s výslovnosťou nemusí byť správnym riešením iba opakovať konkrétnu hlásku. O vhodnom postupe by mal rozhodnúť odborník.
Milan Buno, knižný publicista
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