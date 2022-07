Ako nenaletieť podvodníkom pri predaji ojazdených áut? Zoznam vecí, ktoré treba nevyhnutne skontrolovať

Nájdenie bezproblémového ojazdeného auta nemá nič spoločné so šťastím ani náhodou. Vedieť rozpoznať potenciálne problémy a určiť, ako spoľahlivé je ojazdené vozidlo, vám môže ušetriť peňaženku i bolesti hlavy. Ale ako nato? Prezradíme vám štyri užitočné rady, ktoré vám pomôžu v hľadaní svojho nového auta.

Pre väčšinu z nás je kúpa ojazdeného auta nie až taká častá záležitosť. Preto je dobré si nechať poradiť od skúsenejších alebo si urobiť online prieskum, ako na to. Veď každý z nás by sa bál kúpiť si v autobazáre kradnuté auto alebo auto so stočenými kilometrami. Preto by ste si pred kúpou auta mali položiť pár základných otázok a skontrolovať vybrané položky. Poďme na to!

Rada 1: Dve hlavné pravidlá kúpy auta v autobazáre

Či už si nájdete svoje vysnívané auto v online autobazáre alebo osobne navštívite pobočku autobazáru, stále existujú riziká pri jeho kúpe. Pred obhliadkou nádejného štvorkolesového tátoša je dobré si vopred pripraviť kontrolný zoznam, čo si budete všímať. S trochou zdravého rozumu, pozornosti a usilovnosti môžete kúpiť spoľahlivé autíčko.

Než sa dostaneme ku konkrétnemu zoznamu pri kúpe ojazdeného auta v autobazáre, treba mať na pamäti dve hlavné pravidlá:

Kupujte hlavou a nie srdcom. Ak nie ste o niečom presvedčení, buďte pripravení odísť. Možno sa tieto dve pravidlá budú uplatňovať ťažko, keď uvidíte v autobazáre auto vo vašej obľúbenej farbe, dokonalej výbave a ešte za skvelú cenu. Ale verte nám, hneď za rohom nájdete možno oveľa výhodnejšiu kúpu.

Rada 2: Majte kontrolný zoznam pri kúpe ojazdeného vozidla

Keď už viete, že máte vyberať hlavne rozumom, prezradíme vám položky kontrolného zoznamu pri kúpe ojazdených áut v autobazáre.

Motor. Skontrolujte netesnosti, hladinu oleja, stav tesnenia hlavy a dym z výfuku.

Skontrolujte netesnosti, hladinu oleja, stav tesnenia hlavy a dym z výfuku. Prevodovka a spojka . Vnímajte a počúvajte hladkosť radenia a vyskúšajte bod záberu spojky.

. Vnímajte a počúvajte hladkosť radenia a vyskúšajte bod záberu spojky. Karoséria. Skontrolujte vonkajšok a spodok – na to je užitočná baterka. Všimnite si, či niekde nehrdzavie.

Skontrolujte vonkajšok a spodok – na to je užitočná baterka. Všimnite si, či niekde nehrdzavie. Kolesá a pneumatiky. Dôležitá je hĺbka dezénu, stav gúm a značky každej pneumatiky.

Dôležitá je hĺbka dezénu, stav gúm a značky každej pneumatiky. Interiér. Dôkladne skontrolujte kufor, prístrojovú dosku (najazdené kilometre a výstražné svetlá) a elektroniku. Fungujú všetky elektricky otvárateľné okna? Necítite v interiéri puch alebo smrad?

Dôkladne skontrolujte kufor, prístrojovú dosku (najazdené kilometre a výstražné svetlá) a elektroniku. Fungujú všetky elektricky otvárateľné okna? Necítite v interiéri puch alebo smrad? Podvozok. Ak je vozidlo dostatočne vysoké na to, aby sa dalo pozrieť pod neho, využite to! Rozprestrite na zem starú deku a baterkou sa pozrite pod motor. Ak vidíte kvapkanie oleja, úniky oleja alebo zelenú alebo červenú kvapalinu na motore alebo na chodníku pod autom, nie je to dobré znamenie.

Ak je vozidlo dostatočne vysoké na to, aby sa dalo pozrieť pod neho, využite to! Rozprestrite na zem starú deku a baterkou sa pozrite pod motor. Ak vidíte kvapkanie oleja, úniky oleja alebo zelenú alebo červenú kvapalinu na motore alebo na chodníku pod autom, nie je to dobré znamenie. Výfuk. Ak je výfuk čierny a mastný, znamená to spálený olej. Šmuhy z výfuku by mali byť suché a tmavosivé. Hoci určitá hrdza je normálna, silná hrdza môže znamenať, že vozidlo potrebuje nový výfukový systém.

Ak je výfuk čierny a mastný, znamená to spálený olej. Šmuhy z výfuku by mali byť suché a tmavosivé. Hoci určitá hrdza je normálna, silná hrdza môže znamenať, že vozidlo potrebuje nový výfukový systém. Výbava. Má auto funkčnú klimatizáciu, kúrenie a vyhrievanie sedadiel? Tempomat vo výbave vám zaručí komfortnú jazdu na dlhšie cesty.

Má auto funkčnú klimatizáciu, kúrenie a vyhrievanie sedadiel? Tempomat vo výbave vám zaručí komfortnú jazdu na dlhšie cesty. Dokumenty od vozidla a VIN číslo. Skontrolujte, či auto bolo pravidelne servisované, či údaje sedia s údajmi na tachometri a s online údajmi po zadaní VIN čísla. Spýtajte sa na predošlých majiteľov. Náš tip: Urobte si testovaciu jazdu. Všimnite si svetlá, radenie, a všetko, čo potrebujete. Jazdite, kým neskontrolujete všetko. Aj brzdy, aj cúvacie kamery. Naozaj všetko. Minimálna dĺžka jazdy by mala byť aspoň 15 minút. Počas nej nezabudnite vyskúšať rôzne povrchy a typy jázd. Ak kupujete auto “z ruky” od súkromnej osoby, budete zodpovední za zistenie všetkých potenciálnych problémov. Ak kupujete auto v autobazáre, predajca by vám mal poskytnúť všetky dôležité informácie o stave vozidla. NIekedy je však dôležité klásť správne otázky, aby ste sa dozvedeli pravdu.

Rada 3: Buďte ako detektív a sledujte detaily

Zahrajte sa na detektíva a skontrolujte každý škrabanec na karosérii i strechu. Hľadajte škrabance, preliačiny a hrdzu. Dávajte pozor na nesprávne zarovnané panely alebo veľké medzery, ktoré môžu naznačovať nedbalú montáž vo výrobe alebo nekvalitnú opravu. Farba a povrchová úprava by mali byť na každom mieste karosérie rovnaké. Ak nie sú, je možné, že auto bolo búrané.

Do autobazáru si vezmite aj magnet

Ak si myslíte, že preliačina mohla byť zaplátaná, priložte na ňu malý magnet. Magnet sa neprilepí na oblasť s výplňou. Ak boli ostatné časti auta prelakované, na gumových tesneniach okolo kapoty a veka kufra môže byť zvyšná ​​farba. Hrdza je dôvodom na obavy, preto skontrolujte, či na karosérii nie sú pľuzgiere alebo viditeľná hrdza. Skontrolujte podbehy kolies, panely pod dverami a spodky dverí.

Otvorte a zatvorte každé dvere, kapotu a kufor. Jemne nadvihnite a pustite všetky dvere, najmä dvere vodiča. Ak sa zdá, že sú pánty uvoľnené, auto bolo ťažko alebo dlho používané. Skontrolujte gumové tesnenia, či nie sú roztrhnuté.

Tlmiče a sklá

Pozorne sa pozrite na sklo, aby ste sa uistili, že na ňom nie sú žiadne praskliny. Malý kamienkový úlomok nemusí byť dôvodom na poplach, no praskliny na čelnom skle sa zhoršia a povedú k nákladnej oprave.

Prejdite sa okolo auta, aby ste zistili, či sedí vodorovne. Zatlačte na každý roh. Ak sú tlmiče v dobrom stave, auto by malo odskočiť len raz, nie poskakovať hore a dole. Uchopte hornú časť každej prednej pneumatiky a potiahnite ju tam a späť. Ak v nej cítite vôľu alebo počujete cvakavý zvuk, môže dôjsť k opotrebeniu ložísk kolies alebo kĺbov zavesenia.

Rada 4: Do autobazáru nechoďte sami

Ako sa vraví - viac hláv, viac rozumu. To platí aj pri kúpe ojazdeného auta. Na obhliadku do autobazáru nechoďte sami. Vezmite so sebou skúsenejšieho priateľa. Nielenže si môže všimnúť niečo, čo vám ušlo, ale ho využijete napríklad pri kontrole svetiel.

Nechajte priateľa potvrdiť, že všetky svetlá fungujú. Uistite sa, že všetky svetelné šošovky a reflektory sú neporušené a nie sú prasknuté, zahmlené vlhkosťou alebo nechýbajú.

Radujte sa z nového auta

Ak ste skontrolovali naozaj všetko a mali ste radosť z jazdy, už vás čaká len niekoľko formalít a bude vaše!

Podpis kúpno-predajnej zmluvy ojazdeného vozidla. Dobre si ju prečítajte a venujte pozornosť zmluvným podmienkam daného autobazáru. Skontrolujte si, či vám odovzdali všetky originálne dokumenty od vozidla ako technický preukaz:

osvedčenie o evidencii časť II. – veľký technický preukaz alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii

osvedčenie o evidencii časť I. – malý technický preukaz, čipová karta. Keď pôvodný majiteľ auto odhlási, musíte do 30 dní vozidlo prihlásiť do evidencie na vaše meno. Pred prihlásením si nezabudnite uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, bez ktorého vašu novú “jazdenku” neprihlásite. Pri kúpe ojazdeného auta ostražitosti nikdy nie je dosť, ale vyplatí sa to!

Zdroj obrázku: Stock-Asso / Shutterstock.com