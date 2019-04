Ako obchodovať pomocou indikátora RSI?

Nasledujúci článok vám pomôže lepšie pochopiť indikátor RSI. Zistíte, čo to vlastne RSI je a ako ho využiť vo vašom obchodovaní.

Definícia RSI - indikátor trendu

RSI Indikátor, alias Relative Strength Index, sa doslovne prekladá ako indikátor relatívnej sily. Bol vyvinutý v roku 1978 inžinierom a analytikom J. Wellesom Wilderom, ktorý je tiež otcom ďalších populárnych technických indikátorov, ako je ATR (Average True Range) alebo Parabolic SAR.

Technický indikátor RSI nám poskytuje dve informácie:

Či sa trh nachádza v silnom trende, alebo či naopak dochádza k slabnutiu trendu,

Či sa trh nachádza v prekúpenom, alebo prepredanom pásme. RSI indikátor forex sa najčastejšie používa s periódou 9, alebo 14 (RSI 9 a RSI 14). Využívať ho však môžete s akoukoľvek inou periódou, pokojne aj RSI 35.

Ako sa RSI indikátor vypočíta?

Na výpočet RSI indikátora použijeme nasledujúci vzorec.

Vzorec RSI indikátora: RSIn = 100 - [100 / (1 + H / B)]

Kde:

n, perióda, na ktorej sa RSI používa (napr. RSI 14 na 14 dní) H, exponenciálny kĺzavý priemer cenových nárastov za posledných n dní, B, absolútna hodnota exponenciálneho kĺzavého priemeru priemerných cenových poklesov za posledných n dní. Samozrejme, v dnešnej dobe už nemusíte nič počítať ručne, vaša obchodná platforma sa o to postará automaticky a rovno vám tento indikátor zakreslí aj do grafu.

Vysvetlenie Indikátora RSI – psychológia obchodníkov

Po tomto výpočte ukáže indikátor RSI hodnotu medzi 0 a 100. Keď sa táto hodnota pohybuje smerom k úrovni 100, trh sa nachádza v býčom trende (rastie). Naopak, keď má RSI tendenciu smerovať k 0, trh sa nachádza v medveďom trende (klesá).

Podľa samotného J. Wellesa Wildera, RSI väčšie ako 70 naznačuje, že trh je prekúpený, a preto by mohla nastať korekcia smerom nadol. Na druhej strane, RSI nižšie ako 30 naznačuje, že trh je prepredaný a preto by mohol nastať odraz smerom nahor.

Indikátor RSI - divergencia

Pojem divergencia vyjadruje stav, keď je smer indikátora iný, ako je smer ceny na trhu.

Divergencia môže byť rastová, alebo klesajúca. Rastová divergencia nastáva, keď posledné dve dná na cene sú nižšie pod sebou, teda druhé minimum je nižšie, ako prvé, no druhé minimum na indikátore RSI už nie je nižšie, ako to prvé. To naznačuje možný odraz nahor.

Klesajúca divergencia je symetricky opačná – druhý vrchol na cene je vyšší, než prvý vrchol, no druhý vrchol na indikátore RSI nie je vyššie, ako ten prvý. To naznačuje možný pohyb ceny nadol.

Indikátor RSI na platforme MT4

Indikátor RSI je štandardnou súčasťou MetaTrader 4, najlepšej obchodnej platformy pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov.

Indikátor, ale aj samotné divergencie RSI sa preto veľmi ľahko používajú a nevyžadujú žiadne ďalšie sťahovanie.

Stochastický indikátor RSI

Stochastický indikátor RSI, tiež nazývaný Stoch RSI, je oscilátor, ktorý používa klasickú metódu výpočtu Stochastického indikátora pre počítanie hodnoty RSI. Môžeme preto hovoriť o „indikátorovom indikátore“.

Ak štandardný ukazovateľ Stochastics meria vzťah medzi uzatváracou cenou a dennými rozpätím nárastu a poklesu cien, stochastický indikátor RSI meria RSI proti jeho zmene v priebehu obdobia. Mení sa od 0 do 1.

Stochastický indikátor RSI Výpočet:

Stochastický ukazovateľ RSI sa vypočíta pomocou tohto vzorca:

Stoch RSI = (RSI - Minimum_RSIn) / (Maximum_RSIn - Minimum_RSIn)

Kde:

RSI je hodnota RSI s periódou n, Minimum_RSIn, minimálna hodnota RSI za obdobie n, Maximum_RSIn, maximálna hodnota RSI za obdobie n.

Indikátor RSI - záver

Indikátor RSI patrí medzi najobľúbenejšie a oceňujú ho hlavne začínajúci obchodníci, najmä pre jeho jednoduché používanie. Pre efektívne obchodovanie s RSI je však dôležité otestovať si ho na demo účte a používať ho v reálnom režime len po tom, keď vaša stratégia dosahuje zisky.