Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Hľadáte výhodné poistenie pre svoje vozidlo? Nová vylepšená kalkulačka pre porovnanie cien poistenia auta vám porovná ponuky nielen PZP, ale aj havarijného poistenia. Takto si môžete nezáväzne zistiť ceny dvoch samostatných poistení a nájsť tú najvýhodnejšiu zákonnú či havarijnú poistku za pár minút. Stačí zadať evidenčné číslo alebo VIN číslo a všetky potrebné údaje o aute sa vám automaticky načítajú. Potom stačí doplniť informácie o držiteľovi a prejsť na porovnanie cien. Rýchlo získate prehľad, ktorá poisťovňa vám dá najlepšiu ponuku, a rozhodnete sa, či si uzatvoríte obe poistenia alebo len PZP či havarijné.Výber správneho povinného zmluvného poistenia nie je vždy jednoduchý. Každý vodič by na otázku, aké PZP potrebuje, odpovedal inak. S našou online kalkulačkou si rýchlo a pohodlne vyberie každý. Po zadaní potrebných údajov uvidíte na vygenerovanom prehľadea tiež sa vám zobrazia aj potrebné informácie o konkrétnej ponuke, teda aké máNie je to však len o PZP.V kalkulačke si ešte v úvode môžete vybrať, či si chcete porovnaťPri havarijnej poistke kalkulačka využíva prepracovanýPrečo je to dôležité? Často sa stáva, že sa pri uzatváraní tohto typu poisteniaKeďže výška tejto sumy ovplyvňuje aj výslednú cenu poistenia, mnohí ju uvádzajú nižšiu, než je v skutočnosti. Výsledkom je potom síce nižšie poistné, pri poistnej udalosti sa to však môže vypomstiť. Havarijné poistenie auta na nesprávnu sumu znamená, že v prípade totálnej škody vám bude vyplatená taká suma, ktoráAk by ste aj z nejakého dôvodu nemali záujem o havarijné poistenie, pretože sa vám už, napríklad na základe veku vozidla, neoplatí, stále máte možnosť rozšíriť si základné zákonné poistenie. Na výber máte, ktoré si môžete zvoliť podľa toho, kade jazdíte (napr. pripoistenie stretu so zverou, pripoistenie pneumatík) alebo koho pravidelne vozíte v aute (napr. úrazové pripoistenie) a podobne. Rovnaké možnosti máte aj pri havarijnom poistení, ak si nevyberiete plné krytie.Každé auto si vyžaduje nielen správnu starostlivosť a údržbu, ale ajNezáleží na tom, či vlastníte auto luxusnej značky alebo staršie vozidlo, výhodné PZP alebo havarijné poistenie môžete mať v každom prípade. V našej vylepšenej kalkulačke pre online porovnanie cienpričom potrebné údaje stačí zadať len raz. Jedinečná služba, ktorúOkrem toho môžete využiť aj služby bezplatného klientskeho servisu, ktorý vám pomôže v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom vášho poistenia.Aj na dovolenku sa môžete poistiť rýchlo a pohodlne. Využite porovnanie cien cestovného poistenia a ľahko si nájdete ideálne poistenie do zahraničia. Do poistenia si môžete zahrnúť rôzne riziká, ako je napríkladVšetko zvládnete kompletne online a zaručene ušetríte.