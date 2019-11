Ako prejsť na novú Ekasu jednoducho a s nulovými investíciami?

Cena za eKasu

Markeeta a jej jednoduchá obsluha

Efektívna funkčnosť a praktickosť

Variabilita pokladníc

8.11.2019 (Webnoviny.sk) -S prechodom na nový systém sú vždy spojené poplatky a s nimi súvisiace komplikácie. Niekedy sa zdá, že daný prechod je podmienený len tým, aby každému, koho sa týka, spôsobil čo najviac problémov. No nemusí tomu tak byť vždy...Povinné zavedenie projektu online napojenia všetkých pokladníc na portál Finančnej správy – eKasa , komplikácie prináša, no vďaka systému MARKEETA sa im dá veľmi jednoducho a účinne vyhnúť... V prvom rade nemusíte platiť akýkoľvek finančný poplatok za samotný prechod na eKasu, ako je tomu častokrát pri iných systémoch.Pokiaľ sa totiž rozhodnete pre systém MARKEETA, prechod na novú eKasa zrealizujete s nulovým investíciami, čím získate ešte ďalších 50 eur na bezplatnú inštaláciu. Vďaka tomu nielenže ušetríte nezanedbateľnú čiastku, ale sa stanete členom veľkej "rodiny" 15 000 spokojných užívateľov pokladničných systémov MARKEEETA. A nielen to...Výhodnosť riešenia eKasy pomocou systému MARKEETA spočíva aj v jeho rýchlej a jednoduchej obsluhe, bez akýchkoľvek zbytočných technických komplikácií a zdržovania sa, čím je vhodný aj pre drvivú väčšinu bežných používateľov, ktorí nie sú práve vyhlásenými "technickými kutilmi".K tomu je potrebné pripočítať veľkorysú a nadštandardne dlhú 24-mesačnú záruku. Spisovateľ, humanista, pacifista a satirik Aldous Leonard Huxley svojho času vyslovil myšlienku, že "Skúsenosť nie je to, čo človeka stretne, ale čo človek urobí s tým, čo ho stretlo."Smart Software, spoločnosť, ktorá uviedla na trh spomínaný pokladničný systém MARKEETA , sa problematikou a praktickým fungovaním pokladničných systémov zaoberá na českom a slovenskom trhu už vyše dve desaťročia.To je dostatočne dlhý čas na to, aby mohla garantovať ich vysokú sofistikovanosť, praktickosť, účelnosť a predovšetkým – efektívnu funkčnosť. Dlhoročné pôsobenie na trhu sa prejavili aj na inováciách a zdokonaľovaní systému MARKEETA do jeho súčasnej podoby.Technická vyspelosť systému, jednoduchá obsluha bez akéhokoľvek zbytočného zdržiavania vychádzala zo vzájomnej komunikácii spoločnosti Smart Software s klientmi, čo sa v praxi prejavilo aj na implementácií požiadaviek klientov na systém z hľadiska ich praktickej skúsenosti.Samozrejme, že užívatelia pokladničných systémov sú rôzni a rovnako rôzne sú aj ich požiadavky a potreby na ich používanie v reálnom živote. To si logicky vyžaduje aj následnú variabilitu ich prevedenia.Spoločnosť Smart Software v rámci eKasy ponúka tri možnosti prevedenia pokladníc a to vo forme balíka, ktorý je určený pre každého, kto potrebuje preverenú eKasu s masívnym kovovým stojanom a väčším displejom ako aj spoľahlivú tlačiareň s veľkým návinom.Balíkje určený pre každého klienta, ktorý sa potrebuje s eKasou pohybovať a zároveň akceptovať platby platobnými kartami, alebo od eKasy očakáva čo najpraktickejšie kompaktné riešenie.A nakoniec je topre profesionálne používanie eKasy s rozmerným displejom pre jednoduché ovládanie, pričom jej súčasťou je aj spoľahlivá tlačiareň s veľkým návinom.Všetky uvedené produktové balíky majú certifikované bezpečne chránené dátové úložisko od renomovaného popredného slovenského dodávateľa. MARKEETA je teda nielen sofistikovaný a zároveň jednoducho ovládateľný pokladničný systém eKasy, ale aj bezkonkurenčne finančne výhodný a efektívny systém ďalších, s eKasou súvisiacich služieb.Viac o nich, ako aj o systéme MARKEETA sa dozviete na: https://markeeta.sk/o-markeete ...