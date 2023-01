Ako premýšľa a nakupuje generácia Z v porovnaní s mileniálmi? Nachádza záľubu v kombinácii on/offline nakupovania a inšpiruje sa na sieťach

Mileniáli zaplatia za módu viac, generácia Z búra rodové stereotypy

Ženy a dievčatá z generácie Z nachádzajú obľubu v kombinácii online a offline

Inšpiráciou sú siete, módne weby a odporúčania influencerov

Čo nakupujú? Ich srdce bije pre sociálnu spravodlivosť a udržateľnosť

O reporte

19.1.2023 (Webnoviny.sk) -Generácia Z ešte len do ekonomicky aktívneho veku vstupuje, v súčasnej dobe tak mileniáli logicky míňajú za módu viac. Takmer polovica žien z generácie mileniálov minie priemerne počas troch mesiacov viac ako 125 eur. U mužov to bola tretina. V generácii Z sa potom čísla vyrovnávajú a 35 % oboch pohlaví potvrdilo, že na módu vynaložili sumu vyššiu ako 125 eur.Ženy vo veku 18 - 24 rokov nakupujú módu online pravidelne, 23 % z nich aspoň raz mesačne a 14 % dokonca častejšie. Dáta GLAMI ďalej ukazujú, že viac ako 80 % generácie Z i mileniálov dáva prednosť kombinácii online nakupovania s návštevou kamenných obchodov. Necelá polovica žien z generácie Z si tak tovar najskôr prezrie na internete a následne ho ide vyskúšať a zakúpiť do obchodu. Oproti tomu 58 % mužov rovnakého veku nakupuje hneď online."Mileniáli oboch pohlaví šetria svoj čas – polovica z nich objavuje aj nakupuje online. Obe generácie sa zhodnú na tom, že kľúčové kritériá pre nákup sú kvalita, dostatočné informácie a špeciálne ponuky," hovorí Eliška Hynková, brand manažérka GLAMI.Generácia Z hľadá okrem produktov aj inšpiráciu a novinky – 41 % žien navštevuje vo svojom mobile módne weby alebo aplikácie, aby videli novinky a trendy. Sedem z desiatich potom považuje Instagram a TikTok za nekonečnú studnicu nápadov. U mileniálok sú to iba štyri. Muža z generácie Z nájdete zo 74 % na YouTube, jeho starších kolegov potom pri televízii. Dvakrát viac príslušníkov generácie Z navštívi web po zmienke influencera a 15 % tu rovno nakúpi.Zaujímavým paradoxom generácie Z je, že vo viac ako polovici prípadov chcú nakupovať v súlade so svojimi hodnotami – etikou, kvalitou a klimatickou udržateľnosťou. Často však z dôvodu obmedzených financií zvolia rýchlu módu, ktorá im umožní za rovnakú čiastku získať viac kusov oblečenia. Tiež na sieťach sú prevažne atakovaní ponukou veľkých módnych značiek. S rastúcimi zárobkami to však môže byť práve šetrnosť, štýl a sociálna spravodlivosť, čo otvorí peňaženky najmladšej generácie. Závery medzigeneračného prieskumu GLAMI sú jednoznačné: "Malé zmeny, ktoré preukazujú integritu a porozumenie mladej generácii, budú mať veľký vplyv na nadviazanie kontaktu s týmito spotrebiteľmi a na vaše predajné výsledky,” doplnila Eliška Hynková, brand manažérka GLAMI. Kompletný report vo formát PDF nájdete na tomto odkaze Report o generácii Z čerpá prevažne z kvantitatívneho výskumu v spolupráci s agentúrou NMS Market Research . Zber dát prebehol v máji 2022 metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke populácie ČR (1635 respondentov), ktorá nakupuje módu online. Dopĺňa ho Fashion (Re)search, dlhodobý výskumný projekt GLAMI o stave módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dať od viac ako 3 000 respondentov. Hlavným cieľom je lepšie porozumenie dynamiky trhu módnej e-commerce. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2 milióny produktov od viac než 15-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.Spoločnosť je lídrom vo využívaní umelej inteligencie pri nákupoch módy a v roku 2022 založila kapitálový fond GLAMI Ventures s cieľom rozvíjať oblasť umelej inteligencie v e-commerce, podporiť projekty, ktoré uľahčujú výber a nákup produktov v online shoppingu alebo projekty zaoberajúce sa cirkulárnou ekonomikou.Informačný servis