Ako pripraviť bazén na novú sezónu

Bazén, ktorý bol počas zimného obdobia v nečinnosti si pri nadchádzajúcej sezóne vyžaduje niekoľko dôležitých krokov, spojených s údržbou. Samotná príprava sa netýka len bazéna, ale aj často prehliadaného kroku a to úpravy okolia. Aký postup by ste mali dodržiavať pri príprave bazéna na novú sezónu?

Kontrola okolia bazéna

Pred prípravou bazéna si nájdite čas na preskúmanie jeho okolia. Či už ide o nadzemné bazény, alebo bazény do zeme, je pravdepodobné, že počas zimy došlo v ich blízkosti k prírodným zmenám. Nachádzajú sa pri bazéne stromy? Ak sa konáre stromov nadmerne rozrástli, ostrihajte ich. Zamette okolité lístie, ktoré napadalo ešte cez jeseň a pokúste sa vyriešiť všetky prípadné problémy.

Mali by ste sa pozrieť aj na súčasný stav bazénových doplnkov (zábradlie, rebríky, šmýkačky a iné). Pripravte si všetky komponenty, ktoré budete potrebovať na čistenie bazéna. Prešli niektoré chemikálie dátumom exspirácie? Vymeňte ich za nové. Vlastníte vysávač do bazéna? Skontrolujte, či aj po určitej dobe nečinnosti funguje tak, ako by mal. Po takejto dôkladnej príprave nastáva ďalší krok, a to odstránenie krytu bazéna.

Ako by malo vyzerať odstránenie zimnej krycej plachty na bazéne?

Po každej letnej sezóne sa uskutočňuje zazimovanie bazéna, ktorého súčasťou je aj umiestnenie príslušného krytu. Kryt/ochranu by mali mať nadzemné bazény, ale aj bazény do zeme. V závislosti od tvaru bazéna (kruhové, oválne bazény) majú aj kryty rôzny vzhľad. Všetky typy krytov odstraňujte opatrne, aby sa nahromadené nečistoty na ich povrchu zbytočne nedostali do vody. Ak ste v tejto činnosti začiatočník a neviete ako na to, pomôcť vám môže zdvihák krytu. Nechajte ho dôkladne vyschnúť a uschovajte ho na bezpečné miesto. Po zvyšok sezóny sa o ochranu hladiny vody pred väčšími nečistotami postarajú plachty na bazény.

Príprava samotného bazéna

Po kontrole základných komponentov bazéna ako je filter, dlažba, osvetlenie, či čerpadlo nastáva dôkladné vyčistenie celého povrchu. Na umývanie môžete použiť hubky alebo kefy, so špeciálnymi štetinami určenými na túto funkciu. Nadzemné bazény a bazény do zeme majú odlišnú konštrukciu – pri ich čistení berte ohľad aj na túto skutočnosť. Ďalší krok predstavuje naplnenie bazéna vodou, kde by výsledná výška vody mala siahať do dvoch tretín skimmera. Napúšťanie prostredníctvom studňovej vody nie je vždy výhodným riešením – viac informácií o tom, kedy je studňová voda vhodná na napúšťanie a kedy nie, nájdete TU.

Skontrolovali ste všetku bazénovú techniku vrátane filtračného príslušenstva? Pri pieskovej filtrácií by ste mali vymeniť filtračný piesok, zatiaľ čo kartušový filter by mal podstúpiť umývanie pod tečúcou vodou. Následne môžete uviesť bazén do prevádzky. Ani počas hlavnej sezóny nezabúdajte na to, že váš bazén si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. V tomto prípade je šikovným pomocníkom vysávač do bazéna – ručný, alebo robotický. Aj keď manuálny vysávač do bazéna dokáže eliminovať veľa nežiadúcich nečistôt, moderná robotická verzia so senzormi predstavuje vyšší faktor pohodlia.

Pravidelná dezinfekcia vody

Dezinfekcia vody chemikáliami je veľmi dôležitá, pretože odstraňuje prítomnos rias, baktérií aj spórov a zabraňuje ich ďalšiemu vzniku. So začiatkom novej sezóny by bolo vhodné uskutočniť v bazéne takzvaný, kedy do vody aplikujete výrazné množstvo chlóru (dávkovanie závisí od inštrukcií, uvedených na obale prípravkov).Chlór šok sa vykonáva vtedy, keď sa voda v bazéne rapídne znečistí. Po tejto rutinnej procedúre by mal byť váš bazén pripravený na prevádzku. Pokračujte v prevádzke filtra niekoľko dní a vysávajte všetky usadené nečistoty. Keď je voda čistá a hladina chlóru klesla, bazén je pripravený na kúpanie.