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23. júla 2026
Ako sa Dávid Uzsák stal hercom: Muzikál Billy Elliot zmenil jeho osud – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Dávidom Uzsákom. Cesta Davida Uzáka k herectvu nebola priamočiara. Po detskej skúsenosti v bábkovom súbore si pod ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Dávidom Uzsákom.
Cesta Davida Uzáka k herectvu nebola priamočiara. Po detskej skúsenosti v bábkovom súbore si pod vplyvom spolužiakov povedal, že s divadlom končí. Všetko sa však zmenilo na gymnáziu, keď na internete uvidel muzikál Billy Elliot. „Bolo to vyslovené o tom, že chcem zažívať to, čo tam vidím. Muzikál je pre mňa do dnešného dňa jeden z najeuforickejších zážitkov,“ spomína v rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips. I keď ho lákal muzikál, pre nedostatok tanečnej prípravy skončil na Činohre. K spevu sa však neskôr dostal v antimuzikáli Lazarus v Divadle Aréna.
Herectvo prináša aj tvrdé lekcie. David spomína na svoju prvú veľkú rolu v Revízorovi, kde ho nezrelosť a chýbajúci proces priviedli k vyčerpaniu a kritike. Dnes však už naplno balansuje medzi divadlom a kamerou:
Pri nepríjemných scenárnych situáciách či zlej nálade nepoužíva rituály, ale drží sa hesla „Power through“ - jednoducho cez to prejsť. Zákulisnú perličku o tom, ako mu režisér v Anglicku narežíroval milostnú scénu doslova dotyk po dotyku sa dozviete viac vo videopodcaste.
Zákulisná perlička: Vedeli ste, že pri natáčaní milostnej scény v Anglicku mal režisérom presne určený každý jeden pohyb a pózu rúk? Aké to je, keď vám režisér organizuje aj dotyky? Celú storku si vypočujete vo video rozhovore.
Mnohí herci sa na obrazovke neznesú, no David si svoje podarené výkony pozrie rád a má z nich radosť. Pred hviezdnymi manierami ho chráni rodina a zdravý odstup: „Nikdy som nechcel, aby ma moja profesia definovala na 100 %.“ Pri pohľade späť ľutuje len to, že školské nezdary prežíval až príliš vážne.
Zdroj: SITA.sk - Ako sa Dávid Uzsák stal hercom: Muzikál Billy Elliot zmenil jeho osud – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Cesta Davida Uzáka k herectvu nebola priamočiara. Po detskej skúsenosti v bábkovom súbore si pod vplyvom spolužiakov povedal, že s divadlom končí. Všetko sa však zmenilo na gymnáziu, keď na internete uvidel muzikál Billy Elliot. „Bolo to vyslovené o tom, že chcem zažívať to, čo tam vidím. Muzikál je pre mňa do dnešného dňa jeden z najeuforickejších zážitkov,“ spomína v rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips. I keď ho lákal muzikál, pre nedostatok tanečnej prípravy skončil na Činohre. K spevu sa však neskôr dostal v antimuzikáli Lazarus v Divadle Aréna.
Tlak pred kamerou, zlyhanie pri Revízorovi a „trapasy“
Herectvo prináša aj tvrdé lekcie. David spomína na svoju prvú veľkú rolu v Revízorovi, kde ho nezrelosť a chýbajúci proces priviedli k vyčerpaniu a kritike. Dnes však už naplno balansuje medzi divadlom a kamerou:
- Divadlo: Výkon zrie a rastie s každým predstavením vďaka živej energii publiku.
- Kamera: Vyžaduje maximálny výkon okamžite, bez možnosti dlhého skúšania.
Pri nepríjemných scenárnych situáciách či zlej nálade nepoužíva rituály, ale drží sa hesla „Power through“ - jednoducho cez to prejsť. Zákulisnú perličku o tom, ako mu režisér v Anglicku narežíroval milostnú scénu doslova dotyk po dotyku sa dozviete viac vo videopodcaste.
Zákulisná perlička: Vedeli ste, že pri natáčaní milostnej scény v Anglicku mal režisérom presne určený každý jeden pohyb a pózu rúk? Aké to je, keď vám režisér organizuje aj dotyky? Celú storku si vypočujete vo video rozhovore.
Sledovanie samého seba a daň za slávu
Mnohí herci sa na obrazovke neznesú, no David si svoje podarené výkony pozrie rád a má z nich radosť. Pred hviezdnymi manierami ho chráni rodina a zdravý odstup: „Nikdy som nechcel, aby ma moja profesia definovala na 100 %.“ Pri pohľade späť ľutuje len to, že školské nezdary prežíval až príliš vážne.
Chcete vedieť viac?
- Ako vyzerá improvizácia na pľaci a či si Dávid Uzsák dovolí oponovať režisérom?
- Aký je rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými študentmi herectva?
- A čo si myslí o tom, či musí 30-ročný herec veci najprv „odžiť“, aby dokázal zahrať vraha?
Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Ako sa Dávid Uzsák stal hercom: Muzikál Billy Elliot zmenil jeho osud – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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