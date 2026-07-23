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 24hod.sk    Kultúra

23. júla 2026

Ako sa Dávid Uzsák stal hercom: Muzikál Billy Elliot zmenil jeho osud – ROZHOVOR


Tagy: Divadlo Herec Nemocnica Rozhovory seriál Nemocnica slovenské seriály

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Dávidom Uzsákom. Cesta Davida Uzáka k herectvu nebola priamočiara. Po detskej skúsenosti v bábkovom súbore si pod ...



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screenshot 2026 07 23 at 09.45.38 676x382 23.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Dávidom Uzsákom.


Cesta Davida Uzáka k herectvu nebola priamočiara. Po detskej skúsenosti v bábkovom súbore si pod vplyvom spolužiakov povedal, že s divadlom končí.  Všetko sa však zmenilo na gymnáziu, keď na internete uvidel muzikál Billy Elliot. „Bolo to vyslovené o tom, že chcem zažívať to, čo tam vidím. Muzikál je pre mňa do dnešného dňa jeden z najeuforickejších zážitkov,“ spomína v rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips. I keď ho lákal muzikál, pre nedostatok tanečnej prípravy skončil na Činohre. K spevu sa však neskôr dostal v antimuzikáli Lazarus v Divadle Aréna.

Tlak pred kamerou, zlyhanie pri Revízorovi a „trapasy“


Herectvo prináša aj tvrdé lekcie. David spomína na svoju prvú veľkú rolu v Revízorovi, kde ho nezrelosť a chýbajúci proces priviedli k vyčerpaniu a kritike. Dnes však už naplno balansuje medzi divadlom a kamerou:

  • Divadlo: Výkon zrie a rastie s každým predstavením vďaka živej energii publiku.

  • Kamera: Vyžaduje maximálny výkon okamžite, bez možnosti dlhého skúšania.


Pri nepríjemných scenárnych situáciách či zlej nálade nepoužíva rituály, ale drží sa hesla „Power through“ - jednoducho cez to prejsť. Zákulisnú perličku o tom, ako mu režisér v Anglicku narežíroval milostnú scénu doslova dotyk po dotyku sa dozviete viac vo videopodcaste.

Zákulisná perlička: Vedeli ste, že pri natáčaní milostnej scény v Anglicku mal režisérom presne určený každý jeden pohyb a pózu rúk? Aké to je, keď vám režisér organizuje aj dotyky? Celú storku si vypočujete vo video rozhovore.

Sledovanie samého seba a daň za slávu


Mnohí herci sa na obrazovke neznesú, no David si svoje podarené výkony pozrie rád a má z nich radosť. Pred hviezdnymi manierami ho chráni rodina a zdravý odstup: „Nikdy som nechcel, aby ma moja profesia definovala na 100 %.“ Pri pohľade späť ľutuje len to, že školské nezdary prežíval až príliš vážne.

Chcete vedieť viac?



  • Ako vyzerá improvizácia na pľaci a či si Dávid Uzsák dovolí oponovať režisérom?

  • Aký je rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými študentmi herectva?

  • A čo si myslí o tom, či musí 30-ročný herec veci najprv „odžiť“, aby dokázal zahrať vraha?


Podcast: Podcast Fish Chips




Zdroj: SITA.sk - Ako sa Dávid Uzsák stal hercom: Muzikál Billy Elliot zmenil jeho osud – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadlo Herec Nemocnica Rozhovory seriál Nemocnica slovenské seriály
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