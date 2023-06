Ako sa dostať na koncert Rammstein do Trenčína bez stresu? Tipy na dopravu na najväčší koncert v histórii Slovenska

Odľahčiť dopravu a odbremeniť ulice mesta sa chystajú slovenské železnice. „Vyhnite sa problémom so šoférovaním, parkovaním a kolónam. Príďte na koncert bez stresu z dopravných obmedzení a uzavretých ciest,“ informovali železnice a obrátili sa na návštevníkov koncertu, aby využili posilnené vlakové spojenia z celého Slovenska.

Železničná spoločnosť zároveň zdôraznila, že zo železničnej stanice v Trenčíne je zabezpečená kyvadlová doprava. Jej frekvencia bude ovplyvnená aktuálnou dopravnou priepustnosťou.



Prehľad posilnených spojení:



REX 1741 Bratislava hl.st. 14:55 – Trenčín 16:20

R 711 Bratislava hl.st. 15:55 – Trenčín 17:20 – Žilina 18:29

Ex 613 TATRAN Bratislava hl. st. 17:27 – Trenčín 18:37 – Košice 22:53

R 615 TATRAN Bratislava hl. st. 22:57 – Trenčín 00:23 – Košice 4:41

Ex 604 TATRAN Košice 09:07 – Trenčín 13:21 – Bratislava hl. st. 14:33

Ex 606 TATRAN Košice 11:07 – Trenčín 15:21 – Bratislava hl. st. 16:33

R 614 TATRAN Košice 23:45 – Trenčín 04:03 – Bratislava hl. st. 05:33

Ak sa však chystáte na koncert Rammstein autom, mesto Trenčín pripravilo niekoľko rád pre prichádzajúcich vodičov.



Vodiči prichádzajúci od Bratislavy a Nitry

• budú priebežne usmerňovaní k parkovacím plochám už v križovatke diaľnica D 1 / Lúka (exit 95), následne po ceste II/507 k Trenčianskym Stankovciam a po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce.



Vodiči prichádzajúci zo stredného Slovenska (BB, ZV)

• budú vedení po ceste I/9 k Veľkým Bierovciam a následne k parkovacím plochám vyčleneným ku koncertu.



Vodiči zo severu Slovenska (ZA kraj), z východu Slovenska (PO, KE kraj), z Českej republiky (Moravy) a Poľska

• budú smerovaní do križovatky D1/Nové Mesto nad Váhom (exit 106), následne po cestách II/515 a II/507 do Trenčianskych Stankoviec a po ceste I/9 do obce Veľké Bierovce.

• otvoria 14. júna o 9.00 h,• zatvoria 15. júna o 6.00 h.• zo strany Opatoviec,• bude riadne vyznačený dopravným značením a informačnými tabuľkami.• bude podmienené platnou parkovacou vstupenkou, ktorú nebude možné zakúpiť na mieste podujatia.