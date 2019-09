Ako sa nezblázniť z pracovného pohovoru? Berte to ako hru

Život je hra, stačí to len pochopiť

Prvým krokom je príprava základných podkladov o spoločnosti, do ktorej Vás pozvali na pohovor. Tak, ako keď ste boli deti, a niečo ste veľmi chceli, tak ste sa snažili svojich rodičov presvedčiť, že to jednoducho potrebujete. Väčšina z nás však vtedy argumentovala slovami len "chcem", "musím" a podobne, bez toho aby sme vlastne dačo tušili o tom, na základe čoho sa rozhodujú. Preto predtým, ako si začnete predstavovať priebeh pohovoru, je potrebné aby ste si o spoločnosti niečo naštudovali. V ideálnom prípade nájdite kontaktnú osobu na sociálne sieti Linkedin, kde si ju môžete "čeknúť", a tak zistiť jej záľuby, prípadne predošlé pracovné skúsenosti. Určite je lepšie začať pohovor slovami, "Nepoznám Vás náhodou z tejto firmy?", "Nestretli sme sa náhodou na podujatí pre deti, ktoré sa konalo na Kuchajde?" alebo "Nepracovali ste náhodou v tejto spoločnosti?". Ideálnym časom kedy sa to opýtať je, keď Vás príde vydvihnúť pracovník oddelenia HR a sprevádza Vás smerom do kancelárie. Neuveríte, aký to bude mať efekt - ľudia jednoducho radi o sebe hovoria. Vďaka tomu nie lenže odľahčíte náladu, ale aj získate prvé sympatie a budete ďalej komunikovať uvoľnenejšej atmosfére. Samozrejme netreba zabúdať ani na požiadavky v inzeráte, na ktorý ste reagovali. Väčšina firiem dnes požaduje zručnosti ako je práca s počítačom, Excelom, Wordom, PowerPointom a ďalšími obdobným softvérom. Našťastie z veľkej časti, aj keď staršie verzie, tak týchto programov sú dostupné, a tak sa je jednoduché pripraviť aj v domácich podmienkach. V každom prípade nepodceňujte prípravu v tejto oblasti, a v žiadnom prípade neklamte. Je najmenej Vám dať pred nos počítač, a povedať, spočítajte tieto čísla cez vzorec.

Dôležitý je aj oddych

Nezabúdajte na to, že dôležitý je aj oddych. Nie je nič horšie, ak prídete na pohovor unavený a nesústredený. Častokrát ľudia tento faktor podceňujú. Preto Vám odporúčame aspoň deň pred pohovorom do vašej vysnívanej práce si dať “pauza” a úplne vypnúť. Napríklad si zahrajte online hry, v rámci ktorých sa môžete do sýta vyblázniť, a prísť tak na iné myšlienky.

Mimochodom, nezabúdajte ani na prvý dojem. Odhliadnúc od oblečenie, kde patrí pravidlo: “Radšej prísť oblečený lepšie, ako nevhodne”, určite odložte mobilný telefón na bok v čase, kedy ste vstúpili do recepcie firmy. Nevyzerá to najlepšie, ak Vás príde vyzdvihnúť možný kolega, a vy trávite čas na Facebooku, a nebodaj si ešte vypisujete a telefón odkladáte dlhšie.