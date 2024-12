Ako sa starať lepšie o svoje zdravie? Začať môžete už teraz

VšZP: Zdravie máme mnohokrát vo vlastných rukách

Prevencia zachraňuje život

Na Slovensku paradoxne najčastejšie zomierame na ochorenia, ktorým sa v mnohých prípadoch dá predísť. Patrí nám 6. najhoršie miesto v rebríčku tzv. odvrátiteľných, teda zbytočných úmrtí. Za tými sa najčastejšie skrývajú mnohé srdcovo-cievne, neurologické a aj niektoré onkologické ochorenia. Čo sa s tým dá robiť?V súlade s týmito oblasťami boli definované aj priority v tzv. Misii Zdravia, ktorá je naviazaná na financie z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľ je jasný: investovať do výskumu, vývoja a inovácií v zdravotníctve a zlepšiť kvalitu života občanov na Slovensku. Súčasťou tejto iniciatívy je aj Všeobecná zdravotná poisťovňa.Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku sa však pozerá na zdravie aj individualisticky. Samozrejme vníma, že niektorých ľudí postihli náročné životné situácie, kedy svoj zdravotný stav nevedia úplne ovplyvniť. VšZP zároveň zdôrazňuje, že pokiaľ je to možné, treba sa o seba starať v maximálnej možnej miere. Práve takto pred Vianocami vyzýva ľudí, aby popri svojich blízkych, ak im to situácia dovoľuje, nezabúdali ani na seba. Aby si darovali zdravie a následne sa dokázali rozdať aj iným. "Často sa najmä v predvianočnom zhone viac stresujeme, niekedy však treba ubrať plyn a uvedomiť si, že tou najcennejšou hodnotou je práve hodnota zdravia," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Poisťovňa dáva ľuďom nástroje, ako sa starať o svoje zdravie a aktívne im v tom pomáha."Práve vďaka nášmu združeniu viem a vidím, aké ťažké to je, keď zdravie chýba," priznáva predsedníčka občianskeho združenia NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková s tým, že si často u ľudí všíma, že na prvé miesto dávajú všetko, len nie seba. "Máme katastrofálne čísla v rámci návštev preventívnych prehliadok. Vyhovárame sa na nedostatok času a pritom riskujeme to najcennejšie, čo máme," dodáva.Často bola svedkom toho, že práve preventívne prehliadky zachránili život. "Včasný záchyt ochorenia často znamená jeho úplné vyliečenie. Viem, že časy, ktoré žijeme, sú náročné a stresujúce, lenže je na nás, aby sme žili zdravšie a starali sa o svoju dušu aj telo. Chce to aj zdravý egoizmus, skrátka musíme dať seba na prvé miesto. Žiadne zázračné skratky ani produkty to za nás neurobia," pripomína.