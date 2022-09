Ako sa tento rok zmenila pánska móda k lepšiemu

Poznáte to sklamanie? Vojdete do obchodného domu a popri množstve zaujímavých a zábavných dámskych šiat prechádzate do mužskej sekcie, len aby ste zistili, že pánska časť je plná smutných, fádnych kúskov. Nanešťastie, pánsky trh sa v poslednej dobe otriasa v základoch.

Okrem pristávacích dráh, kde módne značky ako Versace a Gucci už dlho ponúkajú inovatívne návrhy pánskej značkovej módy, boli obchodné domy skôr prázdne. Rovnako ako Hollywoodske dráhy a hviezdy, aj vy by ste mali mať možnosť zažiariť v týchto nevšedných kúskoch. Chcete predsa, aby vás obchody, v ktorých nakupujete inšpirovali fantáziou a dopriali vám tie najkvalitnejšie kúsky! Našťastie sme nedávno videli, ako sa veci na mužskej scéne otriasajú viac ako kedykoľvek predtým. Nakoniec, možnosti pre módnejšieho muža sa predstavili sviežimi, novými spôsobmi – a je načase.

Obliekajte sa ako hollywoodske hviezdy, ale pohodlne!

Hollywoodski mužskí A-listeri sa tento rok nebáli experimentovať s módou na červených kobercoch. V mixe bolo, samozrejme, veľa klasických oblekov a smokingov, ale videli sme aj hercov, spevákov a modelky, ktoré sa vyšli s niečím odvážnejším.

Ak hľadáte módu, s ktorou budete vynikať, no môžete ju používať na každodenné nosenie, inšpirujte sa hviezdami a ich polo módou. Značkové pánske tričká sú ideálnou voľbou na rýchle rána, kedy sa ponáhľate do kancelárie a taktiež na zvyšok dňa, kedy idete po práci na večeru s klientom či s partnerkou alebo priateľmi. Ráno tak ušetríte drahocenný čas a môžete si užívať celý deň v outfite, ktorý je vhodný naozaj skoro na každú príležitosť.

Muži čoraz viac začínajú vnímať obliekanie ako menšiu záťaž a viac ako neodmysliteľný spoločenský akt. Čím viac sa muži uvoľnia vo svojom postoji k tomu, čo si môžu obliecť, a budú ochotní pohodlne experimentovať, tým viac uvidia, koľko zábavy si so svojím oblečením môžu užiť.

Siahnite aj vy preto po niečom, v čom sa dostatočne vyjadríte, ale bude vám to zároveň stále pohodlné. Nakoľko je dnes v obliekaní dovolené už viac menej hocičo, nemusíte sa báť ani príjemného experimentovania so svojim šatníkom!

Zdroj obrázku: kiuikson / Shutterstock.com