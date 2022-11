Ako sa zbaviť škvŕn na matracoch bez prania? Poznáme jednoduché, ale účinné riešenie

Sem tam sa stane menšia nehoda a vy potom škvrny na matracoch riešite oveľa častejšie, než by ste chceli. Ak nechcete zakaždým, keď si napríklad vaše dieťa nedopatrením „ucvrnkne“, dávať celý poťah matraca do práčky, skúste túto jednoduchú vychytávku!

Ocikaný matrac býva pohromou všetkých rodičov. Ako ho ale zase uviesť do pôvodného stavu? Zložte povlak a pokiaľ sa vám vlezie do bubna, vyperte ho v práčke. Keď máte sušičku bielizne, máte vyhrané. Ak nie, bude to pre vás zvlášť na jeseň a v zime veľmi tvrdý oriešok.

V prípade, že vás nebaví predchádzajúci postup neustále dookola opakovať, máme pre vás riešenie, ktoré vám veľmi pomôže. A to hlavne v prípadoch, keď vás špinavé matrace trápia celkom často. Vyskúšajte čistič matracov, ale nie ten z obchodu, vyrobte si ho z ingrediencií, ktoré máte doma!

Výroba domáceho čističa matracov

Na výrobu domáceho čističa na matrac budete potrebovať 200 mililitrov 3 percentného peroxidu vodíka, 3 polievkové lyžice jedlej sódy a niekoľko kvapiek tekutého mydla. Všetky tieto prísady dajte do fľaše s rozprašovačom. Až táto zmes prestane peniť, nádobu môžete uzavrieť a veľmi ľahko pretrepať. A domáci čistič je hotový.

Ako postupovať pri čistení matracov