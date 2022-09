Ako sa zorientovať vo svete investovania?

Zdroj: Pexels.com

Čo je investovanie?

Investovanie sa dá vysvetliť ako umiestňovanie finančných prostriedkov, ktoré máte k dispozícii a nepotrebujete ich, do rôznych nástrojov. Hlavným cieľom investovania je zhodnotiť finančný kapitál.

Tým, že ich nenecháte na svojom bežnom účte, ale ich investujete, môžete ich chrániť aj pred samotnou infláciou. Spája sa však aj s možným rizikom, s ktorým by ste mali počítať. Rozložte ich napríklad do rôznych druhov fondov. Znížite tak riziko straty.

Na čo by ste si mali dávať pozor?

Hlavnou zásadou je, že by ste mali investovať len také peniaze, ktoré nutne nepotrebujete. Ak chcete, aby rástli, potrebujú čas a nemôžete ich vyberať predčasne. Čím dlhšie budú uložené na investičnom trhu, tým máte vyššiu šancu na lepší zisk.

Myslite však na to, že investovanie prináša aj určité riziká. Každá zmena na finančnom trhu, môže ovplyvniť výšku vášho kapitálu, či už pozitívne alebo negatívne. Investovanie okrem iného upravuje aj zákon o kolektívnom investovaní. Preto, ak by ste potrebovali akokoľvek poradiť, obráťte sa na advokátsku kanceláriu.

Prečo by ste mali začať investovať?

Nechajte pracovať aj vaše peniaze. Ak si totiž budete len odkladať, vaše úspory sa pod vplyvom inflácie znehodnocujú. To znamená, že za rovnaký obnos peňazí kúpite o 10 rokov menej ako teraz. Investovanie je preto účinnou ochranou proti znehodnoteniu. Okrem zníženia rizika vplyvu inflácie môžete správnym rozložením a nastavením aj zarobiť.

Zdroj: Pexels.com

Kde všade môžete zhodnotiť peniaze?

Podielové fondy

Podielové fondy fungujú na princípe spoločného investovania. Investovaním do nich zveríte svoje finančné prostriedky profesionálnemu správcovi – investičnej spoločnosti. Tá, aj spolu s prostriedkami iných ľudí, ich investuje do rôznych nástrojov finančného trhu. Výhodou kolektívneho investovania je to, že nemusíte platiť vstupné poplatky sami. Tie sú totiž často vysoké a pri nižších sumách by sa vám to neoplatilo.

Podielové fondy sa podľa toho, kam sa rozhodnete investovať. Svoje peniaze môžete vložiť do akciových, dlhopisových, zmiešaných či peňažných fondov. Každý z nich má priradený rôzny stupeň rizikovosti. Ten označuje riziko kolísania hodnoty podielu. Podľa neho sa môžete rozhodnúť, kam chcete vložiť svoje peniaze.

Nehnuteľnosti

Investovanie peňažných prostriedkov do nehnuteľností je takisto dobrý spôsob zhodnotenia. Narozdiel od podielových fondov, pri investovaní do nehnuteľností však potrebujete naraz väčší kapitál. Takisto sa o ňu musíte starať. Môžu vás tak prekvapiť nečakané opravy či výpadok príjmu, ak stratíte podnájomníkov.

Iné možnosti investovania

Okrem vkladu peňazí do podielových fondov a nehnuteľností, ich môžete vložiť do kryptomien či komodít. Prináša to však väčšie riziko, preto by ste mali tieto alternatívy poriadne zvážiť. Najčastejšie komodity, do ktorých sa investuje sú napríklad zlato a striebro.