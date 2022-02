Ako si kúpiť Bitcoin: najlepšie spôsoby ako investovať do Bitcoinu

Nákup Bitcoinu na kryptoburzách

Riziko hackerského útoku na kryptoburzu

Kryptoburzy ponúkajú lepšie ceny a širší výber kryptomien

Kúpa Bitcoinu prostredníctvom online brokera

Bezpečnosť na prvom mieste

Preverte si poplatky na kryptoburzách

Oplatí sa kúpiť Bitcoin cez krypto bankomaty?

Vysoké poplatky a horšia likvidita

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Chce si kúpiť Bitcoin a hľadáte riešenie, ktoré bude výhodné a zároveň bezpečné? V dnešnej dobe existuje hneď niekoľko možností, ako nakúpiť BitcoinČi už chcete Bitcoin kúpiť alebo predať, niektoré z nich sú výhodné, pri iných riskujete stratu vášho majetku.Keď sa povie kúpa Bitcoinu , hneď vám možno napadne zavítať na populárne kryptoburzy. Tie sú predsa, preto sú najvýhodnejšou možnosťou... To v určitých ohľadoch je pravda, avšak kryptoburzy sú zároveň spojené so značným rizikom.Myslite na to, že Bitcoin je virtuálnou komoditou, ktorá sa dá ukradnúť cez internet. Hackeri už na to prišli veľmi dávno a hoci zabezpečovacie systémy známych kryptobúrz sú dnes silné,Kryptoburzy sú prirodzene lákavejšie pre hackerov ako klasickí online brokeri. Riziko, útokov je preto väčšie. Aby ste mali istotu, že váš Bitcoin bude v bezpečí,V takom prípade neostane na účte brokera a ak dôjde k hackerskému útoku, neprídete o neho.Benefitom kryptobúrz je zas široký výber rôznych netradičných kryptomien. K výhodám sa radia ajTeda, finančné podmienky obchodovania sú neraz lepšie ako v prípade klasických online brokerov.– pokiaľ sa rozhodnete nakupovať Bitcoin na kryptoburze, zvoľte si známu a overenú burzu. Na trhu dnes pôsobí množstvo malých pochybných kryptobúrz, ktoré lákajú na nízke poplatky. Avšak, tie sú často spojené s veľkým rizikom, že prídete o peniaze.Prakticky každý veľký online broker dnes má vo svojom portfóliu aj najznámejšie kryptomeny. Teda,, ktoré okrem iného sprostredkúvajú taktiež kúpu akcií, fondov či ďalších finančných inštrumentov.Známi online brokeri sú regulovaní štátnymi bankami a uznávanými kontrolnými inštitúciami, obchodovanie cez nich je tak maximálne bezpečné. Výhodou je aja prepracovaná obchodná platforma, vďaka ktorej je obchodovanie skutočne jednoduché. Brokeri sa pred útokmi hackerov chránia, riziko odcudzenia vášho Bitcoinu držaného na obchodnom účte je preto nízke.Pokiaľ plánujete Bitcoin držať iba krátko, obvykle sa viac oplatí mať ho na obchodnom účte u brokera. Viete ho tak v priebehu sekundy predať. Ak ho držíte vo vlastnej krypto-peňaženke, jeho predaj môže byť zdĺhavejší.Online brokeri majú zväčša vyššie poplatky za nákup kryptomien ako kryptoburzy. Pred tým, ako sa rozhodnete obchodovať,Prečítajte si recenzie na najznámejších brokerov a vyberte si toho, ktorý sa vám najviac oplatí.Určite ste aj vy postrehli, že v mnohých veľkých nákupných centrách sú krypto bankomaty. Tie fungujú jednoducho –, prípadne inú kryptomenu. Tú si uložíte do vašej elektronickej krypto-peňaženky.Spomedzi všetkých možností nákupu Bitcoinu majú krypto bankomatyNevýhodou je aj skutočnosť, že Bitcoin si nekúpite z pohodlia domova, ale musíte cestovať k najbližšiemu bankomatu.Tým, že Bitcoin máte vo vlastnej krypto-peňaženke, je v bezpečí. Naviac, viete si s ním robiť, čo len chcete. Napríklad,Problém však môže nastať, pokiaľ budete potrebovať Bitcoin rýchlo predať. Musíte si sami nájsť človeka, ktorý ho od vás kúpi.ako v prípade online brokerov.V konečnom dôsledku je tak len na vás, ktorú možnosť uprednostníte. V žiadnom prípade nespravíte chybu, pokiaľ budeteNenechajte sa nalákať na neuveriteľne nízke poplatky a radšej uprednostnite brokerov, u ktorých bude vaša investícia naozaj v bezpečí.Informačný servis