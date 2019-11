Ako si poradiť s alergiou? Pomôže jednoduchá operácia

Ako si poradiť s alergiou

Ako operácia nosa pomáha

Voľný nos počas celej sezóny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2019 (Webnoviny.sk) -Sekrét v nose, sťažené dýchanie, poruchy spánku a slzenie očí. To sú najčastejšie prejavy alergie, ktoré nám dokážu značne strpčiť život. Keď nestačia lieky, spreje či kvapky, existuje riešenie, ktoré alergikom úspešne pomáha. Práve o ňom sme sa porozprávali s hlavnou lekárkou Centrum Kramáre Jednodňová chirurgia MUDr. Renátou Kučerovou.Vedeli ste, že zlepšiť život alergikom môže pomôcť operácia nosa? Väčšina z nás si pod týmto pojmom predstaví estetický výkon zvaný rhinoplastika. No existujú operácie, ktoré dokážu uľaviť pacientom s alergickou nádchou. "Alergici mávajú napuchnutú sliznicu a zväčšené slizničné výbežky, kvôli ktorým sa im ťažko dýcha. Pomocou konkrétneho zákroku sa dá opuch a výbežky zmenšiť, vďaka čomu sa zlepší aj dýchanie," informuje MUDr. Kučerová.Každý človek má v nose dolný, stredný a horný slizničný výbežok zvaný lastúra, ktorý zabezpečuje funkciu správneho prúdenia vzduchu v nose. "V prípade alergikov sliznica okolo spomínaných lastúr napuchne a zablokuje dýchanie. To spôsobuje nielen sťažené dýchanie, ale i tvorbu hlienov, ktoré celý stav len komplikujú. Pomocou uvedeného ambulantného zákroku sa ihlou napichne zdurená sliznica brániaca v dýchaní a pomocou rádiofrekvencie sa na miesto aplikuje vysoké teplo (až do 85 °C). Pôsobením vysokej teploty a frekvencie sa sliznica z vnútra zvraští, a tým uvoľní," hovorí hlavná lekárka Centrum Kramáre Jednodňová chirurgia.Tento zákrok sa nazýva rádiofrekvenčná turbinoplastika a môže sa vykonať podľa požiadaviek pacienta buď v lokálnej anestézii, alebo v celkovej. Vo väčšine prípadov alergik pocíti úľavu už krátko po výkone. Niekedy sa vyskytne pooperačný opuch, ktorý trvá maximálne týždeň. "V deň operácie sa neodporúča sauna, plávanie, či intenzívne cvičenie, inak neexistujú žiadne obmedzenia," informuje MUDr. Kučerová.Cieľom rádiofrekvenčnej turbinoplastiky je stiahnuť sliznicu nosa a uvoľniť dýchanie pre alergikov. "Ide o veľmi žiadaný zákrok, ktorý skutočne pomáha a môže sa opakovať každý rok. Niekedy sa dokonca stáva, že problém s opuchnutou sliznicou vyrieši doživotne," tvrdí ORL lekárka Kučerová. Vďaka rádiofrekvenčnej turbinoplastike najmä sezónni alergici dokážu prežiť ich najhoršie obdobie plnohodnotným spôsobom bez nepríjemných prejavov alergického ochorenia. Ani vy nemusíte trpieť. Zverte sa preto do rúk odborníkom, ktorí vám dokážu pomôcť.Viac informácií získate na www.centrumkramare.sk Inzercia