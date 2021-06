Ako si predstavujú Slováci pokračovanie Európskej únie? Pýta sa Korčok a očakáva podnety od občanov

Minister očakáva odpovede

Rozhovory s verejnosťou aj odborníkmi

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Je potrebné pýtať sa občanov Slovenska, ako vnímajú Európsku úniu (EÚ). Aj to je jedným z cieľov Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa symbolicky začala na Deň Európy v nedeľu 9. mája. Počas pondelňajšej tlačovej besedy to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).Spolu s tajomníkom rezortu diplomacie Martinom Klusom (SaS) predstavil obsah Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku, ktorej cieľom je diskutovať o aktuálnych problémoch EÚ a zozbierať očakávania jej občanov na jej chod.Minister zahraničia si od konferencie sľubuje odpovede na to, akú predstavu o EÚ Slováci majú. „Cieľom je dať si odpoveď na to, akú predstavu majú naši občania o EÚ a o jej budúcnosti. Vrátane toho, čo im na nej vadí a čo na nej majú radi,“ povedal Korčok. Dodal, že konferencia nemá byť tradičnou debatou, na ktorej budú politici hovoriť, čo si o EÚ myslia.„Z tohto pohľadu otáčame garde v tom, že politici a všetci tí, ktorí v európskej politike pracujú, majú načúvať občanom, ktorí majú teraz príležitosť hovoriť o tom, ako vnímajú EÚ,“ povedal Korčok.Šéf slovenskej diplomacie povedal, že cieľom konferencie nie je maľovať EÚ na ružovo, ale počúvať. Korčok preto apeluje na každého občana, ktorého zaujímajú alebo ktorému vadia veci okolo EÚ. „Vyzývam aj kritikov. Teraz je príležitosť hovoriť o tom, čo na EÚ treba zlepšiť. Ale nebuďte, prosím, obzvlášť tí, ktorí ste si už tak zvykli urobiť z EÚ fackovacieho panáka, povrchní,“ vyzýva minister.Korčok vníma najväčší prínos Konferencie o budúcnosti Európy v tom, aby sa presadili slovenské záujmy. „Ak chce niekto menej Bruselu, tak teraz treba hovoriť o tom, ako to v praxi prospeje Slovensku,“ povedal minister. To isté platí v prípade, ak chce Slovensko viac suverenity či návrat niektorých kompetencií do rúk štátov.Ministerstvo zahraničia vytvára platformu, prostredníctvom ktorej sa môžu občania do diskusie zapojiť aj z pohodlia domova. Šéf slovenskej diplomacie bude okrem toho spolu so štátnym tajomníkom cestovať po Slovensku, aby si názory občanov vypočuli z prvej ruky. Na diskusiu ale vyzýva aj expertov.„Chceme počuť nielen emóciu od občanov, tá je strašne dôležitá, ale aj tých, ktorí sa profesionálne zaoberajú Európskou úniou,“ povedal Korčok.