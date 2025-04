Ako si vybrať dokonalú farbu sedacej súpravy?

Teplé farby (červená, oranžová, žltá): Teplé odtiene dodávajú miestnosti energiu a vitalitu. Červená môže byť dramatická a vášnivá, zatiaľ čo oranžová pôsobí hravo a žltá prináša optimizmus. Tieto farby sú vhodné do priestorov, kde chcete podporiť komunikáciu a živú atmosféru.

Studené farby (modrá, zelená, fialová): Studené odtiene majú upokojujúci účinok. Modrá podporuje relaxáciu a pokoj, zelená prináša harmóniu a spojenie s prírodou, zatiaľ čo fialová pôsobí luxusne a kreatívne. Tieto farby sú ideálne do priestorov určených na oddych.

Tmavé farby (čierna, tmavohnedá, tmavosivá):

Tmavé farby pôsobia elegantne a dramaticky, no môžu opticky zmenšiť priestor. Sú vhodné do veľkých miestností alebo ako kontrastný prvok v kombinácii so svetlými stenami.