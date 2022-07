Ako si vybrať správnu výšku opätku?

Ak patríte do druhej skupiny, môže sa stať, že ste jednoducho ešte nenašli vhodnú výšku opätku. Nohy každého človeka sú iné, takže pokiaľ ide o výber dokonalého páru topánok, neexistuje univerzálny prístup. Ako si teda správne vybrať? Poradíme vám.

Aká je pohodlná výška opätku?

Najpohodlnejšia výška podpätku sa bude líšiť od človeka k človeku a bude závisieť aj od tvaru vašej nohy, typu obuvi a vašich skúseností s nosením topánok na opätku. Priemerná výška podpätku je približne 7,5 cm. To spadá do rozsahu strednej výšky, ktorý zvyčajne meria 5 - 7,5 cm. Táto výška podpätkov je zároveň tou najklasickejšou a býva väčšinou dostatočne pohodlná aj na celodenné nosenie. Nízke podpätky majú zvyčajne 2,5 - 5 cm. Na nízkych podpätkoch je podpätok dostatočne krátky na to, aby vás brušká chodidiel neboleli, aj keď ste celý deň na nohách.

Vysoké podpätky majú naopak 7,5 - 10 cm. Zvyčajne sú vyhradené pre elegantné príležitosti, ako sú večierky alebo spoločenské udalosti, pretože môže byť o niečo ťažšie v nich chodiť. Ak sú topánky ešte vyššie, pravdepodobne budú mať v prednej časti platformu, aby sa v nich ľahšie chodilo. Ak s opätkami začínate, je dobré začať s nižším opätkom. To, aké topánky na opätku sú pre vás ideálne, zistíte, až keď vyskúšate niekoľko párov. Je dôležité starať sa o vaše nohy, preto sa im snažte dopriať odpočinok striedaním podpätkov a klasických nízkych topánok alebo tenisiek.

Ako si zmerať dokonalú výšku podpätku

Toto je trik, vďaka ktorému jednoduchšie zistíte vhodnú výšku podpätku. Potrebujete zistiť, v akom uhle dokáže vaša noha ešte prirodzene chodiť! Vyzujte si topánky a sadnite si na bežnú stoličku s dobrým držaním tela. Uistite sa, že stolička má plochý sed a že sedíte pohodlne a s rovným chrbtom. Zdvihnite jednu nohu tak, aby bola natiahnutá v priamej línii pred vami. Druhú nohu nechajte dole, s chodidlom pohodlne položeným na zem. S vystretou nohou uvoľnite chodidlo a členok. Možno zistíte, že predná časť vašich chodidiel je trochu previsnutá (to znamená, že sa budete cítiť pohodlnejšie na vysokých podpätkoch), alebo zistíte, že ostanú vzpriamené (to znamená, že sa budete pohodlnejšie cítiť v topánkach bez opätku). Ak chcete zmerať presnú výšku vášho dokonalého opätku, nakreslite neviditeľnú priamku od palca až po miesto, kde končí vaša päta. Táto čiara vytvorí s vašou nohou uhol a jej dĺžka je ideálna výška vášho podpätku.

Ďalšie dôležité vlastnosti na topánok na opätku

Aby ste sa uistili, že vaše vysoké topánky sú pohodlné a je menej pravdepodobné, že vám spôsobia bolestivé odreniny, je potrebné mať na pamäti niekoľko ďalších vecí. Napríklad sa chcete uistiť, že vaše prsty majú v špičke dostatok miesta. Mnoho topánok na vysokom podpätku má príliš úzke špičky. Vaše prsty sú tak nielen bolestivo stlačené, ale môžete si tým naštartovať proces plný zdravotných problémov. Tiež sa musíte uistiť, že samotný podpätok je dobre umiestnený, aby vás vysoké opätky nevyvádzali z rovnováhy. Podpätok jednoducho musí správne podopierať váš členok a celé chodidlo. Namiesto toho, aby ste vyvíjali všetok tlak na prsty, sa musí vaša váha v topánke rovnomerne rozložiť. To znamená, že topánka bude držať nohu nad klenbou, namiesto toho, aby jej umožnila skĺznuť dolu a spôsobiť bolesť.

Aby sme to všetko zhrnuli, pri hľadaní ideálnych topánok na podpätku by ste mali siahnuť po dobre konštruovaných topánkach, ktoré podopierajú nohy, majú priestor pre prsty a sú dobre vyvážené. Zvyčajne to znamená uprednostniť kvalitné kúsky od známych značiek, ktoré nájdete napríklad na CCC.