Ako si vybrať tašku na notebook

Výber tašky na notebook by sa mohol pre niekoho zdať, že je to jednoduchá úloha. No občas nás nenapadnú vôbec veci, ktoré by bolo dobré si pri kúpe premyslieť a zvážiť.

Pri výbere tašky do školy či batohu musíme zvážiť, kam s ním budeme chodiť a čo všetko do neho budeme chcieť dať. Pokiaľ si k notebooku budeme chcieť pribaliť káble, myš, zošiť a podobné veci, mali by sme uvažovať skôr nad batohom. Výhodou batoha na notebook je, že notebook môžeme potom nosiť aj na dlhšie vzdialenosti. Netreba ale zabúdať nato, že ak budete s notebookom cestovať v lietadle tak, treba dodržať rozmer 55x40x20 cm. Veľmi kvalitné sú napríklad batohy Deuter. Ale môže sa stať, že budete musieť notebook uložiť do kufra k ostatným veciam. Vynikajúci na cestovanie a ochranu notebooku je kufor Travelite.

Veľkosť

Najdôležitejším pravidlom je, že taška na notebook by nemala byť väčšia ako uhlopriečka notebooku. Predstavte si, že si kúpite oveľa väčšie puzdro alebo tašku. Notebook nebude v taške poriadne a pekne upevnený. Bude sa tam notebook kĺzať a tým pádom dôjde aj k nepriamym otrasom, čo notebooku určite prospievať nebude.

Materiál je podstatný

Najnižší stupeň ochrany poskytujú materiály, z ktorých sú vyrobené , napríklad neoprénové puzdra, ktoré chránia notebook pred poškrabaním. Nemajú rúčku, preto sa odporúčajú len na prenos na malé vzdialenosti. Ak obľubujete retro batohy, tiež je neoprénové puzdro dobrá voľba pre váš notebook. Lepšie sú ale stále na tom klasické tašky s pevnou výstužou.

Môže sa ale po čase stať, že sa roztiahnu a následne sa zníži ochrana notebooku. Vždy je najlepšie, ak máte tašku s pevným rámom, ktorý drží tvar a ochráni notebook pred údermi. Ak vám taška náhodou padne z menšej výšky, tak nemusíte mať obavy, keď notebook vyberiete z tašky. Nemalo by sa mu nič stať.