Ako skonzultovať svoju diagnózu so zahraničným expertom? Poisťovňa KOOPERATIVA vysvetľuje, ako využiť túto asistenčnú službu

Odborný posudok zo zahraničnej kliniky v slovenčine už do 8 dní

Využívanie služby v číslach

Asistenčné služby eDoctor pre podporu zdravia



Lekár na telefóne – konzultácia zmien zdravotného stavu, zdravotných ťažkostí, vysvetlenie lekárskych pojmov, laboratórnych výsledkov, lekárskych postupov, a tiež poskytovanie informácií o najbližšom vhodnom lekárovi, lekárni alebo pohotovosti v okolí bydliska poisteného

Druhý lekársky názor – možnosť vybrať si lekára pre vypracovanie nezávislého lekárskeho názoru, pričom dostupní sú i lekári zo zahraničia alebo podľa medicínskeho odboru; súčasťou služby je aj preklad podkladov a posudku do slovenského jazyka

Personalizovaná onkológia – pre klientov trpiacich ochorením rakoviny hrubého čreva, prsníka alebo prostaty možnosť konzultácie a možnosť jedného vyšetrenia molekulárnej analýzy; služba zahŕňa tiež medicínske posúdenie, prepravu vzorky do laboratória (do 1-7 dní), kontrolu kvality vzorky, molekulárnu analýzu vzorky, posudok analýzy vzorky, a tiež zoznam schválených možností cielenej liečby a klinických štúdií, ako aj medicínske posúdenie prípadu po analýze (príprava plánu liečby, kontaktovanie ošetrujúceho onkológa, vysvetlenie a interpretácia výsledkov analýzy)

Platforma mentálneho zdravia – konzultácia s odborníkom na duševné zdravie v oblasti psychológie, psychiatrie, životného koučingu, pohybu či výživy, telefonicky alebo pomocou videokonferencie

Slovenskí lekári špecialisti - možnosť konzultovať so slovenským špecialistom z oblasti internej medicíny, pediatrie, neurológie, otorinolaryngológie, dermatológie, cievnej chirurgie, gynekológie, ortopédie a diabetológie



28.10.2024 (SITA.sk) -Ak sa naši klienti dostanú do situácie, kedy musia čeliť nečakanej diagnóze či nevyhnutnému lekárskemu zákroku alebo liečbe, vďaka bezplatnej asistenčnej službe eDoctor môžu získať nezávislý odborný posudok aj od iného ako svojho ošetrujúceho lekára."Konzultácie diagnóz viacerými odborníkmi cez služby tzv. druhého lekárskeho názoru sú v zahraničí často využívanou a obľúbenou formou, ktorá zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nezávislé overenie stanoveného postupu liečby či operačného zákroku a prípadné ďalšie odporúčania medzinárodnými lekárskymi špecialistami vieme sprostredkovať rýchlo a komfortne aj priamo cez našu poisťovňu. Stačí mať uzavreté životné poistenie Bezstarostný život," vysvetľuje Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.Špičkové poradenstvo s expertmi zo zahraničných kliník využívajúcich inovatívne metódy diagnostiky a liečby, ktorí sa špecializujú na konkrétne zdravotné problémy,Posúdenie stavu zahraničným expertom buď potvrdí diagnózu a odobrí správnosť postupu liečby stanoveného ošetrujúcim lekárom, čím posilní vnútornú istotu a potlačí prípadné obavy zo zákroku, alebo môže viesť k úplne inému diagnostickému záveru a návrhu vhodnejšieho postupu liečby.Možnosť požiadať o nezávislý odborný posudok diagnózy medzinárodným špecialistom ponúka KOOPERATIVA v rámciZnamená to, že v rámci životnej poistky si klienti nastavia na mieru nielen poistné krytie životných rizík ale poisťovňa v sume poistenia zároveň sprístupňuje lekársku asistenciu prostredníctvom poskytovateľa GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me.Klienti poisťovne KOOPERATIVA, ktorí majú uzavreté životné poistenie Bezstarostný život, môžu kontaktovať číslo call centra Diagnose.me."Z ponuky viac ako 100 popredných odborníkov z celého sveta si klient vyberie lekára, ktorý sa dlhodobo venuje riešeniu diagnóz, akou je práve tá jeho. Nasleduje zaslanie zdravotnej dokumentácie na pracovisko odborníka, s čím operátori služby našim klientom pomôžu," približuje Silvia Nosková Illášová a dodáva: "Netreba mať pritom žiadne obavy z jazykovej bariéry - komunikácia s operátormi prebieha v slovenčine alebo češtine."Celý proces trvá maximálne 8 pracovných dní. Posudok druhého lekárskeho názoru preložený do slovenského jazyka môžu klienti následne okamžite zdieľať so svojimi lekármi.O tom, že služba Druhý lekársky názor od medzinárodného špecialistu dokáže byť skutočne výraznou pomocou pre pacientov, hovoria aj čísla. Podľa štatistík spoločnosti Diagnose.me, ktorá službu poskytuje pre poisťovňu KOOPERATIVA, až v 36 % prípadoch pacientov, ktorí ju využili, bola ich diagnóza rozšírená alebo upravená. Vďaka konzultáciám s expertmi v zahraničí sa až 32 % slovenských pacientov dostalo k svojej diagnóze hneď a mohlo ju začať v krátkom čase riešiť so svojimi ošetrujúcimi lekármi. Navyše, u takmer každého šiesteho pacienta, ktorý si nechal touto formou overiť svoj zdravotný stav, došlo k zabráneniu aplikovania zbytočnej či dokonca nesprávnej liečby.Z dát Diagnose.me ďalej vyplýva, že najčastejšie sa pacienti obracajú na špecialistov s ortopedickými problémami a ťažkosťami s pohybovým aparátom (v 32 %). Ďalších 22 % pacientov rieši neurologické diagnózy, v 13 % prípadov ide o ochorenia, ktoré zastrešuje interná medicína. Takmer každá desiata žiadosť o zaslanie posudku je z dôvodu onkologického ochorenia a 7 % pacientov žiada o pomoc s urologickými či gynekologickými diagnózami.KOOPERATIVA uzavretím poistenia Bezstarostný život sprístupňuje v cene poistného automaticky celý zoznam asistenčných služieb eDoctor pre podporu zdravia:Informačný servis