Ako správne triediť obaly od syrov a syrových výrobkov?

Najviac syrov zjedia Dáni

Plastové obaly od syrov triedi len polovica ľudí

Na obaloch si všímajme symboly o triedení

Ako správne vytriediť vybrané obaly od syrov a syrových výrobkov?

20.1.2023 (Webnoviny.sk) -Či už sú to tvrdé syry, mäkké, smotanové alebo syry s plesňou – každý z nás si medzi nimi nájde ten svoj obľúbený. Po konzumácii syrov by sme však mali dbať aj na to, aby sme obaly od syrov správne vytriedili. Podľa zistení OZV ENVI - PAK dnes už väčšina ľudí vie, ako obaly správne triediť, ale aj napriek tomu skončia občas v nesprávnom koši.Syr je pravdepodobne starý ako ľudská civilizácia. Jeho história siaha až do roku 8000 pred naším letopočtom a spája sa s chovom zvierat. Prvá syráreň na svete však bola založená až v roku 1815 vo Švajčiarsku a masová výroba bola po prvýkrát spustená v Spojených štátoch v roku 1851. Dnes poznáme viac ako 2000 rôznych druhov syrov. Najobľúbenejším je anglický čedar, ale medzi mimoriadne obľúbené druhy syrov patrí aj mozzarella, parmezán, ementál či feta.Ľudia na Slovensku nepatria medzi najväčších konzumentov syrov na svete. Z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad , vyplýva, že v roku 2021 zjedol v priemere každý človek na Slovensku 16,4 kilogramu syra a syrových výrobkov. Zjednodušene povedané, že každý z nás si dopraje 45 gramov syra denne.Najviac syrov však nekonzumujú ani vo Francúzsku, ako by sa možno domnievala väčšina ľudí. Za prvenstvom musíme ísť na sever Európy – prvé tri priečky patria Dánsku (28,1 kg/osoba), Islandu (27,7 kg/osoba) a Fínsku (27,3 kg/osoba). Francúzsko je v konzumácii syrov tesne za Fínskom (27,2 kg/osoba).Rôzne druhy syrov sa balia do rôznych druhov obalov. Najčastejšie sú syry balené do plastového obalu, ale nájdu sa aj také, ktoré sú balené do papiera, hliníkového obalu, prípadne do kombinácie viacerých druhov obalov – napríklad plast a papier. Z výsledkov prieskumu, ktorý OZV ENVI - PAK realizovala v apríli minulého roka, vyplýva, že v triedení niektorých druhov obalov sa stále máme čo učiť. Plastové obaly od syrov triedi len polovica ľudí (52 %). Edukovať ľudí a upozorňovať na dôležitosť triedenia tak treba neustále."Osvedčilo sa nám ukazovať na konkrétnych príkladoch, ako odpad správne triediť. Ľudia si to potom ľahšie zapamätajú – napríklad keď im ukážeme, ako triediť obaly od ich obľúbených syrov. Vtedy sa zvyšuje aj šanca, že v budúcnosti už tieto obaly vyhodia do správneho koša," hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI - PAK.Za rozhodnutím, v ktorom kontajneri nakoniec obal od syra skončí, však v konečnom dôsledku stojí spotrebiteľ. Preto je dôležité, aby bola verejnosť dobre informovaná o správnom triedení obalov. "Niektoré obaly nás vedia pri triedení trochu potrápiť, preto je potrebné rozumieť aj symbolom a informáciám uvedeným na samotných obaloch, tie sú pri správnom triedení veľmi nápomocné. Zároveň všetko, čo sa od obalu oddeliť dá, treba oddeliť a vytriediť samostatne," uzatvára Katarína Kretter.Informačný servis