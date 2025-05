Ako ušetriť na dovolenke? Osem spôsobov, ako cestovať lacnejšie

1. Plánujte vopred

2. Zaregistrujte sa do vernostných programov

3. Vyberte si optimálne ubytovanie

4. Kontrolujte drobné výdavky (tzv. latte efekt)

5. Ušetrite na výmene meny

6. Hľadajte bezplatné atrakcie

7. Investujte do fľaše (s filtrom) na vodu

8. Zvážte dovolenku mimo sezóny

30.5.2025 (SITA.sk) -Letná dovolenková sezóna sa blíži a pre mnohých je to ideálny čas na hľadanie vysnívanej destinácie. Stále viac cestovateľov volí zahraničné cesty – rok 2023, za ktorý zverejnil Štatistický úrad SR zatiaľ posledné údaje, bol rekordný. Cestovné kancelárie obslúžili 825-tisíc Slovákov, ktorí si za dovolenkovú destináciu zvolili zahraničie. Prekonali tak predpandemické úrovne. Ďalšie tisíce Slovákov cestovalo individuálne bez podpory cestovných agentúr.V čase vysokej inflácie a postpandemického cestovateľského boomu nie je jednoduché ušetriť na dovolenke. Rekordné počty rezervácií, výkyvy na menových trhoch a začiatok sezóny, keď bývajú ceny najvyššie, to všetko môže zaťažiť dovolenkový rozpočet. Ako s ním rozumne naložiť, aby ste ušetrili a vyhli sa skrytým nákladom?Každá cesta so sebou prináša spoznávanie miest a využívanie miestnych atrakcií, preto sa oplatí pripraviť sa na to s predstihom – vtedy je väčší výber ponúk a výhodnejšie ceny. Čím bližšie je dátum odchodu, tým vyššia môže byť cena leteniek a ubytovania. Oplatí sa nastaviť si cenové upozornenia na lety, ktoré vám umožnia sledovať zmeny cien a kúpiť letenku v najvýhodnejšom čase. Dobrou voľbou môže byť aj naplánovanie cesty na menej populárne dni v týždni, napríklad v strede týždňa namiesto víkendu, kedy sú ceny najvyššie.Vernostné programy, najmä tie leteckých spoločností a hotelov, môžu byť výborným spôsobom, ako získať výhodné ponuky a akcie. Takéto programy často ponúkajú zľavy, míle, ktoré možno vymeniť za bezplatné lety, či možnosť získať vyšší štandard ubytovania alebo lepšie miesta v lietadle bez príplatku. Verní hostia hotelov môžu získať špeciálne výhody, ako napríklad možnosť bezplatnej zmeny alebo zrušenia rezervácie, čo je ideálne riešenie pre cestovateľov s flexibilnými plánmi.Ubytovanie je jednou z najväčších výdavkových položiek na dovolenke, no najdrahšia možnosť nemusí byť vždy najlepšia. Venujte pozornosť lokalite – bývanie v centre mesta, v blízkosti staníc metra alebo zastávok MHD vám môže pomôcť ušetriť na doprave. Oplatí sa tiež zavolať do daného zariadenia a opýtať sa na cenu, ktorú vidíte online – niekedy vám hotel môže ponúknuť lepšiu cenu, aby sa vyhol vysokým províziám sprostredkovateľov. Hotely čoraz častejšie ponúkajú zľavy pre vracajúcich sa hostí, preto sa na takúto možnosť určite opýtajte, najmä ak plánujete v rovnakom mieste dovolenku aj v budúcnosti.Latte efekt označuje každodenné, malé výdavky, ktoré sa na prvý pohľad zdajú zanedbateľné, ale v súčte môžu tvoriť značnú časť rozpočtu. Výdavky na kávu či občerstvenie na cestách, najmä na letiskách alebo staniciach, môžu rozpočet za niekoľko dní výrazne zaťažiť. Oplatí sa preto zobrať si vlastné nápoje a malé jedlo na dlhé lety alebo výlety. Pomôže to znížiť drobné výdavky.Rovnako ako si balíme kufor, mali by sme si pripraviť aj peňaženku na dovolenku. Výmena meny je jednou z najčastejších činností počas cestovania za hranice. ,,Hoci máme euro a v mnohých krajinách, kam radi cestujeme, nepotrebujeme meniť menu, čoraz viac Slovákov cestuje do neeurových oblastí. V roku 2023 boli z top piatich destinácií tri s inou menou (Turecko, Egypt, Tunisko),” hovorí Marek Nemky, analytic finančných trhov XTB.Zmenárne na letiskách alebo v turistických oblastiach často ponúkajú nevýhodné kurzy, čo vedie k vyšším nákladom. Navyše, cestovanie s hotovosťou nesie riziko straty alebo krádeže. Štandardné platobné karty, hoci sú pohodlné, často účtujú dodatočné poplatky za prevod meny. Aj keď sa tieto poplatky môžu zdať malé, v súčte predstavujú reálnu sumu – ušetrené prostriedky sa dajú lepšie využiť napríklad na dezert v kaviarni, kávu alebo suvenír.Jedným z riešení pre tých, ktorí chcú cestovať rozumne, sú– na nákupy a výbery z bankomatov v zahraničí. V posledných rokoch toto riešenie získava čoraz väčšiu popularitu. V reakcii na to aplikáciaMultimenová karta umožňuje uchovávať viacero mien v jednej peňaženke – euro, americký dolár, britskú libru, maďarský forint, poľský zlotý, rumunský lei a českú korunu – všetko bez provízie. Nedávno boli pridané aj nové meny: japonský jen, thajský baht, mexické peso, nórska koruna a švajčiarsky frank. S touto kartou môžete pohodlne platiť a vyberať hotovosť bezkontaktne z bankomatov v zahraničí bez obáv z neviditeľných poplatkov.Táto peňaženka je dostupná aj pre ľudí, ktorí majú investičný účet v XTB. Karta bola vydaná na základe licencie Mastercard spoločnosťou DiPocket UAB, inštitúciou elektronických peňazí registrovanou Litovskou centrálnou bankou.Nie všetky turistické atrakcie musia byť drahé. V mnohých miestach možno nájsť bezplatné alebo lacné atrakcie, ktoré môžu byť rovnako zaujímavé ako tie platené. Oplatí sa naplánovať si výlet tak, aby zahŕňal aj bezplatné miesta, ktoré sa oplatí vidieť, a takisto sa opýtať miestnych obyvateľov na ich odporúčania.Minerálna voda v plastových fľašiach je typický dovolenkový výdavok. V mnohých krajinách je voda z vodovodu pritom pitná. Fľaša s filtrom je jednoduchý spôsob, ako bezpečne ušetriť. Môžete si ju doplniť na letiskách, staniciach či v hoteloch a vyhnete sa nákladom na nákup balenej vody.Aj keď má dovolenka v hlavnej sezóne svoje čaro, cestovanie mimo sezóny môže byť jednoduchým a efektívnym riešením, ako ušetriť. Ceny ubytovania a leteniek sú vtedy výrazne nižšie a turistické miesta menej preplnené. Ak máte flexibilitu vo výbere termínu, oplatí sa zvážiť výlet na jar alebo na jeseň.Dovolenka nemusí byť drahá – kľúčom je mať plán a hľadať príležitosti, ktoré vám umožnia vychutnať si oddych bez zbytočného zaťaženia rozpočtu.Informačný servis