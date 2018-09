Ako ušetriť za prenájom kancelárie? Využite virtuálne sídlo Foto: Online Invest s.r.o. Foto: Online Invest s.r.o.

• na Osadnej ulici, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Trnavského mýta a známeho obchodného centra Polus – od 11 eur/ mesačne

• na Vyšehradskej ulici – od 13 eur/ mesačne

• na Kopčianskej ulici v komplexe Vienna Gate – od 16 eur/ mesačne

• na Klincovej ulici - od 16 eur/ mesačne

• na Konventnej ulici - od 16 eur/ mesačne

• v centre Bratislavy, konkrétne na Michalskej ulici – od 26 eur/ mesačne

Bratislava 10. septembra (OTS) - Ružové to nemajú ani začínajúci podnikatelia, ktorých od podnikania odrádzajú práve vysoké ceny za prenájom kancelárskych priestorov.Ak práve začínate podnikať a odrádzajú vás vysoké ceny kancelárskych priestorov nielen v hlavnom meste, ale v ktoromkoľvek meste na Slovensku, máme pre vás ideálne riešenie. Je ním virtuálne sídlo, známe aj ako virtuálna kancelária Ak ste o virtuálnych kanceláriach ešte nikdy nepočuli, práve teraz, keď si plánujete založiť vlastnú firmu, by ste sa o nich mali dozvedieť všetko podstatné.Virtuálna kancelária je v podstate služba vhodná nielen pre začínajúce firmy, ale aj pre úspešných podnikateľov, ktorí chcú znížiť náklady na podnikanie a odmietajú platiť drahé kancelárske priestory.Vhodná je aj pre tých, ktorí svoje podnikateľské aktivity vykonávajú z domu a nepotrebujú vlastné kancelárske priestory.Ďalej je vhodná aj pre tých, ktorí majú trvalé bydlisko za hranicami Slovenska, ale chcú svoje podnikateľské aktivity vykonávať aj na Slovensku.Ako ste si mali možnosť všimnúť, majitelia kancelárskych priestorov chcú zarábať a neváhajú navýšiť cenu za prenájom v priebehu roka aj niekoľkokrát. Navyše firmy, ktoré si prenajmú kancelárske priestory, nemajú istotu, či im majitelia nehnuteľností s kancelárskymi priestormi podržia kancelársky priestor a neprenajmú ho firmám, ktoré sú ochotné ponúknuť im za daný kancelársky priestor viac peňazí.Prenájom virtuálneho sídla bude pre vás znamenať istotu, ktorú vám nikto nevezme. Každá novozaložená firma potrebuje registračné sídlo, čiže sídlo, ktoré bude riadne zapísané v ORSR.Vy si namiesto prenájmu predražených kancelárskych priestorov môžete vybrať možnosť prenájmu virtuálneho sídla Prenájom virtuálneho sídla je možné realizovať pri založení spoločnosti, pri kúpe staršej spoločnosti, ale aj pri kúpe spoločnosti, ktorá bola založená na ďalší odpredaj (ready made spoločnosť), ale aj pre už existujúce firmy, ktoré sa rozhodnú takto ušetriť.Virtuálne sídla, ktoré ponúka Online Invest s.r.o., sa pohybujú v pár desiatkach eur. Zato kancelárske priestory v hlavnom meste sa mesačne pohybujú v niekoľkých stovkách eur. Všetky virtuálne sídla ponúkané spoločnosťou Online Invest s.r.o. nájdete výlučne len na lukratívnych bratislavských adresách. Na výber máte z týchto virtuálnych sídiel:Ak nechcete zbytočne utrácať peniaze za drahé kancelárske priestory, ktoré ani v plnej miere neplánujete využívať, vyberte si z ponuky virtuálnych sídiel to, ktoré sa vám páči. Vaše sídlo spoločnosti v Bratislave vám môže mesačne znížiť výdavky na podnikanie a ešte k tomu získate služby grátis. Prenájom zasadacích priestorov s komplet výbavou a archivácia, skenovanie a preposielanie prichádzajúcej pošty sú len čerešničkou na torte.