Ako vybrať správny sprchový kút, vaničku a príslušenstvo

Ak patríte k tým, ktorí sa nevedia rozhodnúť potom ste na správnom webe. V nasledujúcom článku vám prinášame detailnejší pohľad na sprchový kút. Dozviete sa, prečo by ste si ho mali vybrať, aký tvar si vybrať, aký je rozdiel medzi sprchovým kútom a sprchovou hlavicou a nakoniec vám ponúkneme pár praktických tipov na príslušenstvo, ktoré vo vašom sprchovom kúte určite oceníte. Poďme teda spoločne nato.

Prečo si vybrať sprchový kút?

Sprchový kút je na rozdiel od vane menej náročný na priestor vo vašej kúpeľni. Pri modeloch, ktoré majú extra plochú sprchovú vaničku ho môžu využívať aj osoby so zníženou pohyblivosťou. Navyše k jeho ďalším výhodám patria technické a technologické vymoženosti, ako sú hydromasážne funkcie, manuálne a automatické ovládanie nastavenia predohrevu vody a mnohé iné.

Aký tvar sprchového kúta si vybrať?

Na začiatku je dôležité ujasniť si, koľko priestoru ponúka vaša kúpeľňa a koľko z toho priestoru chcete venovať sprchovému kútu. Podľa toho začnite vyberať ideálny tvar. Sprchový kút je možné umiestniť do rohu kúpeľne alebo ho dokonca zabudovať. Umiestnenie sprchového kúta do rohu kúpeľne vám umožní optimalizovať priestor. V závislosti od dostupného priestoru si môžete vybrať väčšiu alebo menšiu veľkosť a uprednostniť konkrétny formát dverí. Pozrime sa spolu na základné tvary sprchového kúta:

Štvrťkruhový sprchový kút je najlepší tvar na úsporu miesta. Možno ho použiť v malých kúpeľniach, napríklad v panelových domoch, kde sa počíta každý centimeter priestoru.

Štvorcový sprchový kút je tiež priestorovo úsporný a je tiež obľúbený najmä v menších kúpeľniach.

Obdĺžnikový sprchový kút má zvyčajne väčšie rozmery, a tak poskytuje dostatok priestoru a pohodlia pri sprchovaní. Je ideálny do kúpeľne, kde nie ste príliš obmedzení priestorom. Jeho výhodou je aj luxusný vzhľad.

S vaničkou alebo bez vaničky?

Nech sa vám dizajnovo páči ktorákoľvek možnosť, pri výbere medzi sprchovacím kútom s vaničkou alebo bez vaničky sa nerozhodujte len podľa vzhľadu, ale zvážte aj svoje súčasné a budúce potreby.

Sprcha s vaničkou je stále rozšírená klasika, pričom sprcha je jasne oddelená od zvyšku kúpeľne. Vďaka jeho konštrukcii nedochádza k úniku vody do priestoru kúpeľne. Navyše jeho inštalácia je len minimálna. Dostatočne vysokú vaničku možno napustiť aj vodou, čo ocenia domácnosti s malými deťmi.

Sprcha bez vaničky je umiestnená priamo na obloženej podlahe, zaujme elegantným a moderným vzhľadom, vďaka ktorému sprcha pekne zapadne do celého priestoru kúpeľne. Ocenia to aj ľudia so zníženou pohyblivosťou, pre ktorých môže byť vaňa prekážkou.

“Pri sprche bez vaničky nezabudnite počítať s komplikovanejšou inštaláciou, pri ktorej je potrebné sprchovací kút odvodniť tak, aby voda odtekala do sprchovacieho žľabu , nie do kúpeľne. Všeobecne sa odporúča jeden centimeter sklonu na meter dlaždice. Nie každá kúpeľňa (napríklad v paneláku) to však umožňuje,” odporúča špecialista na kúpeľne z obchodu DOMOSS.sk.

Sprchový kút alebo sprchová zástena?

Sprchovacie kúty alebo sklenené sprchové zásteny si kedysi ľudia vyberali najmä pri nedostatku miesta v kúpeľni, ale dnes to už neplatí. Vďaka pokroku v dizajne sprchových kútov aj samotných zásten s jednotnými líniami sa začali používať vo veľkých kúpeľniach ako hlavná dizajnová dominanta priestoru. Sprchový kút a sprchová zástena sú obľúbené voľby do kúpeľne, ale každá z nich má svoje výhody a nevýhody.

Sprchový kút zvyčajne zahŕňa steny a dvere, ktoré uzatvárajú sprchovací priestor, čím poskytujú väčšie súkromie a izoláciu od okolia. Sprchové kúty sú tiež zvyčajne väčšie ako sprchové zásteny, čo umožňuje väčšiu mobilitu a voľnosť pohybu pri sprchovaní. Navyše sú k dispozícii v rôznych tvaroch a veľkostiach, čo znamená, že sa dajú prispôsobiť rôznym typom kúpeľní. Inštalácia sprchového kúta však môže byť náročnejšia a nákladnejšia a vyžaduje si aj viac priestoru.

Sprchová zástena zahŕňa jednoducho sklenenú alebo plastovú stenu, ktorá oddeľuje sprchovací kút od zvyšku kúpeľne. Sprchové zásteny sú zvyčajne menšie ako sprchové kúty, takže sú ideálne do menších kúpeľní.

“Sprchové zásteny sa ľahšie inštalujú a sú lacnejšie ako sprchové kúty. No zvyčajne neposkytujú také súkromie a izoláciu a ich používanie je menej pohodlné, pretože používatelia musia do sprchovacieho priestoru vstupovať zboku, a majú tak menšiu voľnosť pohybu,” konštatuje odborník z DOMOSS.sk.

Aké príslušenstvo si vybrať?

Bez čoho sa vo svojej sprche nezaobídete? Okrem samotného sprchového systému si môžete do vášho sprchového kútu dopriať rozmanité príslušenstvo.

Sprchová polička. Najobľúbenejšia je kovová rohová polica do sprchy, ktorú pripevníte k obkladačkám pomocou skrutiek, lepiacich aplikátorov alebo prísaviek. Tento sprchový doplnok môže mať aj podobu teleskopickej sprchovej poličky, ktorá je výškovo nastaviteľná a do sprchového kúta sa dá nainštalovať veľmi jednoducho bez potreby vŕtania alebo lepenia. Môžete ju použiť na sprchovacie gély, peelingy a šampóny, ako aj na špongie a utierky, ktoré potrebujete mať v sprche poruke.

Protišmykové podložky do sprchy. Sú praktické a dizajnové zároveň. Navyše protišmyková podložka zvýši vašu bezpečnosť pri sprchovaní. Prísavky na spodnej strane tohto sprchového doplnku zabezpečujú stabilitu, zatiaľ čo otvory v podložke uľahčujú odtok vody zo sprchy.