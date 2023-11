Ako vyhotoviť odkanalizovanie rodinného domu

Preto je nevyhnutnou podmienkou kolaudácie novostavby kanalizácia. Kvalitne vyhotovená kanalizácia prispieva tiež k pohode k života v dome. Na čo nezabudnúť, aby vás nevyrušovala nepríjemným pachom a zároveň ste naplnili všetky legislatívne požiadavky?

Oddelenie kanalizácie od odtoku

Kanalizácia má za úlohu odviesť vodu z vane, umývadiel, WC, kuchynského drezu, umývačky a práčky do verejnej kanalizácie a ďalej do čističky odpadových vôd. Okrem tejto vody je potrebné z pozemku odvádzať tiež dažďovú vodu z odkvapov, terasy, prípadne tiež z iných plôch. Táto voda však nie je znečistená, preto je ju možné odviesť priamo do pôdy alebo rieky.

Oba systémy odvodu vody sa odporúča vybudovať samostatne. Ak by ste ich spojili do jedného systému na odvod znečistenej a zároveň tiež dažďovej vody, mohlo by v dôsledku silnejších dažďov dôjsť k jej vyplaveniu na povrch kvôli nedostatku miesta v kanalizácii. Špinavá voda z domu by tak kontaminovala okolitú pôdu a vodné toky.

Projekt kanalizačnej prípojky

V prípade pripojenia staršej budovy ku kanalizácii je potrebné vypracovať samostatný projekt kanalizačnej prípojky. Žiadosť musí byť schválená vodárenskou spoločnosťou, ktorá má na odpoveď lehotu 30 dní. Potom môžete požiadať o vydanie stavebného povolenia (alebo ohlásiť drobnú stavbu) a uzavrieť s vodárenskou spoločnosťou zmluvu o odvádzaní splaškových vôd.

Kanalizačný systém v dome

Pri stavbe domu alebo jeho rekonštrukcii je potrebné myslieť na odvod odpadovej vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov. Vodu z umývadla, práčky alebo drezu odvediete do odpadového potrubia pomocou pripojovacieho potrubia. Vzdialenosť medzi zariaďovacím predmetom a odpadovým potrubím nesmie byť podľa normy viac ako 3 m, sklon musí byť minimálne 3 %. Pokiaľ sa jedná o WC, maximálna vzdialenosť je stanovená len na 1,5 m. Pripojovacie potrubie sa do odpadového potrubia montuje pomocou šikmej odbočky. Na ochranu pred unikaním zápachu sa medzi zariaďovacie predmety a potrubie montujú zápachové uzávery.

Odpadové potrubie

Zvislé potrubie, ktorého úlohou je zberať splaškové vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov, sa nazýva odpadové potrubie. Do neho sa vloží čistiaci otvor. Odpadové potrubie musí byť tiež vyvedené do výšky 0,5 m nad úroveň strechy, čo má za úlohu odvetrávať kanalizáciu. Takýmto spôsobom sa z kanalizácie dostane von bioplyn, zároveň sa v nej minimalizuje podtlak.

Revízna šachta

Odpadovým potrubím je voda odvádzaná do nižších podlaží alebo pivnice. Pokiaľ máte prízemný dom bez podpivničenia, v jeho blízkosti je potrebné vybudovať revíznu šachtu. Jednoduchým riešením je použiť betónové šachty so štandardným dnom odporúčané na odvodnenie splaškových alebo dažďových vôd v okolí budov. Ich výhodou je možnosť jednoduchého kombinovania s potrubím, čerpadlami alebo filtráciou. Konštrukcia šachty je vyrobená s ohľadom na jednoduchú montáž, údržbu a ľahký prístup.

Napojenie na verejnú kanalizáciu

Voda z domu bude odvádzaná cez kanalizačnú prípojku. Na jej realizáciu potrebujete kvalitné plastové alebo oceľové rúry , ktoré vyúsťujú až do verejnej kanalizácie. Montáž napojenia odporúčame prenechať skúseným odborníkom. Predídete tak problémom s prípadnými netesnosťami spojov. Tie musia byť vodotesné, aby nedochádzalo k unikaniu splaškových vôd do samotnej stavby alebo jej okolia. Ak patríte medzi zručných domácich majstrov, sami si môžete spraviť napojenie zariaďovacích predmetov na odpadové potrubie. Pri práci sa vyhnite nadmernému utesňovaniu nedoliehajúcich častí pomocou silikónu.

Zdroj: ASKONY