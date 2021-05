Ako využiť rekreačný poukaz a dovolenkovať na Slovensku o 55% lacnejšie

Nárok na rekreačný príspevok a jeho výška

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Plánujete letnú dovolenku, pobyt, či letné aktivity pre svoje deti?Keďže je situácia v zahraničnom cestovnom ruchu aj naďalej ovplyvnená neustále sa meniacimi opatreniami, istou a bezpečnou voľbou ostáva dovolenka na Slovensku.Výbornou možnosťou, ako si užiť dovolenku na Slovensku a naviac v týchto ťažkých časoch ušetriť, je využitie finančnej pomoci v podobe príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov.Nezabudnite o príspevok na rekreáciu požiadať aj v tomto kalendárnom roku 2021.Najmä v tomto období je dôležité, aby sami zamestnávatelia motivovali svojich ľudí k načerpaniu energie do ďalšej práce.Takto poskytnutý rekreačný poukaz má pre zamestnávateľa viaceré výhody. Je oslobodený od daní a odvodov, ušetrí čas pri dokladovaní účelovosti a znižuje celkovú administratívnu záťaž na minimum.Kedy vzniká nárok na príspevok na rekreáciu, aké sú výhody rekreačného poukazu, ako a kde príspevok na rekre využiť?V súvislosti so schválením novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu sú. Platí tu podmienka, že zamestnanec musí mať vo firme odpracovaných najmenej 24 mesiacov, pri plnom, či polovičnom úväzku. Nárok na rekre príspevok majú aj mamičky na RD, MD a zamestnanci dlhodobo PN.Rekreačný poukaz prináša pre rôzne skupiny viaceré výhody.majú spätné zúčtovanie - akoby "dovolenkovanie na úver". Jednoducho povedané, s rekreačným poukazom majú možnosťa to buď jednorazovo, alebo v splátkach (mesačné zrážky zo mzdy).rekreačný poukaz na Karte DOXXna rekreáciu, keďže nie je potrebné dokladovanie a kontrolovanie nároku a správneho použitia príspevku. Tým, že je celý proces online, vyhnú sa nielen zbytočnému "papierovaniu" ale tiež archivácii dokumentov, čo vítajú najmä väčšie spoločnosti., ktoré majú záujem prijímať rekreačné poukazy v elektronickej podobe,. Dokážu tak pohodlne akceptovať rekreačné poukazy na kartách (online zazmluvňovanie a prijímanie rekreačných poukazov, zabezpečenie ich automatického zúčtovania, prehľad o zrealizovaných transakciách, či platobné terminály vo fyzickej aj virtuálnej podobe). Môžu sa tak viac sústrediť na poskytovanie kvalitných služieb.Naša krajina ponúka veľa možností, ako si čo najviac oddýchnuť a užiť voľné dni. Niekto dáva prednosť turistike a horskej dovolenke v Tatrách, alebo iní majú radi oddych vo wellness a uprednostňujú liečebné pobyty v kúpeľoch a aquaparkoch. Určite si každý zamestnanec vyberie to svoje.Je možné vybrať si zo širokej ponuky pobytov, či dokonca detských táborov . Príspevok na rekreáciu môže zamestnanec použiť na úhradu pobytových balíkov, ktoré môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou, pre seba, svoju rodinu.Jedinou podmienkou pobytových balíkov sú 2 prenocovania na území SR.V prípade, ak má spoločnosť uzatvorenú zmluvu s DOXX – Stravné lístky, má možnosť si vybrať na www.rekre.sk z množstva hotelov, penziónov, apartmánov aj táborov. Svoj rekreačný poukaz môže zamestnanec uplatniť buď priamo, alebo cez našich sprostredkovateľov.Ak spoločnosť ešte nie je zazmluvnená, je potrebné najskôr uzavrieť zmluvu a zaregistrovať spoločnosť – aktiváciou bezplatného online účtu v Zákazníckej zóne. Na www.rekre.sk si dokáže aj sám zamestnanec podať svoju žiadosť jednoducho online. Po doručení karty DOXX a nabití príspevkom zamestnanca a zamestnávateľa si zamestnanec už môže vyberať na uvedenej stránke zo širokej ponuky chát, privátov, penziónov, táborov a hotelov. Vybraný pobyt si jednoducho zaplatí svojim rekreačným poukazom na Karte DOXX, buď online, alebo priamo v ubytovacom zariadení prostredníctvom terminálu. Až následne po dovolenke sa zamestnancom zúčtuje ich pomerná časť 45 %.Zamestnávateľ však určí zamestnancovi vopred, akou formou bude zamestnanec prispievať na rekreačný poukaz: buď zrážkami zo mzdy alebo príspevkom zamestnanca vo forme úhrady.V momentálnej situácii je viac ako potrebné uprednostniť dovolenku na Slovensku a podporiť tak po mesiacoch krízy domáci cestovný ruch. Aj od toho závisí prežitie mnohých podnikov, firiem a prevádzok. Využite príležitosť, ktorú prinášajú rekreačné poukazy, užite si dovolenku a spoznajte lepšie domovinu.V prípade akýchkoľvek otázok Vám pomôžu naši obchodní manažéri, alebo kontaktujte Infoservis na bezplatnej linkeči cez email infoservis@doxx.sk . Ak máte záujem o rekreačný poukaz DOXX, je možné sa zazmluvniť online priamo cez Zákaznícku zónu. Informačný servis