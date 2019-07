Ako využívať všetky možnosti pre rozvoj kultúry vo svojej oblasti

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikani Foto: event2all Foto: event2all

Bratislava 29. júla (OTS) - Prečo a ako strategicky plánovať? Ako viesť ľudí? Čo všetko to so sebou prináša? Ako získavať financie formou fundraisingu? Na tieto aj ďalšie otázky súvisiace s pôsobením v kultúre dostalo odpovede 66 zamestnancov divadiel, múzeí, knižníc, nezávislých centier, neziskových organizácií a miest, ale aj vysokých škôl. Projekt Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania má za sebou školenia v Nitre a v Prešove.Projekt má za cieľ pomôcť ľuďom, pôsobiacim v štruktúrach rôznych kultúrnych inštitúcií, ako efektívne využívať viaceré nástroje na rozvoj kultúry. Zároveň má prispieť k zvýšeniu kvality celoživotného vzdelávania, prehĺbeniu kvalifikácie a rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti riadenia. Celkovo 66 ľudí z rôznych typov organizácií malo možnosť dovzdelať sa v rámci funkcií manažmentu. Dôležité boli najmä možnosti získavania financií na organizáciu kultúrnych podujatí, spôsoby riadenia ľudských zdrojov, získavanie publika a mnohé ďalšie.,“ hodnotí svoju účasť na školeníz Mestského zastupiteľstva v Nitre.Podnetné informácie a kvalitný vzdelávací projekt s vynikajúcimi lektormi pozitívne hodnotí ajzo Súkromného konzervatória v Nitre. „“ prezradila.Počas školenia na podporu podnikania sa účastníci naučili napríklad aj to, ako si vytvoriť vlastný program a ako ho riadiť, na vlastnom zámere brainstormovali pri biznis modeloch, tvorili produkt, naučili sa, ako sa predať pred investormi či ako štrukturovať a plánovať projektovo.Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyRiadiaci orgán pre OP Ľudské zdrojeMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikySprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje