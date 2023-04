Ako vývoj v móde mení nákupné centrá

Druhý domov pre oblečenie

26.4.2023 (SITA.sk) -Látky z prírodných či recyklovaných tkanín, ktorých spracovanie si vyžaduje menej vody a chemického ošetrenia, či priamo biologicky odbúrateľné materiály ako ľan, konope a organická bavlna. Čoraz viac módnych značiek, ktoré vidíme aj v nákupných centrách, siaha po "zelenšej" výrobe. Udržateľnosť však nie je len o materiáloch. Ide o zmenu spôsobu myslenia a chápania módy. A práve takýmto prerodom prechádzajú aj niektoré nákupné centrá, ktoré prichádzajú s novými projektmi na podporu udržateľnosti v móde.Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako ekologicky osviežiť svoj šatník je vymeniť si zopár kúskov s niekým iným. Bratislavský Aupark spolu s Nosene preto po minuloročnom úspechu pokračuje v organizovanía konať sa budú raz mesačne až do júna. Následné jesenné opakovanie jenaplánované na mesiace september až november.No a tí, ktorým sa nechce SWAP-ovať, no doma sa im povaľuje pekné nepoškodené oblečenie, ktoré si zaslúži druhú šancu, môžu využiť zberné miesto v bratislavskom Auparku. Všetky vyzbierané kúsky putujú na podporu projektu NOSENE."Ak idete nakupovať oblečenie, nie vymieňať, myslite nielen na to, či sa vám daný kúsok hodí, ale či má miesto aj vo vašom šatníku. Doma sa po nákupe presvedčte, či sa vám daný kúsok dobre kombinuje s tým, čo už máte, a či vám naozaj sedí tak, ako má. Ak nie, neváhajte vrátiť oblečenie do obchodu, len nezabudnite na to, že štítky musia zostať neporušené," radíAni oblečenie, po ktorom by už nik na SWAP-e nesiahol nemusí byť súce do koša. Ďalším z rastúcich ekotrendov v móde je– teda jeho pretvorenie na niečo nové. Upcyklované kúsky si môžete kúpiť priamo od rôznych známych dizajnérov a značiek, alebo si ich sami vyrobiť.– mladou slow fashion blogerkou známou ako. V rámci neho ukáže, ako vyrobiť dokonalú scrunchie gumičku, ktorá je aktuálne veľkým trendom. Zvyškové látky použité na workshope poskytne slovenská módna značka Le Curve, ktorá sa snaží vyrábať produkty s čo najmenším dopadom na prostredie a používať prírodné a recyklované materiály. A pri gumičke to nezostane, nadšenci upcyklácie sa môžu tešiť aj na ďalší workshop 27. mája, na ktorom La Florita ukáže výrobu niečoho ďalšieho. Opäť z textilného odpadu a zvyškových látok.Kroky smerujúce k čo najväčšej miere trvalej udržateľnosti podniká bratislavský Aupark nielen v móde. Jedným z najnovších pripravovaných projektov je aj pomoc mestským druhom živočíchov pri hniezdení. V priestoroch obchodného centra budú preto v priebehu mája osadené búdky pre vtáky či netopiere a hmyzie hotely."Týmto krokom chceme ukázať verejnosti, že nám nie je ľahostajný osud užitočných živočíchov a radi by sme motivovali aj iné spoločnosti, aby ponúkli možnosť hniezdenia vo svojich priestoroch. Vtáci, hmyz či netopiere sa im na oplátku odvďačia krásnym spevom a elimináciou nechcených škodcov," uvádzaChov včiel na streche, podpora elektromobility či rôzne eko-edukačné projekty. To sú len niektoré z ďalších aktivít bratislavského Auparku, ktorými sa obchodné centrum snaží o znižovanie svojho ekologického dopadu. Zmysluplnosť týchto krokov dokazuje BREEAM In-Use certifikát so známkou "double Excellent", ktorý robí bratislavský Aupark najudržateľnejším nákupným centrom na Slovensku.