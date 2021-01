Ako vyzbierať za noc pre útulky 11-tisíc eur? Michal z Dubnice s prezývkou Restt to dokázal hraním hier

Michal Adamik s prezývkou Restt je chalan z Dubnice Nad Váhom, ktorého hlavným príjmom je hranie hier. Nie je to však tak jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Hrať sa hry vie predsa každý, ale Restt svojim vystupovaním dokáže baviť tisíce (možno až desaťtisíce) ľudí denne svojim vystupovaním a humorom.

Restt vystupuje na platforme s názvom Twitch, kde niekoľko dní do týždňa zabáva svojich fanúšikov, ktorí ho sledujú. Tí, ktorí to nepoznáte, funguje to napríklad ako iné sociálne siete. Proste sledujete svojho obľúbenca a on vysiela naživo. No a Restt vysiela to, ako sa hrá, zábavne to komentuje a ľudia, ktorých bavia hry, to zabáva a takto funguje veľká komunita.

Keď sa ľuďom nejaký streamer páči (to je ten, čo vysiela naživo) môžu ho podporiť rôznymi finančnými čiastkami alebo mu dajú subscribe.

Michal a.k.a Restt sa však rozhodol, že v utorok večer urobí zbierku pre útulok v Trenčíne. Za deväť hodín vyzbieral neuveriteľných 11-tisíc eur! Podľa jeho slov nakoniec tieto peniaze rozdelí pre viacero útulkov.

Hranie hier na internete teda naozaj nemusí byť len „ťukanie do klávesnice“, ale dokáže sa tým aj naozaj pomôcť. Resttovi a jeho fanúšikom za to patrí obrovská vďaka!