Ako vyzerá svet bez cigaretového dymu? V Bratislave vám to ukáže originálne laboratórium

10.5.2021 (Webnoviny.sk) -Philip Morris International (PMI) sa výskumu a vývoju bezdymových alternatív cigariet venuje viac ako dvadsať rokov s ambíciou umožniť dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet, prechod na menej rizikový variant. Do vývoja a vedy v tejto oblasti investovala PMI viac ako 8 miliárd USD a vo svojom švajčiarskom vývojovom centre zamestnáva viac ako 430 vedcov, inžinierov a expertov. Tí sa okrem výskumu podieľajú na vôbec najrozšírenejších klinických štúdiách v tabakovom a nikotínovom priemysle na svete."Veríme, že každý dospelý fajčiar má právo na prístup k vedecky podloženým informáciám o bezdymových alternatívach, ktoré sú pre jeho zdravie, oproti klasickým cigaretám, preukázateľne lepšou voľbou. Preto v snahe informovať širšiu verejnosť o výsledkoch vedeckého pokroku na tomto poli prichádzame s iniciatívou "Svet bez dymu". Prostredníctvom tejto aktivity sa dospelým slovenským fajčiarom snažíme názorne vysvetliť rozdiel medzi horením a zahrievaním tabaku, čo horenie so sebou prináša a prečo nastal čas zvážiť lepšie alternatívy. Najmodernejšie technológie 21. storočia nám dnes túto šancu dávajú," hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.Z najnovších prieskumov vyplýva, že menej ako polovica dospelých slovenských fajčiarov označuje za hlavnú príčinu škodlivosti fajčenia pre ľudské zdravie práve chemické látky, ktoré vznikajú počas horenia tabaku. Pritom sú to práve tieto látky, ktoré spôsobujú ochorenia spojené s fajčením. Odborníci sa zhodujú, že nikotín, ktorý je síce návykový a nie je bez rizika, nie je hlavnou príčinou týchto ochorení.Dospelí návštevníci sa v prostredí laboratória dozvedia, aké sú hlavné riziká spojené s fajčením klasických cigariet a čo sa deje pri procese spaľovania tabaku. Zoznámia sa aj s hlavnými faktami o nikotíne, rovnako ako s princípmi fungovania moderných bezdymových alternatív v porovnaní s klasickými cigaretami a rozdielmi medzi nimi. Sprievodcom iniciatívy je virtuálny popularizátor vedy profesor Dohorel, ktorý jednotlivé fakty zrozumiteľne vysvetľuje v sérií tematických videí.Originálne na Slovensku vyvinuté laboratórium využíva najmodernejšie technológie, ako sú digitálne röntgeny a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Zatiaľ čo hlas mu prepožičal slovenský herec Peter Gecík, je táto technológia využitá na zaznamenávanie pohybov tela a hlavy, ktoré sú následne prenesené na dopredu vytvorený digitálny model. V prípade "Sveta bez dymu" je tak využitie Motion Capture posunuté až na možnosť živého rozhovoru s virtuálnou postavou. Vôbec prvýkrát bude laboratórium predstavené verejnosti 8. mája na námestí pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave, kde bude umiestnené až do 26. mája. So "Svetom bez dymu" a profesorom Dohorelom sa môžete zoznámiť aj na www.svetbezdymu.sk Cieľom spoločnosti Philip Morris International (PMI) je presvedčiť čo najväčšie množstvo dospelých fajčiarov, že v dnešnej dobe už nemusia fajčiť klasické cigarety, ale namiesto nich si môžu zvoliť niektorú z menej rizikových alternatív. PMI investuje miliardy dolárov do výskumu a vývoja bezdymových riešení, ktorých menšiu škodlivosť pre zdravie potvrdzujú aj mnohé nezávislé štúdie. Veríme, že každý dospelý fajčiar alebo jeho blízki by mali mať právo na prístup k vedecky podloženým informáciám a faktom o bezdymových alternatívach, ktoré sú oproti klasickým cigaretám preukázateľne lepšou voľbou. Iba tak je možné jedného dňa odstrániť cigaretový dym zo sveta úplne.Po návšteve nášho laboratória alebo jeho virtuálnej podoby zistíte, že hlavným problémom fajčenia cigariet je práve dym, teda horenie tabaku a škodlivé pevné častice, ktoré počas neho vznikajú. Laboratórium "Sveta bez dymu" sa zameriava na osvetu o škodlivosti cigaretového dymu a zároveň prináša informácie o bezdymových riešeniach, ktoré sú pre zdravie lepšou voľbou ako cigarety.Naši vedci už dvadsať rokov skúmajú príčiny ochorenia súvisiace s fajčením a pracujú na hľadaní ciest a riešení, ktoré riziká spojené s konzumáciou nikotínu znižujú. Hlavnými páchateľmi nie sú tabak ani nikotín, ale škodlivé látky v dyme, ktorý vzniká počas horenia. V cigarete totiž tabak horí a tým vzniká dym, ktorý je plný toxických látok. Naopak zariadenie na nahrievanie tabaku ich produkuje v priemere o 95% menej. Pre zníženie škodlivín je preto najdôležitejšie odstrániť samotný proces horenia.Popularizátorom našich vedeckých poznatkov v tejto oblasti sa na Slovensku stal profesor Dohorel, originálna fiktívna postava, ktorá vás prevedie "Svetom bez dymu". Vo svojich videách poukazuje na fakty o horení, problematiku fajčenia cigariet, vysvetľuje rolu nikotínu a moderné riešenia, ktoré sú dospelým fajčiarom vďaka najnovším technológiám 21.storočia ponúknuté. Hlas postave prepožičal herec slovenský herec Peter Gecík.Projekt je výnimočný vďaka využitiu najmodernejších technológií, rovnako aj originálnych prvkov, ktoré sú vytvorené na mieru. Príkladom je tzv.alebo mocap, technológia záznamu pohybu tela a hlavy človeka, a to vrátane mimiky. Takto vytvorený záznam je prenesený na vopred vytvorený digitálny model, ktorý následne ožíva. Prostredníctvom tejto technológie profesor Dohorel, tvár projektu a virtuálny sprievodca, sprevádza svojimi osvetovými a vedeckými videami. Tie môžete vidieť priamo v laboratóriu alebo na webovej stránke www.svetbezdymu.sk Profesor Dohorel dokáže komunikovať aj naživo, a to vďaka unikátnej interaktívnej technológiiProstredníctvom nej dokáže s návštevníkmi laboratória nadviazať aj priamy kontakt. Umožňuje to 18 bezdrôtových snímačov umiestnených na tele herca, špeciálne rukavice a najmodernejší kamerový systém. Ten využíva infračervené lúče, ktoré zachytia aj oku neviditeľné vlnové dĺžky.Rozdiely medzi zariadením na nahrievanie tabaku a elektronickou cigaretou ukazujú v laboratóriu dva špeciálne. Pri posúvaní obrazoviek po celej dĺžke modelov je vidieť ako bezdymové alternatívy fungujú. Ručne vytvorené kresby jednotlivých vrstiev boli použité pre špeciálnu animáciou riadenú aplikáciu.Bezdymové riešenia sú v laboratóriu predstavené pomocou samostatných. Objekt, ktorý je umiestnený za displejom je doplnený interaktívnym videom a vytvára tak pocit podobný rozšírenej realite.Na realizácii projektu sa podieľalo viac akoPočasvýroby projektu odpracovali takmer– Kreatívne štúdio bolo založené v roku 2012. Tím tvoria umelci a programátori, ktorí spájajú umenie a moderné technológie. Práca 3dsense zahŕňa širokú škálu aplikácií – videomapping, veľkoformátové projekcie a svetelné inštalácie, scénografiu, múzejné a galerijné expozície, VR/AR a interaktívne aplikácie. Štúdio klientom dodáva nielen vizuálne, ale aj technologické riešenia.– Produkčná a eventová agentúra založená v roku 2008, ktorá sa zameriava na produkciu a event marketing s vlastným kreatívnym riešením. Na projekte "Svet bez dymu" agentúra Yezede realizovala produkciu, výrobu a exekúciu kreatívneho konceptu, ktoré dodalo štúdio 3dsense.Informačný servis