Ako za pár eur spraviť zo starého bytu pekné bývanie

A tak čoraz viac mladých rodín začína uvažovať, ako si urobiť pekné bývanie aj zo starého bytu, ktorý sa dá kúpiť za lacnejší peniaz. O niektorých užitočných typoch a nápadoch ako pri prerábke ušetriť, si povieme v našom článku.

Premyslite si pracovný postup

Cena rekonštrukcie starého bytu bude závisieť od mnohých faktorov. Ak chcete ušetriť hneď na začiatku, urobte si presný plán práce a rozpis vecí, ktoré plánujete v byte vykonať. Plánujete napríklad kompletnú prerábku, alebo vám stačí rekonštruovať iba bytové jadro, či kuchyňu? Ste ochotní investovať do drahých materiálov (napríklad mramor), alebo vám budú stačiť aj lacnejšie?

Preto je dôležité stanoviť si svoj cenový strop a tomu potom prispôsobiť rozsah plánovaných rekonštrukčných prác. Ďalšiu dôležitú otázku, na ktorú si musíme odpovedať je to, či si budete robiť prerábku svojpomocne, alebo sa zveríte do rúk profesionálom? Aj tu je totiž priestor na šetrenie. Pokiaľ ste manuálne zručný a vyznáte sa v stavebných prácach, je určite cenovo prijateľnejšie, ak si väčšinu prác urobíte sami.

Samozrejme, pokiaľ nemáte potrebné skúsenosti, je sa treba poobzerať po majstroch. Najmä čo sa týka murovania, obkladania či montáže vodovodných trubiek. Pomoc sa vám zíde aj pri elektroinštalácii, pretože v jej prípade je potrebná aj revízna správa, ktorú môže vykonať iba oprávnená osoba. A tiež je určite cenovo i časovo výhodnejšie, ak odvoz starého nábytku zabezpečí profesionálna firma.

Pamätajte, že každá dodatočná zmena v priebehu rekonštrukcie niečo stojí. Preto je dôležité overiť si dodacie doby materiálov. Prípadne ak budete využívať služby viacerých firiem a majstrov, zorganizujte im čas na prácu.

Bonusový tip

Niektorí majstri stavbári pracujú aj bez papiera, čo sa potom prejaví v nižšej cene. Avšak pozor, aby ste neškodovali na zle odvedenej práci a ťažko dovolateľnej reklamácii. Preto si vždy pred objednaním služby u jednotlivých robotníkov zistite ich referencie a radšej na práce osobne dozerajte.

Na čom sa neoplatí šetriť?

Ako vidno, ušetriť na prerábke starého bytu sa dá, a to najmä v prípade, ak si niektoré úkony dokážete urobiť aj sami. Avšak sú i miesta, kde sa rozhodne neoplatí šetriť, pretože časom by ste toho mohli ľutovať. Ktoré sú to?

V prvom rade si treba uvedomiť, že to hlavné prečo ste sa rozhodli byt prerobiť, je predsa zlepšenie komfortu bývania. A k tomu jednoznačne patrí kvalitný nábytok. Investovať sa napríklad oplatí do drevenej postele z borovicového masívu. Takáto posteľ vám totiž zaistí zdravý spánok, počas ktorého si naozaj odpočiniete a načerpáte sily po náročnom dni. Navyše borovicové drevo má elegantný charakter a tiež univerzálne použitie.

Ako to je s materiálom?

V zásade platí, že veľké peniaze sa dajú ušetriť aj na stavebnom materiály. Veď nie vždy treba zvoliť ten najdrahší. Napríklad existuje široká paleta obkladov, a to rôznej ceny a kvality. Pritom ale nie vždy musí platiť, že to najdrahšie musí byť zároveň i najkvalitnejšie. Niekedy je rozumnejšie zvoliť lacnejšiu alternatívu. Samozrejme, treba si dať pozor, aby znížená cena nebola na úkor kvality materiálu.

Bonusový tip

Oplatí sa spraviť si prieskum kvalitného a lacného nábytku na internete. Najlepšie výrobky sú charakteristické nielen kvalitou, ale aj vysokou estetikou a praktickým riešením.

Užitočné tipy

Ušetriť pri rekonštrukcii starého bytu je možné aj s rôznymi zlepšovákmi a šikovnými nápadmi. Prinášame vám zopár tých najlepších:

Kupovanie dverí - namiesto klasických drevených dverí sa oplatia lamelové. Tie vám totiž okrem finančných prostriedkov ušetria aj priestor pred a za dverami. Otvárajú sa tak, že sa zhrnú do jednej strany. Často sa využívajú napríklad v kúpeľniach.

- namiesto klasických drevených dverí sa oplatia lamelové. Tie vám totiž okrem finančných prostriedkov ušetria aj priestor pred a za dverami. Otvárajú sa tak, že sa zhrnú do jednej strany. Často sa využívajú napríklad v kúpeľniach. Palety - tie sa v poslednej dobe stávajú čoraz populárnejšie. Ich výhodou je, že z nich vytvoríte v podstate čokoľvek a za veľmi lacný peniaz. Potrebujete posteľ, gauč alebo stolík? Žiaden problém. Stačí ich len umyť, začistiť, prípadne obrúsiť, namaľovať a poskladať.

- tie sa v poslednej dobe stávajú čoraz populárnejšie. Ich výhodou je, že z nich vytvoríte v podstate čokoľvek a za veľmi lacný peniaz. Potrebujete posteľ, gauč alebo stolík? Žiaden problém. Stačí ich len umyť, začistiť, prípadne obrúsiť, namaľovať a poskladať. Recyklácia nábytku - pokiaľ nemáte peniaze na nový nábytok a nestačia vám ani zľavy na tovar, je finančne výhodné navštíviť bazár s nábytkom alebo nejaký blší trh. Tam určite objavíte pekné kusy dreveného nábytku. Často ho stačí iba očistiť a namaľovať. Vašu obývačku tak bude zdobiť pekný vintage nábytok, ktorý je v súčasnosti veľkým trendom.

- pokiaľ nemáte peniaze na nový nábytok a nestačia vám ani zľavy na tovar, je finančne výhodné navštíviť bazár s nábytkom alebo nejaký blší trh. Tam určite objavíte pekné kusy dreveného nábytku. Často ho stačí iba očistiť a namaľovať. Vašu obývačku tak bude zdobiť pekný vintage nábytok, ktorý je v súčasnosti veľkým trendom. Nábytok s úložným priestorom - dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky. A navyše získate aj priestor na ukladanie vecí navyše. Následne potom už nebudete potrebovať ďalšie nové skrinky či poličky.

- dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky. A navyše získate aj priestor na ukladanie vecí navyše. Následne potom už nebudete potrebovať ďalšie nové skrinky či poličky. Svetlá - pri rekonštrukcii je výhodné vymeniť drahé svetlá za lacnejšie varianty - LED diódové pásiky. Kúpite ich veľmi lacno a dokonale splnia svoj účel. Stačí ich nalepiť na spodnú časť skriniek.

Bonusové rady na záver

Byt sa snažte prerobiť na jedenkrát a čo najrýchlejšie. Jednotlivé práce sa neoplatí odkladať na neurčito. Ušetríte si tým veľa stresu. Tiež nezabúdajte, že veľa stavebných prác na seba priamo nadväzuje a po uplynutí niekoľkých týždňov by ste už mohli stratiť prehľad, aký materiál ste použili. Prípadne akú úpravu ste už predtým vykonali.

Pri rekonštrukcii bytu nezabudnite počítať aj s istou, a to približne 10 až 15 % z celkového rozpočtu. V priebehu vykonávania stavebných prác sa totiž môžu vyskytnúť problémy, o ktorých sa predtým nevedelo. Veľmi často sa tiež stane, že sa nechtiac poškodí, či znehodnotí kus materiálu a bude ho treba dokúpiť.