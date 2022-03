Ako zakomponovať do Vášho šatníka jarné trendy?

Dôležité však je nielen to, čo sa bude túto sezónu nosiť, ale aj to, akým spôsobom tieto trendy dokážete zakomponovať do vášho už existujúceho šatníka. Trendové na jar 2022 budú v streetwearovej móde najmä neónové farby. Naprieč celý odvetvím a štýlmi obliekania však bude prevládať množstvo zelených odtieňov. Svoju chvíľku slávy si užijú napríklad aj nadrozmerné nohavicové kostýmy, či overaly so vzormi pripomínajúcimi obdobie hippies. Ako sa teda pripraviť na jar, a ako zakomponovať tieto módne kúsky do vášho šatníka?

Jar plná tenisiek a pohodlia Hitom tohtoročnej jarnej sezóny sú nepochybne tenisky. Nech už máte doma tenisky v akejkoľvek farbe a podobe, keď si ich obujete k ležérnemu outfitu, je to stávka na istotu. Čo je ale tento rok v svetových módnych domoch nové sú tenisky na platforme, ktoré sa dostali pulty obchodov v dámskych aj v pánskych oddeleniach. Platforma dodáva teniskám úplne nový štýl a spôsob nosenia. Samozrejme, iba málokto z nás má už doma tieto módne tenisky s platformou, a preto si jedny môžete vybrať napríklad na e-shope alebo v kamenných obchodoch CCC, kde nájdete široký sortiment obuvi, z ktorého si vyberie aj ten najnáročnejší zákazník. V móde sú ale aj tenisky, ktoré sa nosili v 90. rokoch. Tie pravdepodobne doma nájdete buď z obdobia vašich tínedžerských čias, alebo minimálne po jednom z vašich rodičov. Bežecké a športové topánky tak dostávajú druhú šancu a tento druh tenisiek je prekvapivo stále populárnejší. Môžete ich skombinovať napríklad s roztrhanými džínsami a farebnou mikinou, dámy zase obľubujú kombináciu upnutých topov, šortiek a denimovej bundy. Čo je staré to je dobré Tak ako v trende starých tenisiek, staré vintage kúsky dostávajú svoj priestor aj v ostatných oblastiach módy. Keď sa prejdete nákupnými centrami, v nových jarných kolekciách zaznamenáte výbuch žiarivých farieb a prekombinovaných vzorov. Dôvodom je návrat do 60. rokov, kedy boli v móde farebné tričká, mikiny a overaly. Jedným slovom, móda hippies je späť, a pravdepodobne si na to nemohla vybrať vhodnejšiu dobu. Nemusíte sa ale báť, tento trend sa našťastie vrátil s novými materiálmi, ktoré sú príjemné na dotyk, sú udržateľné, a hlavne sú prírodné. Stále ale platí, že čím bláznivejší vzor zvolíte, tým lepšie. Pri bláznivých vzoroch je tiež dôležité nájsť strih, ktorý vám bude lichotiť a vyzdvihne vaše prednosti namiesto toho, aby poukázal na vaše nedokonalosti. Či už sa ale zahalíte do trblietok, stavíte na čiernu, alebo sa z vás stane kvetinová záhrada, je len a len na vás. Vyskúšať môžete kombináciu zaujímavého topu, a tmavých džínsov, ktoré pravdepodobne vo svojom šatníku nájdete. Obujte si k tomuto outfitu vaše obľúbené jednofarebné sandále alebo baleríny. Istotou je vždy čierna alebo biela, no ak si vyberiete jednu z farieb, ktorú máte na vašom tope, budete pôsobiť ešte o niečo štýlovejšie. Ak bláznivé vzory nie sú vašou šálkou kávy, druhým horúcim trendom sú široké dámske kostýmy. Tie vyzerajú skvelo v kombinácii s hodvábom alebo len so spodným prádlom. Pokiaľ máte na podobný outfit odvahu, obujte si k nemu lodičky, sandále na vysokom podpätku, alebo pokojne aj biele tenisky na platforme, a rozhodne budete hviezdou celého dňa. Blysnite sa vo farbách Kde inde môžete popustiť uzdu vašej kreativite, ako práve v oblasti módy. Ako sme už spomínali, jar a leto 2022 budú plné skutočne žiarivých farieb. Ak síce milujete módu, no aj tak preferujete vaše oblečenie v neutrálnych farbách, prípade nič iné ako bielu, čiernu a béžovú v šatníku ani nemáte, nevadí. Vyjadrite váš štýl jedinečnými teniskami. Táto ležérna obuv je na to ako stvorená, priam si to vyžaduje. Tento rok sa budú opäť všade objavovať výrazné neónové farby, ktoré skvelo ladia práve s béžovou alebo čiernou. Zvoliť si ale môžete akúkoľvek farbu. Máte chuť na kombináciu žltej, zelenej a oranžovej? Výborne, len do toho! Chybu neurobíte ani so stále modernými pastelovými farbami, prípadne skutočne odvážnymi kombináciami, vďaka ktorým budete neprehliadnuteľná. Stále totiž platí, že topánky tvoria outfit. Pre viac inšpirácie môžete navštíviť napríklad náš CCC fashion blog.