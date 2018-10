Ako zefektívniť svoje učenie? Nezabudnite na správne osvetlenie

Po bezstarostných mesiacoch plných slnka, vody a voľného času opäť prichádzajú povinnosti, návštevy prednášok, seminárov, písanie rôznych prác a štúdium dlho do noci. Niektorí to zvládajú ľavou zadnou a požadované učivo sa naučia cestou do školy, iní musia pri knihách stráviť podstatne väčšiu porciu času. Nie vždy je to však len o hlave študenta. V nevhodných podmienkach sa namáhame zbytočne. Ako si pripraviť podmienky na učenie?

Ticho alebo rušné prostredie?

Drvivá väčšina opýtaných by vám na otázku, či pri učení uprednostňuje ticho alebo im hluk, odpovedala, že v tichom prostredí sa im učí lepšie. Hoci existujú výnimky, ktoré nemajú problém sa niečo namemorovať aj v rannej električke, tiché prostredie je na učenie ideálne. Môžeme sa tak naplno sústrediť na učebnú látku, prípadne sa ju učiť nahlas.

Ticho však nemusí byť len v uzavretej miestnosti. Práve naopak, ak je to možné, vezmite si zošity alebo učebnice so sebou von – do parku, lesíka alebo aspoň na terasu či balkón. Úplne ticho tu síce mať nebudete, ale hluk v takomto prostredí vás z hlbokého sústredenia nevytrhne – nehovoriac o tom, že prirodzené denné svetlo vaše mozgové bunky preberie a naladí vás na ďalšie učenie.

Poriadne si na učivo posvieťte

Asi nie je prekvapujúce, že rozhodujúci vplyv na naše sústredenie, výkonnosť a schopnosť zapamätať si učivo súvisí práve s osvetlením. Vyššie spomenuté denné svetlo je ideál, pretože biologické hodiny v našom tele sú naprogramované tak, že najvyšší výkon podávame práve počas dňa. Termíny skúšok alebo odovzdávania študentských výstupov si však nevyberajú a veľmi často je nutné študovať alebo pracovať dlho do noci. A tu už je nutné spoľahnúť sa na umelé osvetlenie – aké je najlepšie?

Určite ste už zažili učenie pri malej stolnej lampičke na nočnom stolíku. Nenaučili ste sa takmer nič a ráno ste sa pravdepodobne zobudili s lícom prilepeným na knihe. Malá nočná lampička totiž nie je určená na učenie, ale na vytvorenie príjemnej, intímnej, oddychovej atmosféry. Stojacia lampa je lepšou voľbou, ale sama o sebe niekedy nepostačí, najmä ak ide o primárne dizajnový kúsok, ktorý viac reprezentuje ako osvetľuje. Stojacie lampy by preto mali byť skôr len doplnkom k veľkému svetlu alebo pracovnej stolnej lampe.

Osvetlenie rozdeľte do vrstiev

Dôležitou zásadou pri osvetľovaní pracovného alebo študijného prostredia je rozvrstvenie osvetlenia. O čo ide? Jeden zdroj osvetlenia málokedy stačí. Dôsledkom je nerovnomerná distribúcia svetla v miestnosti, vytváranie tieňov a kontrastných plôch, čo mnohých ruší pri sústredení. Navyše, jeden zdroj osvetlenia, dajme tomu malá stolná lampička alebo dokonca len svetlo monitora, jednoducho nestačí – čo vedie k unaveným očiam, bolestiam hlavy a zníženej schopnosti sústrediť sa.

Základ osvetlenia by malo tvoriť ambientné svetlo, čiže svetelný zdroj, ktorý rovnomerne osvetlí celú plochu alebo miestnosť. Doplnkom k takémuto svetlu by mala byť stolná alebo stojacia lampa, ktorá zintenzívni osvetlenie na potrebnom mieste. No a treťou vrstvou by malo byť svetlo, ktoré vám pri učení spríjemní náladu a uvoľní vás – sviečka alebo dekoračná lampička.

Hoci to možno pre niektorých znie divne, učenie nemusí byť mučenie. Dôležité je vedieť si ho spríjemniť a zefektívniť. Pite veľa vody, robte si pravidelné prestávky, nezabudnite sa sem-tam popreťahovať, využívajte denné svetlo a keď sa zotmie, poriadne si na učivo posvieťte.

