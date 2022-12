Ako zlepšiť pracovné prostredie v kancelárii

Veď zdraví a spokojní zamestnanci sú v dlhodobom horizonte dôležitou súčasťou každého úspešného podnikania. Pritom niekedy stačí urobiť iba maličkosť. Viac o tom sa dočítate v našom článku.

Zmeňte interiér k lepšiemu

Kancelária je pre zamestnancov niečo ako druhý domov, v ktorom strávia osem hodín denne a niekedy dokonca i viac. Je preto dôležité dbať na to, aby pracovali vo vyhovujúcich podmienkach. A to nielen po zdravotnej stránke, ale aj po tej estetickej.

Rovnako treba zohľadniť účel priestoru, ktorý zariaďujete. Napríklad do spoločenských a relaxačných miestností patria najmä pohodlné pohovky a kreslá. Do zasadačiek zase úsporné stoly a elegantné stoličky. Pamätajte tiež na to, že v kanceláriách je dôležité súkromie a možnosť sústredenia sa na prácu eliminovaním všetkých vonkajších vplyvov.

Investovanie do pohodlného a moderného nábytku je rozhodne investíciou, ktorá sa vám mnohonásobne vráti. Napríklad v podobe zvýšenej efektivity práce. A to dokonca ani nemusí ísť o veľké investičné náklady, veď napríklad najlacnejší biely písací stôl kúpite už od 64 eur. V tomto smere je určite rozumným nápadom poradiť sa so skúseným interiérovým dizajnérom.

Tip

V kancelárii dbajte na zeleň. Viac zelene v kancelárii totiž znamená aj vyššiu produktivitu práce. A samozrejme aj lepšiu náladu zamestnancov. Úplne k tomu postačujú črepníkové interiérové rastliny, ktoré okrem estetického prvku fungujú aj ako prirodzený čistič vzduchu.

Investujte do moderných technológií

Zavedenie informačných systémov do firmy znamená vyššiu úsporu času, zvýšenie efektivity práce a tiež úsporu nákladov. Medzi najpoužívanejšie a najdôležitejšie patrí najmä elektronický dochádzkový systém, ktorý vám umožní sledovať, evidovať a vyhodnocovať dochádzku zamestnancov do práce online. A to na pracovisku alebo kdekoľvek v teréne. Okrem toho vám zavedenie biometrického dochádzkového systému prinesie aj nasledovné výhody:

dostupnosť dát aj bez potreby vlastného servera,

maximálnu bezpečnosť dát,

pravidelnú aktualizáciu a údržbu,

prepracovanú mobilnú aplikáciu,

možnosť spracovania dochádzky priamo v mzdovom systéme,

bezkontaktné alebo biometrické terminály na evidenciu zamestnancov,

žiadne zapisovanie za kolegu. Mnohé štúdie poukazujú na fakt, že hoci zamestnanci často na tieto novinky nadávajú, veľmi rýchlo si na ne zvyknú a nakoniec sú za tieto technológie veľmi radi. Veď nie je nič jednoduchšie, ako si zaevidovať dochádzku iba dotykom prsta, alebo priložením čipu. Žiadne otravné zapisovanie sa do knihy.

Podporte firemný branding

Kvalitne navrhnuté pracovné prostredie v kancelárii by malo okrem zdravia a dizajnu pamätať aj na motiváciu. Tá rovnako prispieva k efektivite práce zamestnancov a je tiež ideálnym spôsobom, ako odprezentovať vlastnú firemnú kultúru a identitu.

Hlavnou myšlienkou firemného brandingu v kancelárskych priestoroch je klientom ukázať, že ste stabilná a prosperujúca firma plná nápadov a kreatívneho myslenia. Vhodné sú napríklad rôzne dekorácie s logom firmy, nadrozmerné logo spoločnosti zavesené na recepcii alebo v zasadacej miestnosti, či vtipné tričká pre zamestnancov. To znamená nielen reklamu spoločnosti, ale aj vytváranie povedomia o vašej značke.

Dajte si záležať na recepcii

Recepcia je vždy miestom prvého styku klienta so spoločnosťou. Z toho dôvodu nielen kancelárie, ale aj priestor recepcie by mal klásť veľký dôraz na interiérový dizajn a celkovo na reprezentatívnosť firmy. V obchodných partneroch je totiž dôležité vzbudiť dobrý prvý dojem a recepcia je na to ideálna.

Samozrejmosťou sú i doplnky a predmety, ktoré podporujú identitu a značku spoločnosti. Na recepcii ide najčastejšie o firemné vizitky, perá alebo nejaké prospekty o firemnej činnosti a úspechoch firmy.

Rada na záver

Pracovisko a kancelária by nemali byť iba miestom na prácu a sedenie za počítačom. Ak vám to vaše dispozičné priestory firmy umožnia, je veľmi užitočné zriadiť vedľa kancelárií jednu oddychovú miestnosť. Môžete ju vybaviť napríklad pohovkou, televízorom či kvalitným kávovarom. Zamestnanci určite ocenia, že na nich myslíte aj tým, že im popri pracovných povinnostiach poskytnete aj priestor na relax.

Foto: freepik.com