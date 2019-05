Ako zmeniť svet a zachrániť našu planétu? Štartuje MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019, ktorý chce ukázať všetko

Zdroj: Peter Lím, generálny riaditeľ



Dokáže jednotlivec zmeniť svet? Má naša planéta šancu na záchranu? Na tieto a iné otázky sa snaží nájsť odpoveď päťdňový medzinárodný festival filmov EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 zameraný na témy súvisiace so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom. V dňoch od 27. do 31. mája tak budú môcť návštevníci bratislavského Pistoriho paláca, Kina Film Europe a Cinemax Banská Bystrica v Europa SC vzhliadnuť dychberúce zábery, ktorých cieľom je ukázať všetko a inšpirovať ľudí k zmene. Aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv!Pripravených je až 66 dokumentárnych snímok z 30 krajín sveta vrátane Slovenska. Prostredníctvom filmového plátna sa návštevníci festivalu prenesú do rôznych kútov sveta – od Ekvádoru, kde pôvodné komunity razia celkom inú filozofiu života, cez deltu Okavanga, ktorá doposiaľ odoláva zásahom človeka, severský Island, ktorý sa napriek nehostinným podmienkam môže chváliť úžasnou biodiverzitou, či odľahlý Ojmiakon na Sibíri, ktorý je najchladnejším obývaným miestom na Zemi až po civilizáciou zdevastovaných miest."Stephen Hawking, popredný svetový fyzik, ešte predtým ako opustil tento svet povedal, že nám na Zemi zostáva 100 rokov a potrebujeme si nájsť nové miesto na život, ak chceme ako druh prežiť. Myslím si, že je to pomerne alarmujúci odkaz, nejde tu už o žiadne sci-fi. Ľudí však nechceme strašiť, chceme ich informovať a motivovať k zmene, možno trošku varovať. Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné prostredie. Tu prichádza na rad tá inšpirácia – poučiť sa zo zlých návykov, naštartovať v sebe zmenu. Ak výrazne nezmeníme svoje správanie, zostáva nám jediné. Nájsť si novú planétu. Budem ale asi hovoriť za viacerých z nás, keď poviem, že mne sa tu na Zemi veľmi páči. Musíme zapracovať na našom vzťahu,‘‘ informuje o podujatí a zároveň smerovaní novej festivalovej kampane z dielne reklamnej agentúry Effectivity – POWERED BY PUBLICIS riaditeľ festivalu Peter LímZaujímavým hosťom festivalu bezpochyby bude mladý talentovaný režisér, rodák z Košíc, Dominik Bari, ktorého snímka Ojmiakon bola Akadémiou filmových umení a vied kvalifikovaná na Oscara. Film približuje extrémne podmienky a život obyvateľov na severe Sibíri. Ojmiakon podporila tiež nadácia Leonarda DiCapria, ktorá sa venuje boju proti klimatickým zmenám. Snímku bude možné vzhliadnuť v Bratislave aj v Banskej Bystrici.Okrem zaujímavých premietaní nebudú chýbať sprievodné diskusie, inšpiratívni rečníci, program pre základné a stredné školy, či možnosť na mieste zakúpiť ekovýrobky a lokálny dizajn. Kompletný program pre Bratislavu a Banskú Bystricu je zverejnený na stránke www.ekotopfilm.sk Spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019 je už tradične Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá sa podieľa na tvorbe odborného sprievodného programu a sprievodných aktivít pre deti počas Junior festivalu v Banskej Bystrici.Podujatie je v Bratislave realizované pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.Vstup na filmové premietania a na sprievodné diskusie je zadarmo.Zmeníme planétu alebo seba? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči na EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019.Inzercia