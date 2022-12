Ako zvláda umenie ikebany, skladanie origami, či tradičný čajový rituál? Podporte aj vy našu Slovenku na súťaži v Tokiu

8.12.2022 (Webnoviny.sk) -Tradičné japonské umenie viazania ikebany, čajový ceremoniál s veľmajstrom, ochutnávka sushi , návšteva japonských záhrad a chrámov. Ale aj návšteva oblasti Fukušima, stretnutie s japonskými a zahraničnými študentami na prestížnej University of Tokyo, deťmi Základnej školy či charitatívna podpora afrických detí a účasť na medzinárodnom fóre žien podnikateliek v Tokiu. To všetko musia absolvovať a zvládnuť delegátky na prestížnej svetovej súťaži. Naša Viktória posiela pozdravy na Slovensko a pravidelne informuje o náročných aktivitách.(App Store, Google Play). Tri delegátky s najvyšším počtom hlasov budú mať šancu nielen postúpiť do TOP 15, ale následne zabojovať aj o 60. titul Miss International 2022.66 delegátok Miss International z celého sveta sa zišlo v Tokiu, kde ich na oficiálnej tlačovej konferencii privítali predseda Medzinárodnej kultúrnej asociácie Akemi Shimomura spolu s Takashi Ikemitsu z Japonskej cestovnej agentúry. "Už na letisku som mala možnosť ,,spoznať” Japoncov. Veľmi milí, usmievaví a nápomocní ľudia. A naozaj zorganizovaní. Nielen oni, ale všetko. Tokio je nádherné, decembrové rána sú síce chladné, ale počas dňa je aj 15 stupňov a veľmi príjemne." uviedla Viktória, ktorá je neustále na diaľku v kontakte s domácim slovenským organizačným tímom. Viktória statočne reprezentuje a absolvuje všetky náročné aktivity aj napriek zdravotným problémom a prechladnutiu, ktoré si priniesla ešte zo Slovenska. Denne začína deň dávkou vitamínu C a konzumuje veľa ovocia a zeleniny, aby bola čo najskôr fit a zvládla náročnú prípravu na finále, ktoré sa uskutoční už 13. decembra. "Celý tím súťaže sa o nás stará, aby sme mali všetko čo potrebujeme, aby nám nebola zima, aby sme mali dobre upravenú šerpu, aby sme neboli hladné alebo smädné... fakt sú úžasní!!!", dodala Viktória. Program je náročný a dievčatá absolvujú denne viacero návštev a oboznamujú sa s japonskou kultúrou a tradíciami. Museli tiež zvládnuť viazanie ikebany "Ikebana Experience" s pomocou vysokokvalifikovaných odborníkov The Ikenobo School v Ochanomizu v Tokiu. Veľkým zážitkom však bolo absolvovanie tradičného " TEA CEREMONY Experience " v renomovanej Enshu Sado School s 13. veľmajstrom pánom Sojitsu Kobori. S tradičným skladaním origami a umením kaligrafie, pomohli dievčatám šikovné deti z jednej z najstarších Základných škôl v Tokiu, s ktorými si dali aj spoločný zdravý obed, na ktorý v škole dávajú veľký dôraz.Ale návšteva Japonska nie nie je len o zábave, ale aj o zodpovednosti a dôležitých aktivitách z oblasti CSR (spoločenskej zodpovednosti). Delegátky z afrických národov sa pripojili ku kampani "Ashinaga Student fundraising Campaign". Dar z kampane bude použitý na štipendiá pre siroty, deti z rodín s postihnutými rodičmi, ktorí majú ťažkú prácu, alebo deti, ktoré prišli o rodiča "Saharan Africa". Dôležitá a mimoriadne emotívna bola pre dievčatá návšteva mesta Tomioka v prefektúre Fukušima. Prefektúra bola ťažko zasiahnutá po veľkom zemetrasení a cunami v roku 2011. Ďalšie delegátky navštívili mesto Takehara v prefektúre Hirošima, ktoré je známe svojím alkoholickým a pivovarníckym priemyslom. Takehara bola v časoch najväčšej slávy hlavným výrobcom soli a saké. Dievčatá sa dozvedeli nielen o krásnom meste situovanom pozdĺž malebného Seto Inlandského mora, ale navštivili aj Fujishuzo - jeden z mála zostávajúcich pivovarov saké, ktorý sa nachádza v historicky chránenej oblasti. Niektoré dievčatá sa zúčastnili 6. Medzinárodného fóra podnikateliek žien "Women Entrepreneurs’ Forum”, ktoré organizuje NBC. Túto akciu podporuje Ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu Japonska. Víťazka Miss International 2019 s ďalšími dievčatami navštívili symbol Osaky - vežu slnka v pamätnom parku Expo ́70 a užili si aj prehliadku továrne a pivnice, vo vinárstve Kawachi.Úplne novú korunku 60. víťazke MISS INTERNATIONAL 2022 odovzdá v utorok 13. decembra o 6. hodine nášho času v Tokyo Dome City Hall súčasná úradujúca Miss International 2019 Sireethorn Leeramwat z Thajska. Live prenos bude možné sledovať naživo na YouTube.,,Ani si neuvedomujem ako ten čas rýchlo letí a finále je už naozaj o pár dní. Pamätám si, ako som si len balila kufre. Každý deň si užívam naplno. Veľmi sa mi tu páči, kuchyňu majú výbornú. Dievčatá – delegátky z ostatných krajín sú ako moje sestry! Sme tu jedna veľká rodina. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú. Je to niečo nádherné, keď sa ráno zobudím a prečítam si povzbudzujúce správy od vás. Naozaj to veľa pre mňa znamená. Vtedy si poviem, aj dnes idem na 200%!” vyjadrila sa Viktória Podmanická.Informačný servis