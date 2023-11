Ako zvládnuť nápor objednávok počas Black Friday?

Počas Black Friday pomôže predpoveď dopytu a optimalizovaný web

Cena, ktorá sa prispôsobí dopytu

21.11.2023 (SITA.sk) - Black Friday sa stal celosvetovým nákupným fenoménom a e-shopy v priebehu tejto každoročnej akcie zaznamenávajú prudký nárast online návštevnosti a predajov. Na čo sa zamerať, aby bol váš e-shop pripravený zvládnuť zvýšený dopyt a zároveň uspokojil zákazníkov?Ponuka flexibilných možností doručenia je kľúčová najmä počas akcií, ako je Black Friday, a to z niekoľkých dôvodov. Nielenže poskytuje zákazníkom možnosť vybrať si najpohodlnejší spôsob doručenia podľa ich aktuálnych preferencií, ale pomáha aj samotným predajcom riadiť nárast objednávok a znižovať riziko oneskoreného doručenia. Rýchle a presné doručenie môže byť tiež konkurenčnou výhodou, ktoré e-shop odlíši a potenciálne zníži počet opustených košíkov pred dokončením nákupu, či už z dôvodu vysokých nákladov na dopravu alebo obmedzených možností dopravy.Z prieskumu, ktorý uskutočnila výskumná agentúra Behavio pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO vyplýva, že 36 % nakupujúcich opustí e-shop, ak im nie je ponúknuté dostatočne rýchle doručenie a 75 % respondentov deklaruje, že rýchlosť doručenia je pre nich dôležitým parametrom pri rozhodovaní o nákupe.Jedným zo spôsobov, ako zefektívniť celý logistický proces počas veľkého náporu objednávok je doručenie v časových intervaloch. "Tým, že si zákazníci môžu vybrať preferovaný čas doručenia, môžu e-shopy výrazne znížiť pravdepodobnosť neúspešných alebo zmeškaných dodávok. Aj preto u nás percento doručených objednávok presahuje hodnotu 99 %. Pre maloobchodníkov to znamená úsporu nákladov a zvýšenie celkovej spokojnosti zákazníkov. Zatiaľ čo v minulosti bola ponuka doručenia v konkrétnych časových oknách skôr výnimočným doplnkom, v súčasnosti je to služba, ktorá je v súvislosti s doručovaním žiadaná až takmer polovicou (48 %) Slovákov," opisuje, obchodný riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO.K efektívnemu riadeniu logistiky e-shopu počas Black Friday môže pomôcť predikcia dopytu. Preskúmajte údaje o predaji za predchádzajúci rok a zanalyzujte ich. Okrem toho zohľadnite všetky zmeny v ponuke produktov, propagačných položiek a aktuálnych trendov na základe informácií od vašich dodávateľov. Svoju úlohu zohráva aj makroekonomická situácia a rôzne ďalšie špecifické charakteristiky dopytu, ktoré sa môžu odchyľovať od štandardných trendov."Ide o jeden z prípadov, v ktorom platí dvakrát meraj a raz rež. Vďaka dôkladnej príprave a prognózam môže e-shop maximalizovať návratnosť investícií a neplytvať zdrojmi. Šancu na úspech zvyšujú aj analytické nástroje, ktoré spresňujú prognózy a predvídajú potenciálne zvýšenie návštevnosti webu," opisuje Peter Menky.Nič nemôže zničiť vašu dôveryhodnosť a vzťahy so zákazníkmi rýchlejšie ako zle fungujúca webová stránka. Prehľadná a spoľahlivá webová stránka je nevyhnutná pre hladký priebeh Black Friday. Uistite sa, že váš web zvládne výrazný nárast návštevnosti bez spomalenia alebo pádu. Optimalizujte čas načítania, zefektívnite proces objednávania a poskytnite intuitívnu navigáciu. Ak je to možné, vykonajte testovanie záťaže na simulácii veľkej návštevnosti a odstráňte prípadné problémy.Ďalším nástrojom, ktorým možno reagovať na rastúci tlak zákazníkov na rýchle dodanie tovaru za čo najnižšie ceny, je koncepcia dynamickej tvorby cien. Vďaka nej môžu obchodníci uplatňovať dynamické ceny na objednávky. "Pomocou sofistikovaných algoritmov a pokročilej analýzy údajov dokážeme optimalizovať cenu prepravy na základe aktuálneho celkového dopytu v danom meste. Čo to znamená? V čase špičky je služba drahšia, zatiaľ čo v čase mimo špičky je služba lacnejšia," približuje Peter Menky. Vďaka dynamickej cenotvorbe je možné v spolupráci s obchodníkom poskytnúť koncovým zákazníkom možnosť získať požadovanú službu doručenia v ten istý deň za atraktívnejšiu cenu a zároveň rozložiť objednávky v čase. Výsledkom je, že sa výrazne znižuje tlak na obchodníka v čase doručovacej špičky."E-shopy by nemali zabúdať, že Black Friday nie je len o predaji, ale aj o príležitosti budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Ak poskytnú pozitívny zážitok z nakupovania, môžu jednorazových zákazníkov premeniť na verných zákazníkov, ktorí sa k nim radi vrátia," uzatvára Peter Menky.